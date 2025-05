5 razones para ver la nueva serie protagonizada por Michael Douglas en Netflix

El viernes 16 de noviembre se estrenó en Netflix El Método Kominsky, la nueva serie escrita y producida por Chuck Lorre y protagonizada por Michael Douglas y Alan Arkin.

Aunque su llegada a la plataforma de streaming pasó desapercibida para muchos —llegó al mismo tiempo que Narcos: México y La balada de Buster Scruggs—, esta sitcom es uno de los buenos estrenos de noviembre, sobre todo por su inteligente argumento centrado en las vivencias de dos exitosos hombre en la tercera edad.

¿Por qué verla? Acá te damos cinco buenas razones:

1. Por su historia

Es cierto que la serie está catalogada como una sitcom (comedia de situación) y, por lo mismo, podría esperarse una imparable oleada de chistes y gags en cada uno de sus capítulos para lograr la risa de los espectadores.

Pero el argumento de El método Kominsky va mucho más allá de la risa fácil al presentar una entrañable historia que sabe transitar a la perfección entre el drama y la comedia.

Todo comienza con Sandy Kominsky (Michael Douglas) dando un profundo monólogo frente a sus estudiantes antes de comenzar a dictar una clase de actuación en su academia.

Ahí podemos conocer a algunos de los personajes secundarios —como Theresa (Emily Osment) y Jude (Graham Rogers), dos de los estudiantes más participativos de la clase— que no hacen más que nutrir el relato centrado en este profesor de teatro que alguna vez fue una famosa estrella.

La comedia de paso al drama luego de que Norman Newlander (Alan Arkin), su mejor amigo, le pide a Sandy que visite a su esposa que sufre un cáncer terminal.

Es en ese momento en que la amistad entre Sandy y Norman toma un nuevo rumbo, cuando se dan cuenta que la cercanía (y el miedo) de la muerte en sus vidas es cada vez más notoria.

2. Por sus protagonistas

Luego de luchar contra un cáncer de garganta que lo tuvo alejado por varios años de la actuación, Michael Douglas vuelve a protagonizar un drama a sus 74 años. Pero, lejos de lo que se podría pensar, el ganador del Oscar a Mejor Actor Principal por Wall Street en 1987 no luce nada de oxidado al dar vida a un complejo y ácido Sandy Kominsky.

Vale la pena verlo en pantalla junto a Alan Arkin, que simplemente brilla en su rol de Norman, con quien interpreta las escenas más hilarantes de la sitcom.

Porque para ser un buen actor no es necesario lucir joven y sin arrugas; por el contrario, la basta experiencia de Douglas y Arkin es uno de los elementos más cautivantes de la producción, logrando que el guión fluya libremente entre las risas y el desconsuelo de la vida.

3. Por su creador

Que una serie esté a cargo de Chuck Lorre, el afamado co creador de las exitosas sitcom The Big Bang Theory, Two and a Half Men y Mom, significa que tiene el éxito casi asegurado.

Y decimos casi porque no todas las series que ha creado han logrado el mismo nivel de popularidad. Un buen ejemplo de esto es Fumados, que Netflix canceló luego de una baja primera temporada.

Pero con El método Kominsky, y sin perder su particular mirada sobre la comedia, Lorre logra explorar nuevas temáticas —como la vejez y todos sus problemas— con bastante éxito.

Y es que quizás, al tener a un actor como Michael Douglas en el rol protagónico, pareciera que el trabajo de guión es una cosa de niños, pero no. Lorre construye un relato mucho más humano, profundo y cercano al drama de la vida misma que cualquier serie que haya escrito antes.

¿Es su mejor trabajo? Quizás.

4. Por los actores invitados

Si Michael Douglas y Alan Arkin son dos protagonistas de lujo, los actores "invitados" tampoco se quedan atrás.

Entre ellos destaca Lisa Edelstein (conocida por su papel de Cuddy en Dr. House), que en la sitcom da vida a Phoebe, la hija cuarentona de Norman que tiene graves problemas con el alcohol y las drogas.

Otro de los actores de lujo es Danny DeVito, que se luce en el rol del Dr. Wexler, el graciosísimo y poco convencional urólogo de Sandy Kominsky.

Y aunque es un personaje más recurrente, no podemos dejar de mencionar a Nancy Travis en el papel Lisa, la estudiante más nueva de Kominsky que lentamente comienza un romance con su profesor.

5. Porque tendrás risas aseguradas

No es casualidad que esta nueva serie de Netflix tenga una aprobación del 75% en la web especializada Rotten Tomatoes.

Porque, además de contar con un elenco de lujo, su guión sabe aprovechar al máximo los momentos más dramáticos de la serie para provocar una risa.

Hay momentos absolutamente hilarantes, como la escena del primer episodio en que Sandy y Norman se burlan de los actores ancianos de Hollywood que, sin tener opciones en el cine, se ven obligados a participar de producciones "aburridas" como The Big Bang Theory —seguro que Chuck Lorre tiene algo que ver con esta mención.

Dale una oportunidad, porque sus ocho capítulos —de media hora cada uno— ya están disponibles en Netflix. Probablemente la terminarás de ver en un solo día.

