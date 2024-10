¿Qué pasa si Chile pierde ante Colombia? Ricardo Gareca aborda su futuro en la Roja

Ricardo Gareca vive días turbulentos en la Roja. A los malos resultados, durante los últimos días se sumó la situación de Carlos Palacios. La Selección llegó a Colombia alejada de la paz. Aun así, en su análisis, el Tigre prefiere centrarse en los objetivos que se plantea en Barranquilla. “Quiero sacar un buen resultado acá, estoy muy mentalizado en llevarnos un triunfo. Vengo a ganar, uno siempre sale a ganar. Podemos empatar, y si el trámite sirve, puede dejar buenas sensaciones. Por ejemplo, la derrota ante Brasil me dejó así. Yo estoy muy mentalizado con la selección chilena. Hasta ahí, estamos en una etapa en la cual vamos paso a paso”, señaló este lunes en rueda de prensa.

Sin embargo, sabe que su situación es delicada. Actualmente Chile es colista en las Eliminatorias. La caída ante el Scratch y el posterior triunfo de Perú sobre Uruguay, hundió al Equipo de Todos. Por eso, el DT deja en las manos de la ANFP su futuro en el país. “No puedo tomarme el atrevimiento de decir que uno va a seguir. Estamos en una situación en la que debo ser muy prudente en todo aspecto, en las declaraciones. Estoy fuerte, desde todo punto de vista. Consciente también de que todo se acorta y hay que ver que es lo que quiere la dirigencia”, dijo.

Ricardo Gareca retando a Thomas Galdames. Foto: Photosport

En esa línea, volvió a abordar los objetivos que planteó en su arribo a inicios de año, manifestando que las chances de cumplirlos, aunque sean lejanas, siguen latentes. “Yo no vine para programar el futuro, sino para obtener metas cortas. En eso estaba la Copa América, pero el objetivo más importante es clasificar al Mundial. Mientras estén las esperanzas, las posibilidades, es la meta más importante. Vine a Chile especialmente para eso”, declaró.

La salida de Palacios

El inesperado abandono de Palacios fue otro de los temas que tocó Gareca este lunes. “No tuve la oportunidad de hablar con él, porque le habíamos dado libre para que se reuniera con la familia. Carlos me había pedido si podía ir un poco antes. Mandé a mis colaboradores para que hablaran con él. Carlos lo que manifestó fueron cuestiones personales que lo llevaba a resolver desafectarse de la Selección. Cuando son cuestiones personales, más allá de eso no me meto”, explicó.

Además reveló que la decisión del futbolista de Colo Colo fue informada al día siguiente al resto del plantel. “Yo le comuniqué a la mañana siguiente antes del entrenamiento la decisión de Carlos y nada más. Por sobre todas las cosas que eran cuestiones personales y el grupo lo tomó bien. Más allá de que estábamos con un viaje encima. Nadie sabe en profundidad, porque él no explicó las cuestiones personales. Se puede interpretar como algo muy privado. A los muchachos los veo bien, muy metidos en el partido”, aseveró el entrenador.

Pese a que se fue en medio de un complicado momento, Gareca descarta que Palacios sea borrado de las próximas nóminas. “Son momentos en los que uno tiene que tomar una decisión, pero Carlos una vez que resuelva sus problemas personales, si está abierto para estar convocado, no va a tener ningún problema”, remarcó.