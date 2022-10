Primera B: Melipilla cae ante Deportes Santa Cruz y pierde la categoría por la tabla ponderada

La dramática derrota de Fernández Vial ante Cobreloa, no sólo impidió que Magallanes saliera campeón de la Primera B, sino también, hirió de muerte a la escuadra del Almirante. De hecho, parecía que serían los primeros descendidos de la categoría de plata del fútbol chileno.

Pero aún faltaban compromisos importantes para sellar la suerte de quienes pelean abajo y ellos se disputaron en la tarde de este lunes. Y si bien, eran tres partidos donde el fantasma del descenso se podía hacer presente, fue en el Valle de Colchagua dónde finalmente concretó su visita.

Es que allí jugaba uno de los equipos más comprometidos, Deportes Melipilla, con Deportes Santa Cruz. A los Potros sólo les servía ganar para mantenerse vivos, pero todo comenzó a complicarse con el gol de Bryan Taiva para los locales, en el minuto 51. Y si bien, hubo una luz de esperanza, a los ‘58, con la expulsión de Alonso Rodríguez, todo se derrumbó instantes después. cuando Cristian Magaña se ganó la tarjeta roja por una fea falta contra Diego Arias (67′) y Jaime Gaete anotó el 2-0 para los sureños (70′).

Más, no está muerto quién pelea y Matías Ramírez puso la luz de esperanza a los 73′, con una anotación de sombrerito, la cual conseguía más por empuje y coraje que por el buen juego de sus compañeros. No obstante, el tablero no se modificó y los metropolitanos quedaron condenados a jugar en la Segunda División Profesional en la próxima temporada, pues ya no podrán alcanzar a nadie en la última fecha en la Tabla Ponderada del año.

Tragedia que se suma a la vivida el 2021, donde Melipilla había conseguido mantenerse en Primera División con sus resultados en cancha, pero una denuncia administrativa casi los saca del profesionalismo y finalmente los condenó a perder la categoría. Luego vino esta mala campaña, dónde en 31 juegos, sólo ganó siete, empató ocho y perdió 16, para otra vez caer a un estamento inferior y ahondar su pésimo momento.

¿Y qué pasó con el Vial? Con este marcador, los aurinegros deben ganar en la próxima fecha por varios goles a Unión San Felipe y esperar otros resultados: Primero que Melipilla pierda con Deportes Iquique y así quede última en el escalafón anual y esa sea la razón de su tragedia. Luego debe cruzar los dedos para que Deportes Recoleta, que perdió ante San Luis, no le gane a la Academia en el juego final y así sean ellos los que caigan por la ponderada.