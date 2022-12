¿Por quién apuesta la Pulga?: Lionel Messi da a conocer a sus tres candidatos para ganar el Mundial de Qatar

No está escrito. Ni tiene sanción penal. Pero es una de las tradiciones más respetadas por los argentinos: nunca dicen que su selección es candidata para ganar el Mundial.

Evitar una posible mufa es casi una cuestión de vida o muerte para las personas nacidas al otro lado de la cordillera, por eso -y pese que ya están en cuartos de final- siempre la favorita será otra de las oncenas que está participando en Qatar 2022.

Y su capitán y máximo ídolo lo sabe. Por lo mismo, en conversación con diario Olé le pone paños fríos a quienes dan a la Albiceleste como la nueva monarca del planeta. “Argentina es una potencia y siempre está entre los mejores. Sabíamos que antes de llegar acá éramos uno de los candidatos por lo que veníamos haciendo y nosotros teníamos que demostrarlo dentro de la cancha. Y por suerte lo venimos haciendo y ojalá sigamos dando pasitos”, es lo primero que asegura.

Sin embargo, se acuerda de la cábala y entrega sus tres candidatos para llevarse la Copa del Mundo. “Obvio que vemos todo el Mundial. Los partidos que podemos, claro. Brasil está jugando muy bien, más allá de la derrota con Camerún, por lo que sigue siendo una de las grandes favoritas. También Francia. Y España, más allá de pasar como pasó, juega muy bien, tiene muy claro lo que hace cuando agarra la pelota, te controlan la posesión mucho tiempo”, revela el formado en Barcelona.

Y luego tuvo palabras para un gigante caído. Un país protagonista de estos eventos y que por segunda vez consecutiva deja la fiesta en la fase de grupos. Hablamos de Alemania. “Sí, me sorprendió. Porque tenía muchos jugadores importantes, que tenía una selección joven y porque Alemania siempre está entre los mejores”, dijo Messi y concluyó: “Pero esto es el Mundial, lo que demuestra lo difícil que es, lo igualado que está todo y que ya no importa el nombre de la selección. Si no lo que se ve dentro de la cancha y cada vez está todo más igualado”.