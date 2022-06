Tabilo despacha a Fernando Verdasco y se mete en el cuadro principal del ATP de Mallorca

Alejandro Tabilo (81°) empieza a sentirse cómodo en el césped. En un partido con un dominio completo, el tenista chileno venció cómodamente al local Fernando Verdasco (115°) por parciales de 6-4 y 6-3, y se metió en el cuadro principal del ATP 250 de Mallorca.

En una hora y 30 minutos, Jano doblegó a un Verdasco que está quemando sus últimos cartuchos en el circuito. El que alguna vez fuera Top Ten nunca tuvo la oportunidad de quebrarle al chileno nacido en Canadá.

Meritoria victoria ante un tenista de mucha experiencia y que deja buenas sensaciones para el chileno, que estaba con un nivel un tanto errático después de bajarse de Roland Garros por padecer una fractura por estrés. Con estos buenos resultados en tierras españolas, el tenista logró asegurar estar entre los 80 mejores tenistas del mundo.

Así, con contundencia, la segunda raqueta nacional mantuvo siempre su servicio y, con dos quiebres, uno en cada set, le bastó para hacerse con el partido y ganar la Qualy.

Un partido que no le presentó tanta batalla como el anterior, que fue ante el austriaco Lucas Miedler (286°), a quien venció con cierta dificultad por 3-6, 6-3 y 6-4.

Con este resultado, Ale muestra una notoria subida de nivel en lo que lleva de gira de pasto y que, hasta este torneo, no le había traído buenos dividendos a la segunda raqueta nacional. Esto, porque en el ATP 250 de ‘S-Hertogenbosch, en Países Bajos, el chileno superó las Qualys, pero cayó en el inicio del cuadro principal ante el ruso Karen Khachanov (23°) por un doble 6-3.

Luego, Tabilo se trasladó a Inglaterra para disputar el ATP 500 de Queen’s, lugar en el que tampoco pudo demostrar un buen nivel, cayendo por 6-2 y 6-3 frente al francés Quentin Halys, quedando eliminado del torneo londinense.

Ahora, Jano tendrá que esperar el sorteo para determinar quién será su rival en la primera ronda del torneo español, que tiene como principal favorito al actual número uno del mundo, el ruso Daniil Medvedev, quien no podrá disputar Wimbledon.

Un Grand Slam que ha estado envuelto, otra vez, en la polémica, puesto que el torneo londinense decidió marginar a los tenistas de origen ruso dada la invasión de dicho país a Ucrania.

Algo que perjudicará al mejor del mundo, ya que no podrá jugar en tierras inglesas debido a este veto. Y, aunque tiene asegurado su primer puesto hasta finales de julio ya que el torneo no dará puntos justamente por no aceptar a los rusos, Medvedev igual lamenta no poder jugar el campeonato más importante de césped.

Finalmente, las clasificaciones para este torneo comenzarán mañana, con un chileno que batallará para lograr hacerse un hueco en el cuadro principal: Tomás Barrios (124°), quien se enfrentará al estadounidense Christopher Eubanks (162°).