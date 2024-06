Daniel Jadue: el caso que agudiza la fisura en el PC y distancia a La Moneda

“Agradezco de corazón la solidaridad y el cariño que me dan la fuerza para resistir este trance. Estoy tranquilo, de pie y listo para las batallas que vendrán”, fue el mensaje que Daniel Jadue (56) envió el miércoles a sus partidarios, dos días después de iniciar su prisión preventiva en Capitán Yáber. Ello, tras ser formalizado como autor de los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa, en la investigación sobre la administración de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares.

La nota -escrita de puño y letra por el alcalde de Recoleta- recordó a muchos una breve carta enviada por Lula da Silva a sus adherentes en abril de 2018, tras ser encarcelado por corrupción. Más aún si la actual pareja de Jadue, Anjuli Tostes, es una reconocida admiradora del mandatario brasileño y quien ha comparado ambos casos en sus redes sociales.

“Hoy, en el día en que se formaliza la investigación, Daniel responde de pie, como Lula lo hizo aquí”, escribió la abogada brasileña en su Instagram, el 2 de abril, día en que la fiscal Giovanna Herrera inició el proceso contra el edil.

Pero más allá de algunas similitudes entre ambos casos, la defensa cerrada de la directiva del Partido Comunista (PC) a una de sus principales figuras evidenció la pugna interna que se ha ido agrandando tras la muerte de Guillermo Teillier -en agosto de 2023- y cambió la agenda del partido en la antesala de las elecciones primarias oficialistas de hoy.

A su vez, La Moneda tomó distancia de Jadue, quien disparó contra el rol del Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el gobierno -del cual su partido es uno de los ejes- hasta horas antes de recibir la medida cautelar.

“La gente está esperando una alternativa de izquierda contestataria a este modelo y no una que termine diciendo de manera casi ingenua: ‘hay que dejar que las instituciones funcionen’, como si se hubieran olvidado que las instituciones funcionan para asegurar la desigual repartición de la torta entre la clase dominante y la clase dominada (...)”, afirmó el jefe comunal la tarde del domingo pasado, en alusión a la postura de prescindencia adoptada por La Moneda durante la presentación de un libro en la Estación Mapocho.

Ese mismo día en la mañana, el presidente del PC, Lautaro Carmona, había advertido en radio Nuevo Mundo que el caso farmacias, “dependiendo de su desenlace, podría tener una incidencia muy grande en la calidad de la convivencia política en el país”, lo cual fue mal evaluado en los sectores más moderados de la colectividad, en el gobierno y en el Socialismo Democrático.

Luego, en el programa Estado Nacional (TVN), Carmona insistió en esta idea: “Cuando se adopta una cautelar, hay que tomar en cuenta que se está afectando el funcionamiento de un municipio... Eso tienen que considerarlo...”.

-Lautaro, perdón, la justicia no va a fallar respecto de las consecuencias políticas que tenga o no tenga una resolución judicial. Creo que no corresponde-, le reprochó la senadora Ximena Rincón (Demócratas), invitada al panel opositor.

-Yo creo que sí corresponde. Es mi opinión-, respondió el dirigente.

Los dichos de Carmona -quien fue electo presidente en septiembre del año pasado- no cayeron bien en la disidencia, que integran figuras con un fuerte perfil público, como Jeannette Jara, Karol Cariola, Marcos Barraza, Camila Vallejo y Daniel Núñez. El día anterior -en una reunión on line del comité central-, ese sector pidió que en la declaración de apoyo a Jadue, que se emitiría esa tarde, se dijera con claridad que “somos respetuosos de nuestro Estado de Derecho, la institucionalidad y el pronunciamiento del Poder Judicial en este caso”, como quedó expresado en el texto.

Lautaro Carmona visitó el miércoles a Jadue en la cárcel Capitán Yáber. Marcelo Hernández/Aton Chile.

