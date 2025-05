Local Burger: el lugar donde puedes comer todas las hamburguesas que quieras por $ 15.900

Local Burger 2 ok

Si amas las hamburguesas, de seguro has probado las de Local Burger, unas hechas a mano que hace un par de años abrieron su primera hamburguesería.

La que se ubica en Providencia, dentro de la Galería Francisco de Aguirre, donde hay una barra y algunas mesas para probar sus burgers.

Además, hace poco sumaron una segunda sucursal, en Ñuñoa, en Av. Irarrázaval, a pasos del Metro Plaza Egaña, un lugar mucho más amplio, con dos pisos y con varias mesas en el segundo.

Es ahí donde Local Burger está metiendo ruido entre los fanáticos de las hamburguesas con una golosa promoción.

Foto: Local Burger

Se trata de una donde puedes comer todas las hamburguesas que quieras por un valor fijo de $15.900 para adultos y $9.900 para menores hasta los 16 años.

Funciona todos los lunes, hasta octubre de este año, desde que abre el lugar, a las 12.30 PM, hasta las 6.30 PM.

Ojo, que es solo presencial y el valor no incluye bebestibles.

Hamburguesas sin parar

Foto: Local Burger

La dinámica de este all you can eat funciona así: una vez que te sientes en la mesa te llegarán rondas con algunas de las distintas hamburguesas de Local Burger.

Se trata de unas de estilo smashed, es decir, planas, que quedan jugosas por dentro y tostadistas por fuera, elaboradas en el mismo lugar, con cortes seleccionados y molidos ahí durante la mañana.

Y viene dentro un esponjoso pan brioche, que se sella con mantequilla y se pasa por la plancha.

Entre las variedades que te llegarán están la cheese burger, con queso americano, pepinillos, cebolla, ketchup y mostaza; y la classic burger, con queso americano, cebolla morada, lechuga, tomate y salsa de la casa.

Foto: Local Burger

Además de algunas de la especiales de Local Burger, como la sabrosa blue cheese, que lleva queso azul, rúcula, cebolla carameliza y mayonesa.

Junto con las hamburguesas te llegarán también snacks, como papas fritas y unas crujiente bolitas de macarrones con queso y tocino.

Eso sí, debe saber que el tiempo de permanencia es de 90 minutos y que para que te sirvan una debes haberte comido toda la anterior, para que no se desperdicie.

Y en esta promoción no se incluyen las variedades veggies de Local Burger.