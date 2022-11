Scaloni se queja de la programación de octavos de final: “Me parece una locura jugar en dos días y poco; no lo puedo entender”

Argentina cumplió con lo mínimo: avanzar a los octavos de final del Mundial de Qatar. La victoria sobre Polonia le permitió a los transandinos acabar como primeros del grupo C. Con esto, enfrentarán a Australia el próximo sábado.

Luego del encuentro ante los europeos, su mejor presentación en la primera fase del certamen, el técnico Lionel Scaloni valoró la labor de sus pupilos.

“Estamos satisfechos, no era un partido fácil. Había que jugar y ganar ante un equipo al que le valían dos resultados. Eso hacía el partido muy difícil y lo interpretamos de manera correcta. Los jugadores han hecho un partido muy completo y estamos contentos. Se busca que el equipo se encuentre. A veces las cosas no se dan, pero no dejan de intentar y da sus frutos”, comenzó diciendo el DT.

Respecto a la situación de Ángel Di María, quien salió tocado, el técnico dijo que “Ángel está bien. En principio, el cuádriceps se puso duro y preferimos sacarlo”.

Respecto a enfrentar a un rival europeo, Scaloni planteó: “La reflexión es que todos son difíciles, a nosotros nos ganó Arabia. Te puede ganar un europeo, un africano, un sudamericano. El fútbol de hoy es partido a partido y sobre todo, jugando bien, puedes perder. Es la sensación que tenemos de Arabia, porque en el primer tiempo nos anulan un gol, para mí, legal. La sensación es que todos los partidos son difíciles. El que piensa que Australia será fácil, está equivocado”.

Consultado sobre los cambios que hizo en el equipo, Scaloni contestó: “Hay 26 que pueden jugar. Más allá de que hace un tiempo teníamos un equipo que salía de memoria, hemos sufrido lesiones. Hay tranquilidad y podemos decidir partido a partido, qué es lo mejor para cada partido. Creemos que cuando hacemos algo es por el bien del equipo. Nunca vamos a pensar en lo individual, sino que en el colectivo”.

En la rueda de prensa posterior al duelo, Lionel Scaloni aprovechó de hacer una crítica sobre la programación de su próximo encuentro. Argentina enfrentará a Australia el sábado y el DT se quejó de tener que jugar esa llave tan pronto. Por ejemplo, Polonia, el segundo, jugará el domingo frente a Francia. “Tampoco estoy efusivo. Me parece una locura jugar en dos días y poco. No lo puedo entender. Mañana ya es jueves y al otro día preparar el partido y jugar. Pero bueno, es para los dos igual. Somos primeros del grupo y pudimos tener más descanso”, disparó el seleccionador.

Scaloni, con lo ponderado que es, también aterrizó las inmediatas expectativas disparadas en el país vecino. “Pensar que porque ganamos hoy vamos a ser campeones, es totalmente errado. No corresponde. Jugamos un buen partido y hay que quedarse con eso... No somos favoritos, seguimos siendo los mismos”, dijo el DT.

En el cierre, añadió sobre Lionel Messi y la opción de sacarlo después del 2-0. “Si no me lo pide, no lo saco”, declaró. Así de claro.