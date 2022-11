Qatar 2022: Fanáticos del álbum mundialero organizan intercambio de láminas para este sábado en diferentes rincones de Chile

Todo Mundial trae consigo al menos cuatro “tradiciones” obligatorias para la fanaticada del deporte rey: la compra de un buen televisor, la cartilla dónde se anotan los resultados, las apuestas con el círculo más cercano y completar todas las láminas del álbum.

Pero, lamentablemente, esto último se transformó en un problema. Y si bien, no se llegó a los límites de Argentina, donde el gobierno tuvo que intervenir para solucionar la escasez de sobres, costaba encontrarlos en los negocios donde antaño se adquirían.

Por lo mismo, las redes sociales se llenaron de grupos de intercambio y aunque cueste creerlo, este fin de semana se realizarán al menos cuatro eventos masivos para realizar los respectivos trueques de las estampitas mundialeras. “Desde niño los he coleccionado. Incluso tengo guardado como tesoros los dos que corresponden a las Copas América que ganó Chile. Pero ahora, me enteré por los hijos de amigos que las láminas estaban escasas y se me ocurrió la idea de hacer un evento dónde todas y todos las pudiéramos compartir”, asegura Daniel Valencia.

Y el también dueño de la librería Moniciclo concretará su proyecto este sábado 12 de noviembre en el establecimiento que acoge su emprendimiento. “Recibiremos a las personas en la casona que se encuentra en Concha y Toro 42 (Plaza Libertad de Prensa), donde también funciona el centro de terapias y relajación La Triada y la Cafetería El Alma. Allí tendremos un espacio acogedor para quienes lleguen y el horario será de 11 de la mañana a la una de la tarde”, agrega el librero.

La última gran batalla de Cristiano Ronaldo y Lio Messi será Qatar 2022.

Pero él no será el único que esté en modo intercambio. En Macul, también habrá una actividad similar. Claro que esta vez es la municipalidad de dicha comuna la que está organizando la cita. “Si estás a punto de completar tu álbum y por más que buscas, no encuentras esa lámina que te hace falta, entonces te esperamos en la Gran Cambiatón de Láminas del Mundial”, dice la invitación. La misma que se concretará también este sábado de 9 de la mañana a la una de la tarde, en el gimnasio ubicado en Avenida Quilín 3250).

Un poco más al norte, en Colina, el mismo día, el Café del Valle también tendrá su evento desde las 11 a las 13 horas en Avenida del Valle 2700, local 9. Y por último, en Limache, también existirá la chance de compartir esta bella tradición. “Interláminas Limache es un espacio donde podrás obtener esa figurita que te falta para completar el álbum FIFA”, dice la invitación municipal que se hará realidad este sábado, de 10 a 14 horas, en el gimnasio (Echaurren s/n).

“Creo que más allá de que Chile no haya clasificado, el fanatismo se despierta por qué -posiblemente- sea el último Mundial de Cristiano Ronaldo y de Lio Messi y eso es algo que todas las personas que amamos este deporte quieren recordar. Además, más allá de lo digital, para las nuevas generaciones también es rico tener algo tangible y recordar más tarde, lo lindo que fue llenarlo en familia y socializar con otras personas que tenían los mismos gustos que tú”, concluyó Daniel Valencia.