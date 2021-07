Cristián Aubert: “Hoy día no hay un técnico chileno que se pueda hacer cargo de la U”

Después de la eliminación de Copa Chile ante el modesto Fernández Vial, los hinchas de Universidad de Chile comenzaron a perder la paciencia con la nueva administración, ya que ha no habido muchas luces sobre cuál es el proyecto que tiene para hacerse cargo de la U.

Cristián Aubert, timonel de Azul Azul, habló en ESPN sobre el presente institucional. “Tenemos muchas cosas por hacer. Es un club en el que nos tocó asumir en un momento difícil y que necesita volver a normalizar sus finanzas. Necesitamos volver a armar el fútbol formativo, estamos viendo la incorporación de un gerente deportivo y del nuevo cuerpo técnico”, expresó, evitando hablar de plazos.

Sobre cómo recibieron la institución tras la era de Carlos Heller, el presidente afirmó: “Uno no puede hablar de un club en ruinas, eso es demasiado dramático y no se ajusta con la realidad. El club necesita una reestructuración profunda”.

Aubert también defendió el hermetismo de los últimos días, pese a los cuestionamientos de los simpatizantes azules. “Lo primero es decirles a los hinchas que no estamos en ningún barco a la deriva o no sabemos lo que queremos. Nosotros tenemos que trabajar para que el club sea mejor, para que sea más grande y pueda desarrollarse”, indicó. “Hay cosas que no puedo transmitir, porque entorpecen al club y no se pueden contar hasta que se cierre la negociación”, agregó.

En esa línea, manifestó que están a punto de fichar al gerente deportivo. “Estamos muy cerca, tenemos un grupo seleccionado de cuatro muy buenos ejecutivos. Son profesionales de primer nivel, internacionales”, expresó, junto con añadir que el elegido participará en la elección del nuevo técnico y que llegará antes de fin de año. “Lo más lógico es que participe en la decisión”, comentó.

En esa línea, no dio muchas luces sobre en qué está la contratación del nuevo técnico. “Lo único que puedo decir es que estamos buscando el mejor técnico que podamos. Tengo que ser súper claro, nosotros buscamos técnicos que se ajusten a la realidad del club de hoy”, dijo. Y comentó que, dadas las circunstancias actuales, “hoy día no hay un técnico chileno que se pueda hacer cargo de la U”.

En relación a la permanencia de Esteban Valencia como DT del primer equipo, aclaró que es un interinato. “Esteban y Marcelo Rosemblat van a seguir trabajando después de que cumplan su rol en el primer equipo, porque son colaboradores del club”, informó.

La no llegada de Marcelo Díaz

Cristian Aubert también tocó el frustrado fichaje de Marcelo Díaz, quien terminó firmando en Libertad de Paraguay. “En ese momento, cuando Marcelo Díaz sale de Racing, no estábamos en época de contrataciones, el libro de pases abre en agosto. Antes de agosto no estamos buscando jugadores. Yo hablé con Marcelo en el verano, no llegamos a un acuerdo y quedamos de seguir hablando. No hablamos de dinero. Sí de expectativas”, reveló.

El timonel también habló de la posibilidad de buscar reforzarse. “Vamos a buscar una opción de reemplazo de Ángelo, y las otras dos opciones las estamos evaluando”, dijo.

Asimismo, criticó el hecho de que los dos gerentes deportivos salientes, Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, también fueran parte del directorio: “Yo soy de la idea de que uno tiene directores en el directorio y gerentes en la administración. Nunca me cuadró, porque eso tiene que ver con las funciones y con cómo rinde cuentas de las decisiones que toma”.

Sobre la salida de Rafael Dudamel, Aubert hizo un rápido análisis. “Nosotros como club tenemos que ser súper objetivos. Nosotros esperamos de nuestros equipos que tengan un buen rendimiento, en 2020 Dudamel hizo un trabajo razonable, clasificó a la Libertadores y salimos de los problemas con el descenso que venían de 2019, pero en 2021 los resultados no fueron los mismos y no logró sacarle el rendimiento a sus jugadores”, sostuvo.

Por último, el mandamás habló del sueño del estadio propio. “El estadio de la U necesita un terreno, cuando encontremos un terreno y una comunidad que nos acoja, vamos a tener un estadio para la U. Estoy convencido de que se puede hacer”, comentó.

Finalmente, reconoció que es una complicación la autorización de un aforo reducido en zonas de Fase 2 y 3 del Plan Paso a Paso: “Tenemos un problema no menor, porque tenemos una cifra de abonados mayor a esas cifras. No tenemos cómo elegir. Habrá que buscar alguna manera, pero nos pone en una situación muy incómoda”.