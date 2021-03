Poyet y el triunfo de la UC: “Sufrí mucho más hoy que en la final de la Supercopa”

El técnico de Universidad Católica, Gustavo Poyet, valoró el inicio triunfal de los cruzados en el Torneo Nacional ante Ñublense, en Chillán. El cuadro de San Carlos de Apoquindo venció por 0-1 a un buen y aguerrido equipo local. Si bien el tricampeón no brilló y sufrió dos lesiones en el primer tiempo, para el entrenador uruguayo era fundamental partir con un triunfo en el estadio Nelson Oyarzún.

“Lo importante era ganar, empezar bien el campeonato. Hubo un momento en el primer tiempo en que vi que íbamos a tener oportunidad de jugar. En eso, viene la primera lesión. Está bien, no pasa nada, pero luego viene la segunda. Se hace un partido accidentado. Te ata de pies y manos. Tuvimos momentos, ellos también tuvieron algunos, pero Matías (Dituro) estuvo espectacular, como de costumbre. Tenemos que trabajar. La idea era no hacer muchos cambios, pero las lesiones nos forzaron. Tres puntos y a trabajar muchísimo”, sostuvo en conferencia de prensa.

Luego, Gustavo Poyet confesó: “Le pedí al equipo que no nos hicieran goles. Dentro del hecho de jugar a atacar, de ser campeones, no me gustan los 4-3, los 5-3, porque signifca que hay un desbalance. Una cosa que pude sonar contradictoria, sufrí mucho más hoy que en la final del otro día (Supercopa). Es raro. Me llevo la victoria, el hecho de que no nos metieron gol, que tengo que trabajar mucho, pensar bien ciertas cosas que creo que tenemos, que no tuvimos tiempo, pero que tengo que solucionar lo más rápido posible”, agregó.

Valber Huerta provoca el autogol de Fabricio Fontanini para el 0-1 de Universidad Católica sobre Ñublense. FOTO: JAVIER VERGARA/AGENCIA UNO

El uruguayo alabó el desempeño de Diego Valencia, quien tuvo que reemplazar al suspendido goleador Fernando Zampedri. “A Diego le faltó nada más que el gol. Creo que se quedó con esa jugada, la de cabeza, que le quedó un poco baja. El resto lo hizo casi todo bien: aguantó bien la pelota, jugó bien de espaldas, picó a los espacios, supo manteber la pelota. Con respecto al plantel, ya lo hemos dicho, no estamos cerrados, pero tampoco estamos buscando nada especial”, puntualizó sobre los refuerzos.

El charrúa destacó el desempeño del equipo ante el campeón de la Primera B, sobre todo, porque supo sobreponerse a la adversidad de las lesiones y a una cancha pesada. “Dos cosas destaco del plantel. La primera, hay veces que las cosas no están bien, pero tienes que buscar la fórmula para ganar. Da igual cual. Y la tuvieron que resolver los jugadores dentro de la cancha. Otra cosa que destaco, es que, a pesar de las dificultades, hubo un momento en el segundo tiempo, unos 10 minutos, en que teníamos que haberlo definido y se habría terminado. Se crearon tres o cuatro ocasiones por la izquierda con Clemente Montes, que en un día normal hubieran terminado en gol. Eso nos habría dado tranquilidad”, expresó.

El técnico dijo desconocer la gravedad de las lesiones de Gonzalo Tapia y Branco Ampuero, pero reconoció que el asunto le preocupa y que lo analizará. “No sabemos la gravedad. Cuando en mis equipos hay lesiones del mismo tipo primero me analizo a mí, al profe y los tipos de entrenamientos que estamos haciendo. Después de analizarnos nosotros, podemos analizar otros problemas. La cancha estaba bastante pobre, entonces tenemos que ponder en consideración cuánto influyó en las lesiones, pero después de analizarlos nosotros”, reveló.

Por último, elogió el trabajo del conjunto dirigido por Jaime García. “La pasión que puso Ñublense, la forma en que nos puso presión y buscó el resultado es para elogiarlo. Nosotros analizaremos lo nuestro, pero sobre todo sabiendo las dificultades que hubo durante el partido y de ahí a mejorar. La frase ‘jugar bien y perder es mejor que jugar mal y ganar’ no corre en mi diccionario”, sentenció.