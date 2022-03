La docena de técnicos azules que no pudieron ganar en el Monumental en estos 21 años

“Es un triste récord, al fin y al cabo”, dice con resignación César Vaccia, el único entrenador azul que conoce de victorias en el Monumental, tras lograr tres triunfos entre 1999 y 2001. Y es que desde esa última victoria han pasado casi 21 años. Épocas en las que una docena de técnicos azules no lograron romper el maleficio.

En esa larga lista, hay tres nombres que se repiten más en cuanto a enfrentamientos en el Superclásico. Jorge Sampaoli acumula dos derrotas y un empate, Arturo Salah tiene idéntico registro, al igual que Víctor Hugo Castañeda en dos períodos.

“Con esa estadística queda demostrado que no es un problema del técnico, tampoco de los jugadores. Hay cosas en la U que hace rato no funcionan bien. A la primera derrota piensan en sacar al técnico… ¿Y qué pasa con los genios que armaron el plantel?”, dice VH.

Asimismo, el ex volante de Palestino agrega que “hace mucho rato que los dirigentes no son capaces de sostener un proyecto, no existe esa continuidad. Los jugadores que llegan no se identifican con el club, sacas y metes ocho refuerzos que deben terminar de acoplarse. Si te fijas, ni siquiera el mejor equipo de los últimos años, el de Jorge Sampaoli, pudo ganar en el Monumental”.

Los otros nombres

Además de los antes mencionados, Martín Lasarte -actual seleccionador chileno- tiene dos derrotas en igual cantidad de partidos. Rafael Dudamel, el último que lo intentó, tiene un empate y una derrota.

Después de ellos hay siete adiestradores que sólo visitaron una vez el estadio David Arellano: Gustavo Huerta, José Basualdo, Gerardo Pelusso, Marco Antonio Figueroa, Ángel Guillermo Hoyos, Frank Kudelka y Hernán Caputto; todos los cuales salieron derrotados.

La receta

Pero Vaccia se lo toma con relajo. “Gané tres veces seguidas. Alguna cosita tengo que haber tenido”, asegura el ex DT de las inferiores de la Roja, quien agrega que “bueno, hablando más en serio, es muy complicado decir que se debe hacer tal o cual cosa para ganar ese partido. Tiene que ver los liderazgos, las capacidades individuales, el plantel, el rival, el momento… Se conjuntan muchos factores. En mi caso, los astros se alinearon”.

El ex adiestrador universitario, además, relata cómo enfrentó este tipo de partidos tan complicados. En ese sentido, advierte que la comunicación con los jugadores es clave para intentar dar vuelta la mano al destino.

“Yo hablaba con los futbolistas… Les decía, ‘cuéntame cómo podemos ganar a Colo Colo’. Me decían cosas como hay que pasar por la espalda de tal o cual jugador, el central derecho es más torpe con la pelota y hay que apretarlo. Así te vas respondiendo una pregunta que es abierta: ‘¿Por qué perdemos siempre ante Colo Colo?’. Y los jugadores la van respondiendo y ellos mismos encuentran las soluciones”, explica Vaccia.

La presión de los años

Lo cierto es que los futbolistas resienten el peso de no conseguir esa ansiada victoria. Así al menos lo confirman los dos ex adiestradores consultados por El Deportivo.

“La presión se hace más fuerte a medida que pasan los años, eso es evidente. Son seres humanos. Aunque te digan que les tiene sin cuidado, que no se endosan la responsabilidad de 20 años. La realidad no es tan así. Pasa en muchos recintos, también el Monumental”, establece el último técnico ganador en Macul.

Víctor Hugo Castañeda desdramatiza un poco esa presión, pero reconoce que venir de un club más pequeño a la U representa un cambio gigante para quien no tenga la habilidad de readecuarse.

“En la U la camiseta pesa de una manera diferente, cuando llegas ya no tienes los espacios que tenías antes para jugar. A mí me costó un año. Hay que tratar de sacarse esa presión. No pueden hacerse responsables de lo que pasó antes. Tienen que disfrutar el presente, este es otro partido. Si pierden no pasa nada, será otra temporada… Pero si ganan, rompen la historia”, relata el ex DT de La Serena.