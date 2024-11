Un reclamo de la ANFP que fue ignorado: Conmebol designa a polémico árbitro para dirigir a Chile vs. Perú

La Conmebol designó a Wilton Sampaio como árbitro para el duelo entre Perú y Chile, que se disputará el próximo 15 de noviembre en Lima. Será el primer cara a cara del juez con la Roja luego de la Copa América. El silbante había sido mencionado por la ANFP en la carta que enviaron a la Confederación Sudamericana debido a los cobros que perjudicaron a la Selección en el certamen continental. “Fue en extremo permisivo con la selección rival, permitiendo así que una serie de faltas evidentes quedaran sin sancionar”, señaló el informe que redactaron desde la Federación de Fútbol de Chile el 29 de junio. Ese día, los principales dardos iban hacia el colombiano Wilmar Roldán. Pero el brasileño también fue uno de los apuntados. La nota, dirigida a Enrique Cáceres, el presidente de la Comisión de Árbitros, incluía alusiones a los encuentros ante Argentina, el elenco bicolor y Canadá.

De esta forma, la directiva de Alejandro Domínguez hace caso omiso a los reclamos que han surgido desde la entidad que preside Pablo Milad. En aquella ocasión, el timonel del fútbol chileno defendió la posición que tiene dentro de la Conmebol. Donde, dicho sea de paso, conserva su cargo de vicepresidente. “Usted habla de peso... ¿se refiere a malabares, cosas turbias? Yo tengo presencia, estoy haciendo un reclamo. Aquí no se trata de peso, sino de presencia, que las cosas mejoren transparentemente. Acá no se trata de más o menos peso, sino que se hagan las cosas bien”, señaló en aquella oportunidad el curicano. “El respeto está, estoy hay que analizarlo más profundamente en una situación de impotencia que tenemos los chilenos hoy, y de pena profunda. Por eso no me gusta hablar cuando hay situaciones extremas y emocionales, porque dice cosas que uno se arrepiente y en frío no las dice”, añadía.

Ese día, el directivo también dejó entrever que no descartaba que los malos arbitrajes fueran algo planificado. “Este es un momento de impotencia, de frustración y pena profunda. No quiero pensar que hay una conspiración para dejar afuera a Chile. Pero hay errores arbitrales que condicionaron los resultados”, decía.

La Roja es colista en las Eliminatorias. Foto: Photosport

Más adelante, en diálogo con El Deportivo, el exintendente insistió en su postura y explicó por qué se mantiene en la vicepresidencia de la Conmebol pese a los roces con Chile. “Primero que todo, estoy en la Conmebol para tener presencia. No me designaron porque lo pedí, sino porque han valorizado el trabajo que hemos hecho. Por eso me ofrecen la tercera vicepresidencia, llevando apenas un año. Creo que el respeto futbolístico, el peso, también lo dan los resultados en la Selección, lo deportivo. Hoy Argentina tiene peso futbolístico, es campeón del mundo. Y el peso específico de uno como dirigente es la participación que tiene. Aquí no se trata de tener más o menos peso, se trata de tener presencia. Que lo consideren. La relación que tenemos con la FIFA… No es menor ganar un Mundial Sub 20. Había nueve federaciones postulando. No fue un premio de consuelo como dijeron algunos. Y quiero dejar algo claro: muchos han dicho que yo no renuncio a la Conmebol porque recibo una mesada por ser vicepresidente... la mesada por ser vicepresidente es cero y eso puede verificarse. Lo digo públicamente. La única dieta es la de presidente de Federación, menos el IVA y el 40% de impuestos de Chile”, señalaba.

El polémico Sampaio

Wilton Sampaio, de 42 años, es Oriundo de Teresina Goiás e hizo su debut como profesional en el Brasileirao, en 2009. Se demoró cuatro años en convertirse en árbitro FIFA y desde entonces ha sido protagonista en diversos escenarios. Incluso dirigió en el Mundial de Qatar 2022. En sus espaldas también tiene encuentros de Eliminatorias, Copa Libertadores y Copas América. Pese a las credenciales, se trata de un réferi que suele estar en el centro de la polémica. Una vez criticado públicamente por Lionel Messi. “Partido duro, difícil de jugar. Mucho viento, ellos todos atrás dejando pocos espacios. El árbitro siempre que nos dirige hace lo mismo, pareciera que lo hace a propósito. Pero bueno, tres puntos importantes que nos acercan al objetivo”, aseguró el transandino tras un partido entre Argentina y Perú.

Ambos tienen otra historia juntos. En 2017, Messi supuestamente insultó al juez en un duelo disputado en el estadio Monumental ante la Roja. El atacante fue suspendido por cuatro fechas, pero tras una apelación de la AFA, la sanción fue desestimada.

Además, tiene un momento controversial con Edson Puch. Cuando el iquiqueño militaba en la UC, Sampaio le mostró tarjeta roja en un duelo ante Argentinos Juniors, por la Copa Libertadores. Pese al triunfo estudiantil, el atacante quedó molesto con la expulsión y se descargó contra el árbitro. “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro (...) En la primera amarilla me paro frente al balón para que no juegue rápido y me agarra del cuello, le saco la mano y me saca tarjeta”, dijo el exseleccionado nacional en esa oportunidad.