Bárbara Figueroa asume la vocería

Al día siguiente -lunes 3 a primera hora-, la ministra del Interior, Carolina Tohá, también refutó al timonel comunista. “¿Qué significaría eso? ¿Asumir que hay poderes políticos que están orquestando esta investigación?”, dijo en T13 Radio, apegándose a la línea acordada previamente en una reunión del comité político, del cual forman parte las ministras Vallejo (Segegob) y Jara (Trabajo).

En esa oportunidad se definió enfrentar el tema con la misma línea expresada en otros casos judiciales, como Democracia Viva, es decir, que las instituciones judiciales tienen autonomía y deben funcionartal -tal como lo dijo Boric el viernes en una entrevista en CNN Chile Radio-. También se definió no exponer a la vocera en un tema en que su partido tendría una postura distinta a la del gobierno.

Por ello, el miércoles 29 de mayo fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien salió a criticar la procesión de cerca de 300 personas al Centro de Justicia, en respaldo a Jadue en el primer día de su formalización. “La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras bravas”, dijo el socialista.

“La política es la capacidad de navegar en las tensiones sin perder el norte”, añadió Tohá, al respecto, días después.

El lunes, en medio de un creciente malestar en Palacio, la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa, asumió la vocería de la crisis. A principios de la semana, la expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) estuvo en prácticamente todos los canales de televisión y radios informativas, defendiendo a Jadue, pero con un lenguaje más cuidadoso.

La dirigenta reiteró que la prisión preventiva era una medida “desproporcionada”, pero que las muestras de apoyo a su expresidenciable no significaban una “defensa corporativa” ni menos un cuestionamiento a los tribunales de justicia. Reiteró que confiaban en la inocencia de su “compañero”, recordando que su padre, el exalcalde de San Fernando José Figueroa fue duramente enjuiciado y finalmente declarado inocente.

Daniel Jadue -en la testera junto a la directiva- el pasado 1 de enero, durante el tradicional "caldillo de congrio" que el PC realiza todos los inicios de año. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La tesis del bumerán

Pero a esa altura, las diferencias entre el oficialismo y la disidencia comunista habían empezado a agudizarse.

Por un lado, Carmona había logrado cuadrar al partido tras Jadue, imponiendo la tesis de una persecución judicial que, según él, se transformaría en un bumerán en favor de la colectividad en un año electoral. Una actitud esperable, señala una fuente del PC, considerando que el histórico dirigente llegó a la presidencia con el apoyo clave de Jadue.

Según fuentes de la colectividad, el alcalde fue quien propuso y convenció a Figueroa -perteneciente a la llamada “generación intermedia” del PC- para que dejara la embajada de Chile en Argentina y postulara a la secretaría general haciendo dupla con Carmona. Con esta fórmula, se logró romper el “choque generacional” que el otro bloque buscaba darle a la elección, liderado por Barraza, Cariola, Núñez y Claudia Pascual, entre otros. Todos ellos, crecidos políticamente bajo el alero de Teillier, más los actuales ministros -Vallejo, Jara y Nicolás Cataldo (Educación)- han tomado distancia de la cerrada defensa a Jadue por parte de la actual directiva. Internamente han manifestado que se debería haber actuado con más prudencia, sin entrar a confrontarse con la jueza (Paulina Moya) y no seguir escalando una situación que puede afectar la imagen de la tienda.

Incluso, varios de ellos no se sumaron a una carta que firmaron más de 1.400 personas acusando una “guerra judicial” contra el alcalde.

Para el académico de la UC Alfredo Riquelme, estudioso de la historia del PC, el caso Jadue ha tenido un fuerte impacto interno, tal como lo tuvo el “caso líos de platas” en el Frente Amplio, el caso del alcalde de San Ramón en el PS, o el caso del exalcalde de Vitacura (Raúl Torrealba), entre otros, para la derecha.

“Lo peculiar de este caso ha sido el cierre de filas de su partido con el alcalde… Creo que los riesgos de esta defensa corporativa son tan altos para el PC, que en algún momento puede producirse un viraje hacia el distanciamiento, en la línea que ya han instalado -por obvias razones institucionales- el ministro y las ministras comunistas y la presidenta de la Cámara de Diputados (Karol Cariola), quienes son los liderazgos con mayor influencia y proyección nacional”, opina el autor del libro Rojo Atardecer.

