Tragedia en Argentina: hincha de River Plate muere tras caer de una de las tribunas del Estadio Monumental

El fútbol argentino está de luto. Este sábado, en plena disputa del partido entre River Plate y Defensa y Justicia en el Estadio Monumental, un hincha del cuadro Millonario se precipitó desde una de las tribunas del recinto deportivo, falleciendo en el lugar y provocando de paso la suspensión del partido, válido por la fecha 19 de la Liga Profesional de ese país.

Hace unos días todo era celebración en las huestes riverplatenses por el aniversario 122 del club, festejos que incluyeron un sentido homenaje para Marcelo Gallardo -el entrenador más ganador en la historia de la institución- con una imponente y a la vez comentada estatua en su honor que se erigió en el exterior del coliseo.

En cuanto al partido, éste se desarrollaba de manera normal hasta el minuto 14 del encuentro, cuando el público presente en el reducto comenzó a llamar la atención de la seguridad y del propio cuerpo arbitral liderado por Fernando Rapallini, quien decidió interrumpir el duelo por un minuto hasta que los médicos acudieron a asistir al aficionado.

Sin embargo, y pese al malestar y repudio de los forofos, el réferi determinó la reanudación del cotejo; no obstante, en el minuto 27 el juez le comunicó a los capitanes Franco Armani (River Plate) y Ezequiel Unsain (Defensa y Justicia) la determinación de suspender el partido que hasta ese momento iba 0-0.

El momento en que el árbitro Fernando Rapallini le comunica a los capitanes de River Plate y Defensa y Justicia la suspensión del partido. Foto: Captura.

“Murió en el acto por un traumatismo gravísimo. Se cayó desde aproximadamente 15 metros, no hubo un empujón. No hubo nada que hacer”, señaló Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a DSports.

Por el momento se desconocen las causas del accidente: “Con la autopsia se sabrá realmente si tenía una lesión previa o si murió producto de la caída. Era un hombre y tenía pelo largo”, agregó al respecto Crescenti.

De momento solo se sabe que el hincha cayó desde la tribuna Sívori Alta a la Sívori Media de un estadio que recientemente fue ampliado en su capacidad, pudiendo recibir a más de 80 mil espectadores, siendo actualmente el recinto más grande de Argentina y el tercero a nivel continental, tras el Azteca (México) y el Rose Bowl (Estados Unidos).