Alfredo Joignant: “Los grupos sociales dominados no se van a cuadrar con una izquierda buena onda y cosmopolita”

El cientista político y militante del PS Alfredo Joignant percibe inminente la articulación de una extrema derecha en Chile en torno a la identidad nacional, mientras la izquierda se muestra incapaz de “apelar a un denominador común”. Desde esa tensión analiza los escenarios del gobierno de Boric y de la Convención Constitucional, en un mundo que cede terreno a las democracias autoritarias y donde “todas las sociedades se han vuelto chúcaras”.

Ronda en el aire la sensación de que la izquierda, si no atina pronto, se puede farrear algo grande. Lo que no está muy claro es qué sería atinar.

Voy a darle una respuesta radical a esa pregunta, pero creo que cualquier respuesta tendría que partir asumiendo dos cosas: 1) que el gobierno de Boric es un experimento a nivel mundial, y 2) que estamos experimentando porque las nuevas izquierdas, hasta acá, han fracasado en el mundo. Syriza, Podemos, la Francia Insumisa, el laborismo de Corbyn, nada de eso ha cuajado. Y lo promisorio de este experimento es que Gabriel Boric conoce esas experiencias, ha sabido leerlas. Entonces, a tu pregunta: para que este experimento funcione, ¿qué se necesita? Voy a ser brutal: que la izquierda someta las políticas de la identidad a un principio universal. Es decir, que este gobierno, pero también sus partidos, entiendan que las políticas de la identidad son particularismos. Y que importa mucho reconocerlos y cuidarlos, pero se tienen que subordinar a un principio de universalidad.

Si es que ese principio existe…

Y esa es la pregunta de la que no hemos querido hacernos cargo. Como la clase obrera se ha achicado y está destinada a seguirse achicando, las izquierdas han asumido que eso las excusa de entregar una alternativa de universalidad para estos tiempos. Y las consecuencias de eso están empezando a ser dramáticas, porque la respuesta principal a la crisis del neoliberalismo está viniendo de la extrema derecha, que responde con un universal: la nación, la identidad común. En cambio, las izquierdas, ante la debacle socialdemócrata de los 90, ¿cómo han respondido? Intuitivamente, a tientas, refugiándose en identidades subordinadas y abusadas de todo tipo. Así han logrado reconfigurarse hasta ahora.

Por lo mismo, no parece ser el momento de soltar esas banderas.

¡Obvio que no! O sea, la igualdad de las mujeres, el reconocimiento del mundo LGBTQ, de los pueblos originarios, son luchas irrenunciables, eso ya es evidente. Pero lo que estamos viendo en todas partes es que eso no basta, porque te vuelves incapaz de apelar a un denominador común. Y tengo la impresión de que en Chile se está articulando, subterráneamente, una extrema derecha que descansa en un universal: la chilenidad. Algo de eso vimos con la notable votación de Kast, pero en una versión muy primigenia. Con todo lo que ha pasado ahora, especialmente en la Convención, pero también con la entrada del nuevo gobierno, me temo que están todos los elementos para que se imponga un universal hostil a los particularismos de las izquierdas. ¿Qué elementos están sobre la mesa? Orden público, inseguridad económica y migración. ¡Los mismos que han marcado el espacio europeo hace 30 años! Y que ya eclosionaron completamente en clave de extrema derecha. Chile está entrando en eso y quizás era inevitable que ocurriera.

¿Por qué?

Porque estamos viviendo, con el rezago propio de nuestro nivel de desarrollo, los efectos de fragmentación que produce la globalización. Es a eso a lo que hay que darle una respuesta. Hace un par de semanas, Fukuyama sacó un artículo muy interesante en Foreign Affairs. Él tiene mala fama porque representó el triunfalismo liberal de los 90, pero es un tipo inteligente, yo lo leo con interés. Y ahora está empeñado en rescatar a la democracia liberal, que hoy no está en crisis frente a las dictaduras, sino ante a las democracias iliberales: Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, el propio Putin en Rusia…

Kovind en la India…

¡La India, tremendo! ¿Y cómo rescatar a la democracia liberal? El artículo de Fukuyama se titula así: “El liberalismo necesita a la nación”. En el fondo, está buscando un universal y no está encontrando otro que ir a disputarle la nación a la extrema derecha. Así de crítica es esta conversación. O sea, elaborar un principio de identificación universal ya no cumple una función sólo creativa para las izquierdas: es cada día más una función defensiva, casi de sobrevivencia frente al asalto de la extrema derecha que apela a la nación. Y lo que me parece imperdonable es que nuestras izquierdas, teniendo a la vista lo que han vivido las izquierdas del norte en los últimos 25 años, no saquen lecciones.