“El PC parece decidido a unir su suerte a la del alcalde de Recoleta, asumiendo los costos que esta posición le puede significar ante la opinión pública y en las próximas mediciones electorales si el veredicto de la justicia establece su culpabilidad”, advierte.

Esta fisura quedó en evidencia el martes, durante el aniversario 112 del partido, realizado en la sede de la CUT, a partir de las 11 horas. Al acto no llegaron los secretarios de Estado comunistas, así como tampoco los presidentes del PS, PPD, PR y PL. El público, en su gran mayoría, eran personas mayores, pertenecientes a la vieja guardia comunista.

Aunque la idea es no exponer públicamente las diferencias, sino más bien “desentenderse” del tema, miembros del ala disidente marcaron su postura esta semana al ser consultados en distintas instancias.

“Hay que respetar lo que diga la justicia, así creamos que merece un debido proceso y una medida cautelar que sea ajustada a proporcionalidad”, dijo Barraza en radio Cooperativa.

“Los tribunales de justicia son independientes, a mí como máxima autoridad de la comuna de Santiago no me corresponde hacer un juicio sobre aquello”, señaló la alcaldesa Irací Hassler, tras una pauta.

“Yo no tengo considerado ir a visitarlo. Las preocupaciones están en otras cosas que están ocurriendo, nuestro afán diario está en hacer la pega”, dijo la ministra Jara en una entrevista en radio U. de Chile.

“Puentes cortados”

Otro factor que se evidenció en el silencio que han mantenido algunas figuras oficialistas es la serie de “puentes cortados” que Jadue ha ido sumando en los últimos años.

Su provocador estilo, además de los cuestionamientos a la gestión de Boric que, semana a semana, realiza a través de su programa de streaming Sin Maquillaje le han hecho perder varios amigos y aliados, entre ellos Vallejo (quien fue su jefa de campaña para la primaria de 2021) y Cariola, quien es diputada por Recoleta.

Pero ¿qué bando es más fuerte?

Todos reconocen, sin excepción, que la postura asumida por Carmona es la mayoritaria en la tienda de la hoz y el martillo.

El historiador Cristián Pérez, conocedor del PC, asegura que Jadue cuenta “con el apoyo irrestricto” del partido, las organizaciones de derechos humanos y del mundo de la cultura vinculado a esa izquierda. “He conversado con dirigentes, mandos medios y militantes de base, y en todos ellos no hay duda de la inocencia de Daniel y que está involucrado en esto porque atacó los carteles de las farmacias”, afirma el autor de Vidas Revolucionarias, y de Cerca de la Revolución.

No obstante, las mismas fuentes advierten que la apuesta de Carmona es osada y no compartida por sus socios del Socialismo Demócratico, tal como se lo hicieron saber en una reunión realizada el viernes.

De confirmarse los cargos contra Jadue dentro de los próximos 120 días, se activará el proceso de expulsión y vendrán las pasadas de cuenta, de cara a la renovación de la directiva prevista para fines de este año, cuando culmine el 27° congreso comunista. Por de pronto, esta semana volvieron a aparecer los nombres de Núñez y Cariola como opción de recambio.

De ocurrir lo contrario -es decir, si el alcalde es declarado inocente-, la dupla Carmona-Figueroa se afianzará en la dirección y podrían volver a levantar al arquitecto como carta presidencial para el 2025. Esta semana, el nieto de inmigrantes palestinos recibió el apoyo de decenas de organizaciones políticas extraparlamentarias que se han manifestado en redes sociales y en las afueras de Capitán Yáber.

“(Lula) estuvo preso, fue perseguido y hoy día es presidente”, dijo el 31 de mayo -en una entrevista radial- el miembro de la comisión política y asesor de la Subsecretaría del Interior Juan Andrés Lagos.