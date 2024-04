¿Se viene castigo?: la reacción de Jorge Almirón tras la nueva expulsión de Maximiliano Falcón en Colo Colo

Colo Colo tendrá que suplir una importante baja para su próximo encuentro por el Torneo Nacional. Este fin de semana Maximiliano Falcón recibió una nueva tarjeta roja durante el encuentro en el que el Cacique se enfrentó a Everton en el estadio Monumental.

El zaguero agredió a Rodrigo Contreras y recibió la cartulina roja cuando se disputaba el minuto 26 del partido, instantes después de que los ruleteros habían sufrido la expulsión de su arquero en los 12′.

El defensor se enfrascó en una insólita disputa y terminó propinándole un cabezazo en el estómago al jugador viñamarino. El charrúa equilibró la cantidad de jugadores por lado y, al igual que en otras oportunidades, complicó a su escuadra.

A pesar de esto, y con una nueva expulsión de un viñamarino, Colo Colo se las arregló para quedarse con los tres puntos con una goleada de 4-1 sobre los de la Región de Valparaíso.

Sobre esta situación, el técnico de Colo Colo Jorge Almirón comentó este lunes que “se pudo evitar la tarjeta, me parece que fue exagerada, era una falta en su contra, después el árbitro vio eso y ya está”, declaró en conferencia de prensa.

“Yo también era un jugador bastante fuerte y entiendo que te pasa a veces que uno es temperamental, hay que medir eso para no perjudicarse él ni al equipo, simplemente es eso”, agregó.

“No va a cambiar nada, fui jugador y entiendo los momentos, pero prefiero hablarlo con él, tranquilo, más allá de que ya lo sabe”, continuó el DT argentino.

Luego indicó que “los jugadores cuando cometen esos errores se dan cuenta en seguida. Lo tengo que hablar con él, son cosas muy personales; entiendo los momentos, cuando uno pasa por esos momentos como jugadores se siente mal porque siente que perjudica al equipo”.

“Prefiero hablarlo con él, aunque ya lo sabe cuando cometemos esos errores. Uno como jugador se da cuenta enseguida. Son cosas muy personales y lo hablaré con él. Uno como jugador siente que se perjudica al equipo, pero son cosas que se hablan en privado y en persona. Somos un equipo y ventilar esas cosas, no me parece sano, a mí no me gustaría que se hable de mi en la prensa”, cerró Jorge Almirón.

Ahora Colo Colo deberá centrarse en su debut en la Copa Libertadores cuando enfrente a Cerro Porteño por la primera fecha de la fase de grupos del torneo continental. El duelo contra los paraguayos está programado para este miércoles 3 de abril a partir de las 21.00 horas en el estadio Monumental.

“El equipo va mejorando, va tomando forma, faltan cosas para lo que yo pretendo. Iniciamos de local con un equipo que juega bien, ha cambiado su técnico hace poco, llegamos bien, pero hay que demostrarlo en casa, donde esperamos hacernos fuerte. Nosotros estamos ilusionados, es lindo jugar este tipo de partidos”, comentó sobre este duelo.

También se refirió a uno de los jugadores que estaban en duda para sumar minutos en el compromiso. “Arturo (Vidal) entrenó normal, y sí llegaría, hay un par de días más para darle más tiempo para que pueda llegar bien. Va a jugar”, aseguró.

Tras el duelo copero, el Cacique deberá viajar hasta Chillán para medirse contra Ñublense el sábado 6 desde las 15.00 horas por la séptima fecha del Torneo Nacional.