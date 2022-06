Falcón le responde a Quinteros por el empujón: “Soy un jugador con un temperamento que ya conocen”

Colo Colo enfrentó a Deportes Temuco en el estadio Monumental este sábado en el encuentro válido por la tercera fase de la Copa Chile. El marcador terminó igualado 0-0 y todo se definirá en el partido de revancha.

Pero aunque no hubo tantos, sí hubo una situación que llamó la atención de todos los presentes en el recinto deportivo. En el minuto 80 Maximiliano Falcón se acercó a un jugador visitante que se encontraba en el piso con el objetivo de levantarlo para no perder tiempo en la búsqueda de los goles.

Por lo mismo se formó un tumulto, y en medio de esto, apareció el entrenador Gustavo Quinteros quien terminó sacando al defensor con un empujón. “Piensa, tonto”, le gritó momentos después aludiendo a que ya tenía tarjeta amarilla.

“Falcón es un pibe que tiene un montón de amarillas por protestar y encarar el árbitro. Cuando nosotros hablamos en el vestuario decimos siempre que con los árbitros no protesten, que nosotros nos encargamos de eso. Él se va por ahí de los partidos. Hay que hacerlo entrar en razón en un momento y eso fue lo que hice, que entre en razón, que se tranquilice y que se vaya lejos del árbitro, porque si no una amarilla más deja al equipo con diez”, señaló Quinteros tras el partido en conferencia de prensa.

La respuesta de Falcón

El otro involucrado en el conflicto también presentó sus descargos. En la salida del Monumental, el uruguayo señaló que “Son cosas de partido, nada más. Soy un jugador con un temperamento que ya conocen, que quiere ganar. Yo fui a preguntarle al muchacho cómo estaba, que le faltaba el aire”.

“Me quedo hablando de lo más bien con el otro muchacho de Temuco, pero bueno... Son calenturas del momento que espero no vuelvan a pasar”, añadió.

Sobre el tema de las tarjetas amarillas que recordó Quinteros en la conferencia, indicó que “si te pones a pensar, jugué seis o siete partidos con cuatro amarillas. Soy un jugador que va siempre al roce, que quiere ganar, y eso me lleva a ser amonestado. He mejorado mucho en eso, porque cuando llegué me sacaban muchas amarillas por protestar”.

De todas maneras prefiere dejar la polémica atrás. “Todos sabemos que cuando pasan estas cosas, se hace foco. Cuando me pasa a mí, aún más. Pero esto es fútbol, los dos queremos ganar y él es una persona con temperamento y eso queda dentro de la cancha”, cerró Falcón.