Quinteros está preocupado por la falta de refuerzos en Colo Colo: ”Nos va llevar un tiempo rearmar ese equipo competitivo”

Colo Colo ya tiene la mira puesta en el inicio del Campeonato Nacional. Atrás queda la reciente caída frente a Magallanes por la Supercopa, ya que el próximo objetivo será Deportes Copiapó, este domingo, a las 18:30 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Al respecto, Gustavo Quinteros asistió a una conferencia de prensa en el Estadio Monumental al mediodía de este viernes, donde conversó acerca de la capacidad del plantel para afrontar esta temporada.

Para comenzar, el estratega mencionó que: “El primer objetivo es que lleguen lo antes posible los reemplazos para fortalecer las posiciones que perdimos. Así, debemos armar un equipo competitivo para pelear el título y clasificar a Libertadores el próximo año”.

El técnico del Cacique siguió mencionando la falta de refuerzos a solo días de que comience el torneo local: “Todavía faltan jugadores por incorporarse en puestos importantes. Lamentablemente, ya empezó la temporada y aún no han llegado, pero asumo que la gerencia deportiva está haciendo los esfuerzos necesarios”.

Posteriormente, el DT argentino nacionalizado boliviano habló sobre las bajas que han tenido los albos para el presente año, y los plazos que se establece para conformar la escuadra: “Lamentablemente, no se pudo mantener el plantel por distintas situaciones. Estamos en un proceso de rearmado, esperando que lleguen los últimos jugadores para terminar de armar el plantel. Nos va llevar un tiempo rearmar ese equipo competitivo, esperamos llegar en tres semanas más a nuestro mejor rendimiento”.

A continuación, el entrenador del conjunto de Pedreros habló sobre los refuerzos que solicitó para cubrir la zona de ataque, la cual quedó incompleta con la polémica salida de Juan Martín Lucero: “Yo, como cuerpo técnico, entregué una lista de cinco o seis delanteros, con los cuales me consta que se han contactado. Están Darío Lezcano y Miguel Merentiel, había otros también, pero algunos por disposición de contrato no pudieron venir”.

“Seguiremos esperando tener antes de la cuarta fecha las incorporaciones de estos jugadores importantes que tienen que reemplazar a quienes anduvieron muy bien, como Lucero y Opazo, y poder ir dándole un funcionamiento al equipo” agregó Quinteros.

Respecto a la lesión de Emiliano Amor, zaguero central titular del equipo, el trasandino mencionó: “La lesión de Amor es otro inconveniente. Está consultando distintos médicos para tener el mejor diagnóstico y poder recuperarse. En caso de llevar un tiempo largo, buscaremos la opción de reemplazarlo”.

Siguiendo con la posibilidad de tener que reemplazar a otro jugador más, el técnico agregó: “Si tenemos que reemplazar a Suazo, Costa, Lucero, Opazo, Amor, es el 80% del equipo. Ese plantel ya finalizó su proceso. Ahora comienza uno totalmente nuevo, donde tendremos que rearmar”. En esta temática, el DT agregó: “Cuando tienes un plantel completo, tienes entre 20 días a un mes para que todos los jugadores se conozcan y se adapten”

Respecto a la caída de Colo Colo frente a Magallanes en la Supercopa, Gustavo Quinteros expresó que la derrota no le generó mayores preocupaciones: “La Supercopa no me dejó preocupado porque no fuimos superados futbolísticamente. Perdimos por penales con un rival que viene formado hace mucho tiempo. Con los jugadores que tuvimos a disposición hicimos un gran partido, incluso pienso que fue mas favorable a nosotros, pero no pudimos plasmarlo en el resultado”.

Gustavo Quinteros durante el duelo de Colo Colo frente a Magallanes por la Supercopa. Foto: Leonardo Rubilar Chandia/Agenciauno.

Sin embargo, el estratega volvió a mencionar que su principal preocupación es sumar lo más rápido posible a los refuerzos restantes: “Lo que sí me preocupa, es que va a pasar el tiempo, vamos a jugar el torneo nacional y aún no completamos el plantel. Siempre es mejor tener a todos los jugadores desde la pretemporada, en este caso no será así. Hay que tener paciencia, trabajar mucho y ojalá lleguen los jugadores que necesitamos”.

Más adelante, el técnico del Cacique abordó el enfrentamiento contra Copiapó para este domingo, apuntando principalmente al campo de juego: “No estamos acostumbrados a jugar en una cancha sintética. Estuvimos practicando en una para adecuarnos un poco más. Trataremos de hacer todo lo que hemos entrenado con los jugadores que tenemos a disposición”.

Respecto a la aventura internacional de los albos para este año, el entrenador siguió hablando sobre la falta de jugadores para conformar el plantel: “La Copa Libertadores va a depender mucho de cómo iniciemos cuando tengamos todo el plantel completo y de cómo lleguemos a abril. Para formar un equipo competitivo internacionalmente, hay que trabajar mucho y tener un equipo constituido. Hoy, hemos perdido muchos jugadores. Ojalá para abril tengamos un equipo que se muestre bien”.

Sin embargo, no se mostró con mucha ilusión respecto a la actual competición internacional, mencionando que el foco estará en obtener buenos resultados a nivel local, y así, pensar en clasificar a las próximas competiciones: “Poniendo los pies sobre la tierra, el primer objetivo es formar un equipo competitivo para rendir de buena forma en la liga local, y después, podemos aprovechar de clasificar a la copa continental del próximo año”.