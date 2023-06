Un final desabrido: Alexis Sánchez y el Marsella cierran la Ligue 1 cayendo con un descendido

La temporada europea 2022-2023 se terminó para Alexis Sánchez. El final de este curso fue con una derrota. En el cierre de la Ligue 1, el Olympique de Marsella perdió por 1-0 con el Ajaccio, en un duelo cuyo fin era terminar de la mejor manera del torneo local. En rigor, no había nada en juego, porque ambos elencos ya conocían su suerte. Mientras el local estaba descendido y su futuro estará en la Ligue 2, la visita tenía amarrado el tercer lugar de la clasificación.

Era el fin de una etapa para el Marsella, porque en la semana el técnico Igor Tudor comunicó que no continuará al mando del equipo de cara a la temporada que viene. El DT croata manifestó que no tiene un ofrecimiento de otra institución, aunque su nombre haya sido ligado con la Juventus.

Si de incertidumbre sobre el futuro se trata, lo de Sánchez será tema en el próximo mercado de fichajes. El de este sábado fue el último partido de una gran campaña del tocopillano en el fútbol francés, convirtiéndose en el referente ofensivo del elenco más popular del país galo. Volvió a ser centrodelantero, el puesto que más utilizó con Tudor. Era de los pocos que se tomó en serio un partido en el que no había nada en disputa. Por ello, el ritmo era más lento.

En el primer tiempo, el 69% de posesión de balón del OM fue en vano, porque lo poco que generó en ofensiva no lo concretó. Para el complemento, el Olympique mostró una intención diferente, aunque no daba con el arco. En los 46′, se aproximó con un remate de Malinovskyi que se fue elevado. El equipo marsellés manejaba la pelota pero no profundizaba. En los 65′, sale del partido Alexis Sánchez, reemplazado por Vitinha. El seleccionado chileno se retiró de la cancha con cara de pocos amigos. AS70 siempre quiere jugar.

El partido se terminó con el triunfo del Ajaccio porque Clement Vidal marcó en los 88 minutos.

Finalmente, el Olympique de Marsella finalizó en la tercera posición con 73 puntos. Registró 22 triunfos, siete empates y nueve derrotas, en las 38 jornadas. El último lugar del podio permite que el club dispute la fase previa de la Champions League, teniendo que jugar un playoff para entrar en la ronda de grupos. Esto significa que inicie un poco antes la temporada 23-24, sin Igor Tudor y con la duda de la permanencia de Alexis Sánchez, quien ahora queda disponible para unirse a la selección chilena, de cara a los amistosos de la fecha FIFA que se aproxima.

El campeón PSG vivió una jornada de despedidas, porque se hizo oficial la partida de Lionel Messi, luego de dos temporadas en París. Siendo abucheado por los ultras (o barrabrava), disputó su último partido en el Parque de los Príncipes. Y fue una derrota 2-3 con el Clermont. Otro que no sigue en el equipo es Sergio Ramos. El subcampeón fue el Lens, que finalizó a sólo una unidad del PSG. Va directo a la Liga de Campeones.

Por su lado, el Toulouse de Gabriel Suazo va a la Europa League, como campeón de la Copa de Francia. A su vez, los cuatro descendidos a la segunda división son Auxerre, Ajaccio, Troyes y Angers.