¿Por qué dirías que no las han sacado?

Porque están repitiendo el patrón de la socialdemocracia europea y de algunas izquierdas jóvenes de allá: abandonar su base social, trabajadora, embarcarse en las políticas de identidad y empezar a transformarse en partidos de clase media educada. Al PC lo dejo un poco aparte, porque aún tiene esa inercia popular, pero en socialistas y frenteamplistas es impresionante. Hablan en difícil, métale heterogeneidad identitaria, de todo menos universalidad. Y al final, en un mundo tan fragmentado, es súper papaya reivindicar a grupos que están luchando por su propia emancipación. ¿Pero qué es lo común en todo esto? La extrema derecha, en su simplismo, incluso en su primitivismo intelectual, está dando una respuesta.

Pero lo opuesto a ese nacionalismo, y que a la vez sea universal, sería ese proletariado mundial que Žižek busca hace años y no encuentra en ninguna parte.

Porque eso no existe, no hay un proletariado mundial. Los grupos sociales dominados o subordinados son muy heterogéneos, a veces hasta contrapuestos. Y no se van a cuadrar con una izquierdas buena onda y cosmopolita. Hay que ser un poco más realistas. Mira, la socialdemocracia de posguerra descansó en sólo tres derechos sociales de goce universal: educación, salud y pensiones. Ahí estaba lo universal. Y yo creo que ahí sigue estando la posibilidad. Y si me apuras mucho diría que, al menos en esta fase, hay que transformar en nuevo universal a los asalariados.

Ahí caben el gerente de una empresa y el portero, sería abandonar del todo la lucha de clases.

Ah, por supuesto que hay que abandonar la lucha de clases como motor principal de la historia. De que hay luchas de clases, las hay, pero hoy son muy descentralizadas, fragmentadas. De hecho, esa misma definición de asalariados habría que expandirla, de partida, a quienes trabajan a cuenta propia.

¿Y ese no termina siendo el mismo público al que le hablaba de la Concertación?

El de la Concertación era más blando: “la gente”, así de blando. Por algo ha habido una resurrección del término “pueblo”. Y nótese esta sutileza: tanto la nueva izquierda populista como la extrema derecha europeas hablan del pueblo en singular. Cuando las izquierdas chilenas hablan de “los pueblos”, no es una trivialidad, están reconociendo a pueblos que existen. Pero ese relato particularista rivaliza, queramos o no, con la dimensión universal que da sustento a los derechos sociales. Yo creo que el Presidente Boric intuye este problema, lo huele, pero el que lo tiene clarísimo es Jadue. Por eso habla del pueblo, no se enreda en “los pueblos”. Cuando un líder les habla a varios pueblos, es inevitable la pregunta: ya, ¿y qué legitima lo que vale para todos? Eso es lo que estamos viendo, de manera fascinante como debate y como problema de trasfondo, en la discusión constituyente.

En los últimos meses se te ha visto muy crítico de la Convención. ¿A partir de qué momento te empezaste a preocupar?

A mí me apasiona este cambio constitucional, eso que quede claro. Pero al mismo tiempo sé -y no porque sea choro, sino porque los cientistas políticos disponemos de evidencia− que la combinación de presidencialismo con monocameralismo, o con un bicameralismo tremendamente asimétrico, es una muy mala combinación. Y se han compartido datos de todo tipo para ilustrarlo. Entonces, cuando veo que la Comisión de Sistema Político ignora eso, pongo una nota de alarma. Incluso, el último acuerdo de esa comisión, provocado en buena hora por los convencionales socialistas, nos seguía exponiendo a un escenario muy peligroso.

¿Por qué?

Porque el día que un presidente de vocación autoritaria tuviera una mayoría afín en la cámara dominante, no iba a haber suficiente contrapoder. Y si eso pasa, vamos derechito a las democracias iliberales. No quiero ni hablar de Venezuela, porque ese es un delirio de la derecha, esto es mucho más sofisticado. Pero eso no me impide ver la probabilidad teórica de un Bukele o un Ortega en Chile, por debilidad de los contrapesos. Sin embargo, ahora que el pleno eliminó el inciso que le permitía a la Cámara de Diputados pasar por encima de la Regional en caso de discrepancia, el riesgo se moderó enormemente. El único problema sería que se intente reponer eso a través de alguna artimaña, alegando de nuevo que una oligarquía habría gobernado 200 años de historia desde el Senado… A mí ese argumento me parece francamente demencial.

