Poyet y la eliminación de la UC: “Me voy orgulloso del nivel de los jugadores, a pesar de las diferencias notorias”

Hace 1 hora

Gustavo Poyet lamentó la eliminación de la UC ante Palmeiras y dijo estar orgulloso de sus jugadores. FOTO: SEBASTIAN ORIA/AGENCIAUNO

El técnico de Universidad Católica valoró el rendimiento mostrado por su equipo en la llave ante Palmeiras, pese a las dos derrotas por la cuenta mínima. Los cruzados sumaron cinco partidos sin anotar un gol, pero el uruguayo no dramatiza. "Estaría preocupado si no creáramos chances. Cuando tenemos chances y la pelota no entra, es cuestión de tiempo”, respondió, algo molesto.