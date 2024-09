Ya no es “Messi-dependiente” y destaca su fortaleza defensiva: radiografía a la casi impenetrable Argentina de Scaloni

Arranca el camino de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Sudamericanas dirigiendo a la selección chilena. Tal como le sucedió a Marcelo Bielsa, Claudio Borghi y Martín Lasarte, por citar a algunos, el actual entrenador de la Roja tendrá su estreno en Clasificatorias visitando a Argentina. El cuadro nacional reanuda su camino rumbo a la Copa del Mundo 2026 y lo hará ante el bicampeón de América y el ganador de Qatar 2022. Más allá del encono que ha despertado la Albiceleste por el supuesto “favoritismo” que se le asigna al cuadro transandino desde las altas esferas de FIFA y Conmebol, su posición de privilegio no es casualidad.

Luego de las dos finales perdidas ante la Roja en las Copas América de 2015 y 2016, la rivalidad ha tomado otro tono. Pese a que Argentina atraviesa por una etapa repleta de éxitos, donde ha ganado todo lo que ha disputado, ese recuerdo de las tandas de penales en Santiago y Nueva Jersey, respectivamente, permanece como una herida que no cicatriza del todo. Eso sí, en esta oportunidad hay un escaso ambiente. Una de las razones es la ausencia de Lionel Messi.

La Pulga, que se lesionó en la Copa América, será la gran ausencia para Lionel Scaloni. Esto se suma con el retiro de la selección de Ángel Di María, quien será homenajeado en la previa al encuentro. A diferencia de tiempos pretéritos, en donde Argentina era un cuadro dependiente de su buque insignia, hoy la historia es otra. La estructura que ha trabajado Scaloni y la nutrida cantidad de variantes disponibles permiten relevar con eficacia la ausencia del actual elemento franquicia del Inter Miami.

“Las Eliminatorias nos encuentran en una posición inmejorable. Somos punteros, pero siempre esta fecha de septiembre tiene particularidades. Muchos futbolistas cambiaron de equipo y tienen poco rodaje. Intentaremos mantener el nivel, para que el equipo siga en la línea en la que estamos”, afirmó Scaloni en la conferencia de prensa del miércoles.

Argentina es el líder de las Clasificatorias con 15 puntos, ganando cinco de sus seis presentaciones. Solo perdió ante Uruguay en La Bombonera, en noviembre de 2023. Los resultados y el funcionamiento avalan el proyecto encabezado por el exfutbolista del Deportivo de La Coruña. Desde que comenzó su participación en el Mundial de Qatar hasta el día de hoy, han ganado 22 de 27 partidos disputados. Apenas registran dos derrotas: ante Arabia Saudita, en la última Copa del Mundo, y la citada caída con la Celeste de Marcelo Bielsa.

Emiliano 'Dibu' Martínez, el golero titular de Argentina. FOTO: USA TODAY Sports

No le pasan goles

La Albiceleste goza de una importante eficacia en defensa. Es una selección a la que le convierten poco. En las actuales Eliminatorias, es la defensa menos batida, con solo dos tantos en contra. Los dos los anotó Uruguay. O sea, el arco del combinado del país vecino terminó cinco veces invicto en sus seis encuentros. Si repasamos la Copa América de Estados Unidos, solo encajó un tanto en seis partidos (fue Ecuador, en cuartos de final). El nexo entre el golero Emiliano ‘Dibu’ Martínez con los centrales Cristian ‘Cuti’ Romero y Lisandro Martínez (o Nicolás Otamendi) es de lo más lucido del equipo.

Como era de esperarse, son las grandes ligas las que dominan en la convocatoria. España predomina con ocho convocados que militan en Primera División: cinco del Atlético de Madrid (Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Juan Musso), dos del Sevilla (Gonzalo Montiel y Valentín Barco) y uno del Betis (Giovani Lo Celso). Mientras que siete pertenecen a la Premier League y seis juegan en la Serie A. Del medio local apenas son dos: Germán Pezzella y Marcos Acuña, ambos de River Plate.

Del plantel campeón de la acontecida Copa América de este año, Scaloni mantiene a 20 jugadores en la lista para los duelos ante Chile y Colombia (el martes). Además de Messi y Di María, otro que no aparecen son Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico y Ezequiel Palacios. Mientras que presenta como novedades las presencias del lateral Valentín Barco (ex Boca, hoy en el Sevilla), el volante Ezequiel Fernández (otro ex Boca, transferido a Arabia Saudita), y los delanteros Giuliano Simeone (hijo del Cholo) y Valentín Castellanos (con pasado en la U, hoy en la Lazio). El DT ya piensa en el futuro de la Albiceleste. Uno de los elementos que tiene muchas fichas es Valentín Carboni (19), quien llegó al Olympique de Marsella.