Pero la izquierda siempre tuvo en su retina histórica esa visión del Senado oligarca. El mismo Allende, en el plebiscito que el golpe le impidió anunciar, iba a proponer su reemplazo por una Cámara de los Trabajadores. ¿Dirías que aquí está pesando una lealtad malentendida con esa historia?

Creo que hay una combinación de cosas. Por un lado, hay un intento de justificar este diseño del Poder Legislativo con razones de izquierda allendista. Pero semanas antes del golpe, ¿quiénes firmaron lo que técnicamente fue un golpe de fuerza constitucional? La Cámara de Diputados. ¿Quién no lo firmó? El Senado. ¡Nadie dice eso! Pero ya, concedamos que hay romanticismo en la eliminación del Senado, perfecto. Pero también hay una especie de experimentación académica en esto. Y a mí me gusta mucho el experimento Boric, pero cuando el mundo ya está experimentando crisis de la democracia, guerra, fenómenos inflacionarios, en lo personal no estoy para experimentar constitucionalmente. Y eso no me hace momio.

Defensor del statu quo es lo menos que te han dicho.

Sí, pero es una crítica ciega y sorda. Porque la verdadera transformación parte por reconocer los límites a los que uno se enfrenta. ¡Y la lógica de un régimen político hay que tomársela muy en serio! El presidencialismo, que se inventó en la Convención de Filadelfia, se basa en la desconfianza entre poderes. Y en ese juego de pesos y contrapesos, la segunda cámara fue siempre una pieza clave, con el fin de duplicar los obstáculos que tendrá ese presidente fuerte si pretende devenir autoritario. Y si bien conservar el presidencialismo no era necesariamente mi posición, ese crack de la política chilena que es Marcos Barraza −porque es un crack, un artista− le propuso eso a Monckeberg y se concordó así. Yo tengo poca sintonía intelectual con Barraza, pero no puedo dejar de admirar que con siete convencionales del PC hayan logrado generar un tercio de bloqueo. Y con ese tercio, no pocas veces, arrastrar a otras fuerzas para formar los dos tercios. Esa cuestión, perdóname, es de alta política. Y frente a eso, ¿quién ha reaccionado? Los convencionales socialistas.

Ahí tu orgullo.

Sí, porque creo que lograron moderar la radicalidad sin renunciar a su identidad de izquierda. Quizás no con el nivel de diseño político del PC, pero sí con claridad sobre los efectos que malos diseños constitucionales pueden arrojar. Y el actor que ha desteñido completamente, errático, poco claro, es el FA. En última instancia, acá ha habido una disputa entre las dos almas de la izquierda clásica: socialistas y comunistas. ¿Y sabes qué? Ha sido una bonita disputa. Sobre la cual, además, creo que sus actores no tienen total conciencia. Mientras que los actores con pretensión a la trascendencia, por decirlo así, no han sido finalmente grandes actores. No le estoy restando méritos al FA, pero creo que no es un actor dirimente en última instancia.

Pero parece que el PS va a pagar un costo dentro de la izquierda.

Opino todo lo contrario. Puede que paguen un costo en el microclima de la Convención, pero hay otro mundo que parte el 5 de julio. Y ese mundo, que es un mundo real, estoy dispuesto a apostar que va a premiar que los socialistas tomaron conciencia de la radicalidad de lo que está en juego.

¿Tú podrías terminar votando Rechazo?

Nooo, imposible, demasiado difícil… Pero sí creo que a mucha gente se le va a plantear un problema más emocional que racional, digamos. En los años 70, Sartre escribió un artículo que se llamaba “Elecciones, trampa para huevones”, donde se manda esta frase para el bronce: “En la oscuridad de la cámara secreta se pueden fraguar todas las traiciones”. Yo no voy a traicionar, pero no puedo descartar traiciones por parte de otros a la hora de los quiubos. Y no va a haber socialistas a gran escala que voten Rechazo, pero en el secreto del voto, es probable que los más descontentos con el proceso se refugien en el voto nulo. No creo que sean muchos, en todo caso.

Con Fernando Atria escribiste un libro significativo en este proceso [El otro modelo], pero algunas de tus críticas actuales bien podrían concernirle. ¿Te representa el rol que ha jugado en la Convención?

