Sammis Reyes y su llegada a la NFL: “Es un honor porque represento a mi país y a la comunidad latina en Estados Unidos”

Sammis Reyes es una de las figuras del año en el deporte chileno. Dueño de una gran historia, esta semana marcó un hito al convertirse en el primer nacional en fichar por un equipo de la NFL tras superar todos los cortes y quedar en la nómina de 53 jugadores elegidos por el técnico Ron Rivera.

Este miércoles se llevó a cabo la conferencia de prensa de su presentación y se mostró orgulloso por lo que consiguió. “Ha sido un proceso largo, con mucho trabajo, pero estoy feliz. Han creído en mí y ya no puedo esperar a salir y demostrar que estoy listo; que de verdad quiero estar acá y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer mejor al equipo. No solo es haber llegado al equipo, porque esa no es la última meta, la última meta es ganar. No se trata de haber llegado al equipo, se trata de salir y ganar partidos”, reflexionó.

En ese sentido, el ala cerrada remarcó la importancia de haber conseguido quedarse en la franquicia. “Es un placer, es un honor. No solamente porque me represento a mí como persona, sino porque también represento a todo mi país de Chile y a la comunidad latina en Estados Unidos. Es muy importante para los niños de allá ver que hay personas de nuestra raza que pueden hacer cosas grandes. Porque cuando yo estaba creciendo, si no era en el fútbol, en el soccer, no había estrellas. No había gente a la cual pudiéramos mirar y decir ‘quiero ser como él. Entonces, tengo mucho respeto y pasión en poder mostrarles otro camino a la juventud de Chile y de Latinoamérica y de habla hispana”.

En ese contexto, se mostró complacido por cómo fue construyendo este momento estelar en su carrera. “Veo mi vida como un conjunto de fracasos que me llevaron a esto. A veces pienso que ven estas estrellas de la NFL, que son el 1% de todos los atletas, y parece una historia fácil. Los niños ven estas historias y la verdad es que hay un porcentaje tan bajo de atletas que llegan a eso. Todos tienen que trabajar, hacer grandes sacrificios para estar aquí”, apuntó.

Asimismo, volvió a explicar por qué Washington es el equipo de sus sueños. “Este es el equipo de mis sueños porque me he movido tanto en mi vida… Me he cambiado de ciudad en ciudad desde que era un niño. Nunca había tenido estabilidad, ni sentido de comunidad o familia cercana. He vivido en Hawaii, en Florida, en New Orleans, en tanto lugares sin familia a mi alrededor. Finalmente estoy en un lugar en el que tengo familia cerca, mis mejores amigos, la familia de mi polola. Toda la gente que amo está aquí, excepto mi familia que está en Chile, pero finalmente me siento en casa después de tantos años”, remarcó.