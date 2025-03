Edmundo Valladares no para de recibir llamadas. Acaba de conocerse el resultado de las elecciones del Club Social y Deportivo Colo Colo y su teléfono estalla. El interés es proporcional al respaldo que le brindaron los socios del Cacique: volverá a la testera con el 82 por ciento de los votos, muy por encima de las dos listas por las que competía por el control institucional.

En medio de esa vorágine, el periodista atiende a El Deportivo. Lo hace, en principio, para agradecer el contundente respaldo que recibió de los afiliados a la entidad matriz de los albos. Y, luego, para delinear los principios basales de una gestión que, ineludiblemente, genera altas expectativas.

Edmundo Valladares define los ejes de su gestión en Colo Colo aunque posterga definición sobre Blanco y Negro

El periodista define los objetivos paso por paso. “La verdad es queremos, nuevamente, posicionar fuertemente, lo antes posible, la posición de los socios del club. Queremos, obviamente, ver cuál es el estado de recepción de la institución y en ello queremos hacer una reunión informativa luego de asumir, lo antes posible. Nuestra gestión va a apostar a reforzar el crecimiento del padrón de socios. Apuntamos a un plan de fidelización que nos permita a un crecimiento, ojalá, de un 100 por ciento en el año del Centenario. Tenemos 15 mil socios al día y queremos, idealmente, llegar a 30 mil”, sostiene, en relación a la primera tarea que debe afrontar: la reorganización de una entidad que quedó seriamente dañada tras la gestión de Matías Camacho.

El resto de las tareas, abarcan, necesariamente, la relación con la concesionaria. “Queremos, por cierto, también, insertarnos fuertemente en lo que tiene que ver con el Centenario de la institución, en el proyecto estadio y el rol del club y, obviamente, revisar la situación de nuestras ramas y apuntar a consolidarlas. Hay compromisos pronto. Hay Copa Libertadores del futsal en Paraguay y el básquetbol está jugando la Liga Nacional. Está el volei y el patín carrera. Queremos evaluar y proyectar la situación de las ramas”, sostiene.

Edmundo Valladares, en su paso por Desde la Redacción (Foto: Andrés Pérez)

La definición clave

En la misma línea, por el momento, Valladares mantiene cautela respecto de una definición crucial: a qué bloque de Blanco y Negro respaldará el Club Social en la Junta de Accionistas de abril. “Sobre la Junta de Accionistas, la verdad es que primero tenemos que ver cuál el estado de recepción del club. Tenemos que hacer una evaluación, instalarnos en el Club Social y, luego, tener las conversaciones que se producen siempre antes de la junta”, explica, inicialmente.

Luego eso sí, no elude la evaluación respecto de la gestión que encabeza Aníbal Mosa. “Ahora, lo que puedo adelantar es que vemos bien la inversión en el plantel profesional masculino y el fútbol femenino. Eso se ve bastante bien en el papel. En el plantel masculino se ha armado un plantel de jerarquía, con incrustaciones como la de Aquino, que nos parece que le hacen bien al fútbol chileno”, sostiene, en primera instancia. Sin embargo, no deja de remarcar las deficiencias. “Pero existen algunas deudas institucionales, como en el fútbol joven. Nos parece muy bien que Tito (Héctor) Tapia se haya incorporado hace poco en la jefatura, después de varios meses en que (el cargo) no existió. Nos interesa mucho hablar de ese tema. Tenemos muchas propuestas”, sostiene.

En ese sentido la aspiración de Valladares es concreta. “Ojalá se pueda evaluar el aumento de los recursos para el Fútbol Joven, pensando en que Colo Colo debe ser un club formador, como institución grande que es. Nos interesa revisar, también, acerca de proyecto estadio, el rol que va a tener el club en ello. Son cosas que queremos conversar y plantear, cuando ya estemos asumidos, como club social ante Blanco y Negro”, explica, respecto de los diálogos que tendrán que producirse en las próximas semanas.

Sin embargo, puesto en el escenario de que Mosa les garantice esos aspectos para asegurar el apoyo, prefiere, otra vez, la cautela. “Son decisiones que tomaremos en su momento, como colectivo del directorio nacional”, sentencia.