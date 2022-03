Quinteros se desmarca y responsabiliza a los jugadores por el bajón albo

Apenas un triunfo en cuatro partidos y tres fechas seguidas sin ganar. Ese es el pobre inicio de Colo Colo en el Torneo Nacional 2022. Un arranque impensado, sobre todo, por el buen nivel que mostraron los albos en la pretemporada, y que ha puesto a Gustavo Quinteros como el principal blanco de las críticas.

Sin embargo, el técnico no piensa lo mismo y así lo dio a entender ayer, en conferencia de prensa, donde responsabilizó a dos o tres jugadores por el mal momento del Cacique. Y aunque evitó revelar sus nombres, apuntó al argentino Pablo Solari como uno de ellos.

“Para poder ganar tenemos que mejorar el rendimiento colectivo, que está afectado por la baja en el rendimiento individual de algunos jugadores muy importantes. Va todo de la mano. Poder jugar mejor significa que todos puedan dar el máximo”, advirtió el DT.

¿Quiénes son esos jugadores? Pablo Solari, Gabriel Costa y Leonardo Gil, dicen en el Monumental. Otros también agregan a Maximilia Falcón. Sin embargo, la situación más preocupante es la del argentino de 20 años. Su fallido traspaso al América de México, debido a la negativa de Blanco y Negro, le afectó. “Solari va a levantar seguramente su nivel. Tuvo un pequeño bajón”, reconoció el entrenador campeón con Universidad Católica, en 2019.

Para el argentino nacionalizado boliviano, los cambios de esquema y de posiciones no son la razón del decepcionante comienzo de su equipo. “El sistema de juego no es el problema. El problema es tratar de levantar anímicamente y tratar de levantar el nivel individual de dos o tres jugadores muy importantes, que le dan mucho al equipo. Cuando esos jugadores vuelvan a su nivel normal no tengo dudas de que el equipo va a fortalecerse más”, insistió el DT.

Leonardo Gil, de 10

Otro de los jugadores que ha estado por debajo de su nivel es Leonardo Gil. Desde las últimas fechas del campeonato anterior que el volante chileno dejó de ser factor en el mediocampo del Cacique y no ha logrado retomar el rendimiento que alguna vez lo hizo brillar. Es más, en la fecha pasada desperdició un penal ante Huachipato, en el estadio CAP de Talcahuano.

En su posición, de volante central, fue donde mejor se desempeñó, durante la primera parte de 2021. Sin embargo, su influencia decayó y Quinteros comenzó a ubicarlo casi como un 10. Y aunque a veces se le nota incómodo en esa zona, el entrenador lo quiere ahí para el Superclásico ante Universidad de Chile, según los entrenamientos de la semana.

“Es que la mejor virtud que tiene Gil es el pase filtrado, dejar mano a mano a los delanteros y los extremos. Es un jugador que tiene esa calidad en la pegada. En los partidos anteriores ha dejado a varios de nuestros jugadores en posición de gol. Y eso lo queremos aprovechar en este partido o en los que venga. Está acostumbrado a jugar más adelantado o como doble volante central. Podemos ocuparlo en las dos posiciones y lo hace bastante bien”, justificó el técnico albo.

Mientras que Gabriel Costa es otro de los puntos bajos. El uruguayo nacionalizado peruano también erró un lanzamiento penal, al igual que el Colorado. Fue en la tercera fecha, ante Audax Italiano, en Macul. El ex Sporting Cristal no ha logrado desequilibrar y Quinteros busca desesperadamente que recupere la confianza, al igual que el resto de sus pilares ofensivos.