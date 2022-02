Tabilo tras su triunfo: “Más que pensar en un título o final hay que tomarlo partido a partido”

Alejandro Tabilo no pudo esconder su satisfacción tras derribar al monarca del Chile Open. La segunda raqueta nacional derrotó en dos sets a Christian Garin y se metió en los cuartos de final del torneo.

“Estoy feliz. Sabía que habría mucho público, pero no sabía como sería el ambiente. Me ayudaron mucho y eso ayudó bastante. Creo que jugué muy bien”, dijo a la transmisión de TNTSports.

Sobre su comienzo un poco dubitativo, explicó que “en el inicio me entraron un poco los nervios. Ese primer juego siempre es difícil. Feliz que pude sacarlo adelante y soltarme un poco. Últimamente, he visto mucho más a Christian (Garin) en el circuito y he aprendido a conocer su juego. Aparte de nuestros entrenamientos en la Davis. Fue un partido muy especial”.

Acerca de su opción de llegar al título, el de Toronto se sinceró al decir que “ahora toca enfocarme en el próximo partido. Cada encuentro es una batalla. Más que pensar en un título o final hay que tomarlo partido por partido”.

Consultado sobre el momento clave del duelo, afirmó que “fue en uno de los juegos que le quebré en cero. Ahí ya le agarré un poquito la mano. Donde estaba sacando más. Empecé a devolver mucho mejor y eso definió el partido para mí, con más confianza. En el segundo fue más peleado, el fue más consistente, pero yo esperaba esa chance que al final se dio”.

Asimismo, analizó a su rival en los cuartos de final del torneo en San Carlos de Apoquindo, el serbio Miomir Kecmanović (63°), aseguró que es uno de los jugadores cercanos que tiene en el circuito.

“Es uno de mis amigos en el circuito. Va a ser un lindo partido. Ahora analizaremos un poco, porque últimamente no lo he visto jugar mucho. Espero que los chilenos lleguen a apoyar”, confirmó el zurdo.