Rechazó a Sampaoli: exgoleador de Colo Colo revela que en 2011 recibió una oferta de la U, pero prefirió ir al Cacique

El 2011 fue el mejor año en la historia de la U. El elenco laico, dirigido por Jorge Sampaoli, fue bicampeón de Primera División y ganó la Copa Sudamericana. En ese entonces la mayoría quería llegar a Universidad de Chile. Pero algunos optaron por otra chance, pese a tener la oferta sobre la mesa. Ese es el caso de Carlos Muñoz, quien prefirió ir a Colo Colo. Así lo reveló el delantero en el podcast Soy de Fierro, donde dio a conocer como vivió el mercado de invierno en aquella temporada.

El porteño tenía 21 años y era una de las promesas del fútbol chileno. Sus grandes campañas en Santiago Wanderers llevaron a que Claudio Borghi lo nominara a la Copa América, donde actuó siete minutos en la caída de la Roja ante Venezuela, en los cuartos de final. Su meteórica carrera lo llevó a tener ofertas de los clubes grandes. En plena disputa del certamen continental, lo llamaron desde La Cisterna y Macul.

Carlos Muñoz celebra su gol a la U en el Superclásico del Clausura 2012. (Foto: Photosport)

La U era el campeón vigente y buscaba reforzarse de cara al certamen subcontinental que iba a disputar. Y que a la postre conseguiría con una campaña brillante. Sin embargo, una conversación con Esteban Paredes llevó a Muñoz a desechar la chance de vestir de azul y aceptar la proposición alba. “Esteban me hablaba mucho de que fuera. Eso como joven te produce sueños. No dudé cuando llegó la propuesta”, reveló el futbolista de ahora 35 años. Finalmente, Blanco y Negro pasó 1,5 millones de dólares por el 50% del pase del atacante.

“Estando en la Copa América me llega la propuesta de Colo Colo. Mi representante me dijo que el presidente de Colo Colo me quería sí o sí, y para mí fue una ilusión gigante. Me sentía muy orgulloso, porque el archirrival también preguntó por mí. Me querían llevar en ese momento y tenía estas dos propuestas”, detalló.

Pese a que no fue campeón en el Cacique, Muñoz dejó una buena imagen en el estadio Monumental. Hizo 37 goles en 79 partidos. Uno de los más recordados fue, precisamente, en un Superclásico ante la U, en el Clausura 2012. Luego jugó en el fútbol de Emiratos Árabes, en Unión Española, Cobresal, Deportes Antofagasta, O’Higgins y ahora está en Magallanes. También tuvo dos retornos a Santiago Wanderers.

Pese a que no estuvo en la U, Jorge Sampaoli si llegó a dirigirlo. El delantero estuvo en seis partidos del proceso del casildense en la Selección. Todos amistosos, ante Senegal, Haití, dos contra Brasil, Inglaterra y Costa Rica. En ese período hizo tres goles.