Escalando posiciones: Garin, Tabilo y Jarry suben en el ranking ATP

Christian Garin, Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry escalaron en el ranking ATP. En el caso de Gago, ganó un lugar y ahora se sitúa en la posición 19°. El número uno nacional descansó durante la última semana, pensando en el ATP de Río, donde debuta enfrentando al argentino Facundo Coria (63°).

Tabilo, por su parte, también escaló una colocación y ahora se ubica 111°, su mejor ubicación hasta ahora. El nacido en Toronto, en conversación con El Deportivo , reconoció que su meta es llegar al top 100.

“Nunca pensé que en el primer mes íbamos a estar así de cerca. Por ahora sigo con la meta de top 100, que todavía no se ha cumplido, y yo creo que de ahí hay que evaluar dónde queremos terminar el año. Sería un paso más o menos grande y yo me quiero enfocar en eso y no pensar tanto en el futuro”, aseguró.

El podio de chilenos lo cierra Nicolás Jarry, que, luego de superar la qualy en Buenos Aires y quedar eliminado en la primera ronda del cuadro principal, escaló tres lugares. Ahora se ubica en el lugar 142, superando a Tomás Barrios, que perdió terreno y bajó al 145.

Chilenos en el Ranking:

Nombre Posición Puntos Christian Garin 19 2193 Alejandro Tabilo 111 630 Nicolás Jarry 142 484 Tomás Barrios 145 473 Gonzalo Lama 273 199 Bastián Malla 508 65 Michel Vernier 711 33 Diego Fernández 839 21 Daniel Núñez 957 14

Parte alta

El top 10 no varío. El serbio Novak Djokovic sigue liderando el ranking, escoltado por el ruso Daniil Medvedev y el alemán Alexander Zverev. Mientras que Rafael Nadal, luego de quedarse con el Abierto de Australia, figura en el puesto 5.

El número uno, con su permanencia en la posición, suma 360 semanas en lo más alto. Sin embargo esta será la última en que aparezca con más de diez mil puntos, ya que la próxima semana perderá los dos mil que defendía como campeón del Australian Open.

Top 10

Nombre Puntos País Novak Djokovic 10.875 Serbia Daniil Medvedev 9.635 Rusia Alexander Zverev 7.865 Alemania Stefanos Tsitsipas 7.355 Grecia Rafael Nadal 6.875 España Matteo Berrettini 5.018 Italia Andrey Rublev 4.700 Rusia Casper Ruud 4.065 Noruega Felix Auger-Aliassime 4.018 Canadá Jannik Sinner 3.429 Italia