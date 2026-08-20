“Tanto amor por los chilenos”: Montreal reacciona a la locura por Alexis Sánchez en el debut del delantero

Alexis Sánchez vuelve a ser protagonista en el fútbol mundial. Este miércoles el chileno sumó sus primeros minutos junto al Montreal, el nuevo equipo en el que continuará su carrera.

El delantero nacional ingresó en el minuto 79 en la victoria por 2-1 sobre Columbus Crew. Si bien no pudo inscribirse en el marcador, de igual manera recibió el cariño de los hinchas tras el duelo.

La cuenta oficial del Montreal compartió en Instagram un video en el que se muestra al artillero y al portero Thomas Gillier recibiendo el cariño de los asistentes. Los deportistas aprovecharon de firmar algunos autógrafos antes de retirarse a los camarines.

“Tanto amor por los chilenos”, escribieron en la publicación.

La evaluación de la prensa

Una vez finalizado el encuentro, la prensa canadiense se dio el tiempo de referirse a los minutos en los que Sánchez estuvo sobre la cancha. El sitio RDS no dio una buena valoración a su aporte. “Todas las miradas estaban puestas en el banquillo del CF Montreal el miércoles por la noche para los primeros minutos de Alexis Sánchez, pero en un duelo lluvioso en Columbus, no fue el héroe tan esperado quien brilló”, esto último en referencia al buen partido del delantero de 20 años Noah Streit, quien para ellos sí fue la figura.

“Sánchez, quien se esperaba que debutara con la camiseta azul, blanca y negra, también jugó apenas quince minutos al final del encuentro, sin ser un factor determinante”, añadieron.

Por su parte, Le Journal de Montreal no hizo una evaluación sobre el juego del tocopillano: “El nuevo jugador franquicia del CF Montreal, Alexis Sánchez, disputó sus primeros minutos con la camiseta azul, blanca y negra el miércoles, durante un partido contra el Crew en Columbus”.

Por último, el sitio TSN tituló: “Owusu y Streit lideran a Montreal a la victoria sobre Columbus en el debut de Sánchez”.

Ahora, Sánchez, Guillier y compañía deberán prepararse para su próximo desafío en la MLS. Este sábado 22 de agosto tendrán que medirse contra Los Angeles Galaxy a partir de las 22.30 horas de Chile.