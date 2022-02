Santiago Escobar ya mira a Colo Colo: “Ganar a O’Higgins sería un envión importante para el Superclásico”

A días de que la Universidad de Chile reciba a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, el director técnico de los azules, Santiago Escobar, ya vislumbra el encuentro. “O’Higgins es un equipo muy bien armado. A Mariano Soso lo enfrenté en Ecuador y privilegia el buen toque, salir jugando desde el fondo”, detalla.

Este encuentro frente a los rancagüinos será el último apronte antes del Superclásico, programado para el 6 de marzo. “La importancia de ganar es enorme, grandísima. Le damos importancia a sumar de tres, así no vayamos a jugar un clásico, pero sabemos que este genera ruido, expectativas y rivalidad deportiva. Sería un envión anímico importante de cara al Superclásico”, asegura el entrenador.

Sin querer anticiparse, el estratega afirma que aún no tiene claro que once parara frente a los celestes: “Todavía tenemos el entrenamiento del día sábado y del domingo. La nómina todavía no está definida”.

En tres jornadas, la U suma seis puntos, equivalentes a dos triunfos y una derrota. Claro que más allá de los números, Escobar pormenoriza que aún buscan mejorar su funcionamiento. “Queremos un equipo que vaya evolucionando en sus estructuras, en su fútbol y en su juego. Debemos tener mayor soltura y fluidez”, fueron sus palabras.

Los refuerzos ya son opción

Con el arribo de Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos es muy probable que Escobar presente cambios en el mediocampo. “Futbolísticamente llegaron de buena forma y han entrenado bien”, aseveró.

Al ex Necaxa, el DT lo observa como “un hombre que se puede manejar bien en el carril izquierdo, tanto de volante mixto, lateral o extremo. Hoy creo que podría ser un mediocampista con salida”.

Un nombre que hizo eco durante la semana en el CDA fue Mauricio Isla, debido a que no estaría en los planes de Flamengo, no obstante, Escobar descartó haber oído la opción del Huaso. “No he escuchado que se haya mencionado. Es un gran jugador, pero me sorprende”, dijo.

Si bien Sachi elogió a Isla, ya que es un futbolista de selección, intima que en la interna no es opción: “Es la percepción que tengo, pero dentro del cuerpo técnico o la directiva no se ha mencionado sobre agregar a otro jugador”.

La Universidad de Chile está encargada de cerrar la jornada cuatro del Campeonato Nacional, recibiendo a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura a las 20:30 del lunes 28 de febrero.