Con Fernando, a quien le tengo mucho respeto y un inmenso cariño, tengo una distancia sideral en el plano constitucional. sideral. Y a estas alturas, creo que es recíproco. Para ser más explícito: estamos evitando conversar el tema. Los cinco autores de El otro modelo tenemos un WhatsApp común y yo ya me estoy corriendo de estas conversaciones y Fernando también. Y me parece bien, porque hay momentos en que es importante cuidar la amistad.

Igual tuvieron un encontrón en Twitter por el famoso artículo 63 que, según tú, homologaba a los independientes con los partidos, y según él, no innovaba respecto de la Constitución actual.

Pero si ese era el problema: no innovaba respecto de la Constitución pinochetista. Seguía siendo una Constitución que sospecha de los partidos. Y que consagraba esa sospecha al llamarles “organizaciones políticas” en vez de partidos, en lo cual sí innovaba. En cambio, que se haya caído ese artículo es un gran avance respecto de la Constitución del 80.

Por omisión, digamos.

Claro, que eso salga de la Constitución es súper bueno. Eso sí, quedó sin resolver otro problema: en la Cámara de Diputados actual, sin que haya imperado la regla electoral de Convención, ya tenemos 21 partidos representados. ¡Una cuestión completamente descuadrada, ingobernable! Yo soy muy partidario de fijar un umbral de acceso, pero uno exigente: si un partido o lista no alcanza el 5% de los votos a escala nacional, no entra a la Cámara.

Eso va a seguir regulado por ley, porque en la Comisión de Sistema Político se rechazaron las indicaciones que fijaban umbrales.

Sí, lamentable. Porque tú puedes decir “hoy esa norma también está en la ley”, pero la realidad ya desbordó a la norma, no podemos mantener lo que hay. De hecho, a mí no me gusta definir el sistema electoral en la Constitución. Pero esos 21 partidos ya están ahí, ¿y cómo van a votar una ley que los perjudica a ellos mismos? Por eso había que dar esa pelea en la Convención.

Más allá de los tropiezos de la instalación, ¿ves bien equipado al gobierno para lo que viene?

A escala del Presidente, completamente. Y a escala de ministros, subsecretarios y jefes de servicios importantes, es un gobierno con un muy buen elenco. El problema está en el equipo conductor, porque no está afiatado. Y para ser franco, no sé si ese afiatamiento sea posible sin la centroizquierda, con lo cual estoy diciendo que falta un actor en el equipo político. Giorgio Jackson dijo algo muy cierto: aquí tenemos un gobierno con dos coaliciones y eso es inédito. Y el elemento unificador es el programa, pero la ejecución de ese programa, otra cosa. Por lo tanto, hay que tomarse en serio esta rareza.

Según las encuestas de abril, el grupo etario que más rápido se pasó de votar por Boric a reprobarlo, y del Apruebo al Rechazo, son los treintañeros. Para un gobierno tan generacional, es complicado.

Ahí hay un serio problema. Porque lo que yo leo detrás de eso, como fenómeno de los tiempos, es la configuración de un pueblo chúcaro. Pero no es sólo el pueblo de Chile. Todas las sociedades se han vuelto chúcaras y eso hace súper difícil la tarea de gobernar democráticamente.

Si a todos los gobiernos les pasa lo mismo, se dice cada vez más, es porque la sociedad entró en una dinámica de fragmentación e inmediatismo que en realidad la vuelve ingobernable.

Bueno, de ahí este auge de democracias iliberales y presidentes autoritarios. Y cuando dices fragmentación e inmediatismo, agrego un tercer elemento: ira popular. El piedrazo a Boric, los tomatazos a Macron, el escupitajo a Bachelet en su segunda campaña, no son simples desvaríos individuales. Aquí hay mucha ira. Y es extremadamente difícil conciliar la comprensión intelectual de la ira con su gestión política.

¿Y esa ira contra la política también es contra el modelo? Volvió la tesis de que la izquierda forzó esa interpretación.

No, creo que los dos elementos están metidos. El estallido social fue eso: una dimensión antipolítica muy profunda −que, ojo, también involucra al PC− y una escalada de acción colectiva contra el modelo. O sea, que la gente está hasta la tusa con el modelo neoliberal, me parece evidente. La verdadera pregunta es si existe suficiente política para una salida del neoliberalismo. No del capitalismo, porque eso ni sabemos qué significa. Pero del neoliberalismo se puede salir.

¿Eso sí sabemos qué significa?

Para mí, significa volver decididamente a la visión de la socialdemocracia clásica: educación, salud y previsión como derechos sociales que, más allá de quien los provea, no son mercancías. Por lo tanto, no tengo ningún problema en decirlo así: del neoliberalismo se sale volviendo al pasado.