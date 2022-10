Simona Halep, ex número uno del mundo, suspendida provisionalmente por dopaje

El deporte blanco amanece con una impactante noticia. Simona Halep, ex número uno del mundo y una de las mejores jugadoras de la última década, ha sido suspendida provisionalmente por dopaje, luego de que una muestra tomada durante el US Open arrojara positivo por Roxadustat.

La sustancia, muy similar a la eritropoyetina (EPO), es sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje debido a que su presencia en el organismo mejora la oxigenación de la sangre. Obviamente una vez informada de la situación, Halep ejerció su derecho a solicitar que analicen la muestra B, la cual también tenía Roxadustat, por lo que inmediatamente quedó suspendida de forma provisional. Esto provoca por su parte que, según un documento oficial de la ITIA, “la jugadora no será elegible para competir ni asistir a eventos de tenis oficiales”.

Por su parte, Halep abordó la situación en un extenso comunicado en donde comentó sus sensaciones y su compromiso por la cataloga como la noticia más dura de su carrera, además de dejar en claro que la cantidad de Roxadustat encontrada era extremadamente baja.

“Durante mi carrera la idea de hacer trampa nunca pasó por mi cabeza siquiera una vez, va totalmente en contra de los valores con los que me he educado. Al enfrentar una situación tan injusta, me siento muy confundida y traicionada”, es una de las primeras declaraciones de la actual nueve del mundo en el texto.

Finalmente cerró el escrito con una declaración de intenciones: “No es sobre títulos o dinero. Es sobre el honor y la historia de amor que he desarrollado con el tenis durante los últimos 25 años”.

Halep, de 31 años, ha tenido un 2022 muy diverso, ya que comenzó con grandes problemas físicos y pese a que consiguió el WTA 250 de Melbourne a principio de año, recién encontró su mejor forma en agosto, cuando ganó el Masters 1000 de Toronto. Fue ese el primer título con su nuevo entrenador, Patrick Mouratoglou, ex coach de Serena Williams.

Tras su paso por el US Open, hace un mes y medio, la campeona de Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019 decidió poner fin a su temporada, ya que optó por realizarse una operación en su nariz. Fue justo en el Abierto de Estados Unidos que la Agencia Mundial Antidopaje detectó la sustancia en su cuerpo.