Uno menos, Alavés se baja de la puja por Iván Morales: “No es el perfil de jugador que buscamos”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Iván Morales es uno de los principales jugadores en vitrina de Colo Colo, aunque Alavés desestimó el interés en el atacante. FOTO: AGENCIAUNO

Así respondió el director deportivo del cuadro vasco, Sergio Fernández a la consulta de El Deportivo, quien agregó que “nosotros no estamos interesados en el delantero chileno y no sabemos de dónde surgió la noticia”. Eso sí, aclaró que “conocemos al atacante, sabemos de su calidad, pero no estamos interesados”.