Puerta vs. Schneiter: el polémico choque de técnicos que esconde el debut de Garin en Río

Christian Garin inicia su defensa del título en el ATP 500 de Río de Janeiro. El número uno del país debe sumar para no salir del top 20 del ranking mundial. La tercera ronda en el Abierto de Australia, donde mostró algunos progresos en cancha rápida, y su temprana eliminación en el ATP 250 de Córdoba, donde estuvo muy lejos de su mejor juego, ponen al chileno en una situación compleja. En el debut, que se producirá mañana, Gago enfrentará al argentino Federico Coria (63º), en un duelo que esconde una dura historia en las bancas de ambos jugadores.

Coria es dirigido por Andrés Schneiter, el técnico que llevó a Garin desde el puesto 159 al 18 en poco más de un año. Mientras que el tenista nacional es conducido en esta gira por Mariano Puerta, exjugador entrenado por Schneiter en el momento más importante de su carrera, el que a su vez significó el derrumbe de todo.

Luego de la final de Roland Garros 2005 que Puerta pierde frente a Rafael Nadal, comenzaron los problemas. Un dopaje por etilefrina terminó con una sanción inicial de ocho años, que luego fue acortada a dos. De ahí un espiral de situaciones poco claras acompañaron el fin de esta relación laboral.

Tras conocerse el positivo, la justificación que utilizó fue que, por error, había bebido agua del vaso de su exesposa, quien minutos antes había disuelto unas gotas de Effortil, un medicamento para los dolores menstruales que contenía etilefrina. Sin embargo, en 2020, en una entrevista con el diario La Nación de Argentina, Puerta reconoció que sus argumentos para defenderse no eran ciertos. “La explicación que usamos como estrategia fue mentira. Pero no saqué ventaja deportiva. No quiero que me vean más como un tramposo”, admitió, revelando que el positivo se produjo por contaminación de unos suplementos que había elaborado un amigo de Darío Lecman, su PF de entonces.

Al enterarse de esta confesión, Schneiter se mostró muy desconfiado con lo que sucedió. “Yo supe que me mintió. Después, no sé qué decir, porque no se me escapaba nada. Lo único que se me escapó fue que Lecman llegó un día antes de la final y los perdí un poco ese día. No pongo ni una uña en el fuego por ninguno de los dos. Ni una uña. De mi lado, puedo decirte que no tomaba nada. Estaba detrás de todo lo que podía y nunca había habido ningún problema”, comentó al mismo medio.

Después del revuelo que causó todo, ambos tuvieron una charla, donde pudieron aclarar algunos puntos. No obstante, en ese momento se veía poco probable que hubiera un reencuentro desde las bancas, ya que Puerta estaba radicado en Estados Unidos trabajando en la academia de su compatriota Brian Dabul. Sin embargo, sorpresivamente tomó la oferta de Christian Garin y volvió a reinsertarse en el circuito. Ya lo acompañó en Córdoba y ahora lo está haciendo en Río de Janeiro.

En la cancha Garin ya enfrentó a Coria, con su extécnico del otro lado. Fue victoria del transandino en los cuartos de final de Bastad 2021, por 6-4, 4-6 y 6-2. Al final del partido resultó llamativo el grito de celebración de Schneiter, con quien el chileno tampoco finalizó bien su relación.

Gago se queda sin PF

A horas del debut, el cubano Duglas Cordero, preparador físico de Garin, anunció el término de su vínculo con el chileno. Las principales razones para esta decisión apuntan a la distancia, ya que el PF tiene su centro de operaciones en Miami. “Gracias Cris por tu confianza y la oportunidad de trabajar en esta última etapa. Actualmente ha sido difícil por logística trabajar juntos y hoy se necesita un profesional a tiempo completo. ¡Te deseo todo el éxito que te mereces campeón! Un fuerte abrazo, CrissAnimallll”, escribió en una historia de Instagram.

La despedida de Duglas Cordero, mediante una historia de Instagram.

De todos modos, Cordero seguirá relacionado con el actual número 19 del mundo, pues forma parte del cuerpo técnico de Nicolás Massú en Copa Davis. Por lo pronto, la mejor raqueta nacional deberá reconfigurar nuevamente su equipo de trabajo.