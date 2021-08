Tres de los cuatro jueces del “escándalo de Magallanes” volverán a las canchas esta fecha

Parecía otro apasionante partido de la B. Magallanes y Unión San Felipe llegaban con la ilusión de alcanzar puestos de avanzada, pero el pleito estuvo lejos de ser emocionante.

Peor, aún, el duelo se transformó en el escándalo de la semana y las imágenes de uno de sus goles, dio la vuelta al mundo por ser claramente ilícito. ¿Lo recuerda? Minuto 23 del compromiso jugado el lunes, Julián Alfaro lanza un pase al área de los santos y Miguel Ángel Orellanano lo duda en disparar hacia el arco defendido por Lucas Giovini. ¿Lo malo? Estaba más de tres metros adelantado cuando el balón salió de los pies de Alfaro, pero el juez Omar Oporto y sobre todo, el línea que corría por ese sector, Carlos Carrasco, hicieron caso omiso a dicha falta y validaron el tanto.

Es cierto, en la categoría de plata de nuestro fútbol no hay VAR, más el off-side era evidente. Tanto así que Giovino le gritó a Carrasco: “Pídele la camiseta después de Magallanes... te comiste el gol, ¿dónde estás?”.

Claramente no estaba y el resultado final fue 2-1 para el Manojito de Claveles, dejando a los sanfelipeños con la idea de que la la Comisión Arbitral sancionara a los jueces involucrados. No obstante, al revisar la programación de este fin de semana, se puede ver que Oporto será el cuarto árbitro en el duelo que Santiago Wanderers y La Serena disputarán este sábado a las 11:30 horas. Por su parte, quien fue el cuarto en el polémico enfrentamiento -Reinero Alvarado- impartirá justicia entre Independiente de Cauquenes y Deportes Limache (domingo, 15 horas) y fue cuarto en el empate a cero entre Santiago Morning y Universidad de Concepción.

Por último, el otro guardalínea y quizás el más inocente de todos, estará presente este martes en la confrontación de Barnechea con Cobreloa. ¿Y Carrasco? No aparece, pero -como los árbitros no informan sus castigos- puede ser que sólo sea por lesión o enfermedad y no por una suspensión.