Tomás González se une a los clasificados a Tokio 2020

Tomás González es por tercera vez olímpico. El gimnasta nacional fue confirmado este viernes por el Team Chile y estará representando al país en Tokio 2020.

Con esto, además, se transformó en el atleta 58 en clasificar a la cita japonesa, teniendo la delegación nacional más amplia en la historia.

“Nuestro gimnasta Tomás González se suma a la delegación del Team Chile en Tokio 2020, donde competirá en sus terceros Juegos Olímpicos”, celebró el organismo en Twitter.

González, tras terminar en el décimo lugar en el All Around del Panamericano de Gimnasia desarrollado en Río de Janeiro, no pudo anotarse de forma directa al evento de la capital nipona, aunque quedó integrando la reserva en el caso de que otro competidor quedara fuera por alguna lesión o a causa del Covid-19.

Ese fue el caso que le permite al gimnasta alcanzar sus terceros Juegos Olímpicos de forma consecutiva tras Londres 2012 y Río 2016.

En su debut en Inglaterra, consiguió dos cuartos lugares en suelo y salto, mientras que en Brasil alcanzó la final de Salto, terminando en el séptimo lugar.

Además, en esta especialidad, también se encuentra clasificada Simona Castro. La gimnasta también tendrá su tercera experiencia en los Juegos Olímpicos tras competir en Londres 2012 y Río 2016.