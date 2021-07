Definiciones a 7 días de las primarias

En la vorágine de los últimos días antes del cierre de las campañas, cinco de los seis candidatos que el próximo domingo se medirán en primarias presidenciales, se sieron una pausa para conversar sobre sus proyectos políticos, sus sueños para el país, y sus aspectos personales. El candidato del PC, Daniel Jadue, fue el único que no accedió a participar en este ejercicio.

Gabriel Boric: “Tengo y defiendo con fuerza mis convicciones, pero no me las sé todas”

09/07/2021 FOTOGRAFIAS A GABRIEL BORIC, PRE CANDIDATO PRESIDENCIAL DEL FRENTE AMPLIO Mario Tellez / La Tercera

La carta del Frente Amplio, Gabriel Boric, dice que está convencido de que en política hay que tener “capacidad de dudar” y ser capaz de incorporar visiones distintas a las propias. “No se trata de doblegar a quien tenga diferencias”.

Dice que -por estar en campaña- ha dejado de dormir, compartir con amigos, resignar tiempo para leer y no ver ni la Copa América ni la Eurocopa. Menos la Copa Chile. Pero Gabriel Boric (35 años, Convergencia Social) está empecinado en “generar una fuerza que sea amplia y no estrecha”, así que no lo ve como un costo. Cosa rara en un candidato, reivindica la duda como un factor clave de la política. “Esto no puede ser un diálogo frente al espejo”, remata.

El favorito para imponerse en la contienda de la izquierda es Daniel Jadue. ¿Asume esa realidad?

Hemos hecho una buena campaña, vamos para arriba y va a ser una primaria más competitiva de lo que muchos piensan. Estoy compitiendo para ganar, no para hacer una cuestión testimonial. Siento que vamos bien y que lo podemos lograr.

¿Conocía a Jadue, más personalmente, antes de esta candidatura?

Muy formalmente. El 2020 -después del estallido- conversamos para limar asperezas antes de que yo fuera candidato.... Lee Aquí la entrevista.

Ignacio Briones: “Lo que los candidatos no pueden hacer es vender humo”

06/07/2021 IGNACIO BRIONES, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE EVOPOLI Mario Tellez / La Tercera

Dice que lo menos de derecha que tiene es su defensa a la “libertad completa”, aunque esta tope en el aborto. Su cruzada es que Chile haga las reformas profundas que requiere, “pero bien hechas”, cuestión en la que ve hoy un riesgo. Y a la derecha la llama a no “atrincherarse”, sino a tender puentes. “Suponer que vamos a mantener vivo el statu quo es una receta de fracaso”.

Gane o pierda, Ignacio Briones (48 años, tres hijos, Evópoli) ya lo tiene claro: a partir del lunes 19 quiere tomarse unos días de descanso para estar con su familia “y sin celular”. Lo dice sentado en una taquillera oficina de Providencia, donde entre banderas naranjas, notebooks y pizarras, un equipo de jóvenes planea cómo será el cierre de campaña para la primaria del próximo domingo.

-Los echo de menos. Y llevo prácticamente dos años viéndolos muy poco. Echo de menos conversar, subir un cerro con ellos, estar.

¿Por qué quiere ser Presidente?

Porque quiero contribuir a la etapa de cambio que viene para Chile. Es un segundo ciclo y requiere reformas importantes, profundas, pero bien hechas. Y yo veo que ese camino está en riesgo... Lee Aquí la entrevista completa.

Mario Desbordes: “No soy un huérfano en la derecha”

07/07/2021 MARIO DESBORDES, CANDIDATO PRESIDENCIAL DE RN Mario Tellez / La Tercera

Sin posibilidades de levantar una candidatura parlamentaria en caso de perder las primarias de Chile Vamos, el exministro y expresidente de RN apuesta por formar un nuevo think tank que promueva las ideas de la derecha social, porque -está convencido- en ese esfuerzo no está solo.

No lo duda un segundo: “Un gobierno mío se parecería más al de Lavín que al de Briones o Sichel”, responde el abanderado de RNy el PRI, Mario Desbordes (52 años, tres hijos, RN). El exministro no oculta su simpatía por la carta de la UDI en las primarias de Chile Vamos, aunque asegura -candidato al fin y al cabo- que “estoy trabajando para ganar”.

Parece contraintuitivo el interés por levantar una candidatura presidencial: hay sobreexposición, sectores muy polarizados, molestia con los políticos, los dos últimos mandatarios no lo han pasado bien. ¿Por qué querer ser Presidente?

Esto no estaba en mis libros hasta hace año y medio, menos, probablemente. Pero durante el estallido, después de todo lo que nos tocó hacer, empezó la posibilidad. ¿Por qué? Estamos en un proyecto que creemos que es positivo para la centroderecha: plantear una alternativa complementaria a la más tradicional de los últimos 30 años. Con todo lo que me tocó hacer en los últimos dos años ya he demostrado -al menos- que tengo algunas de las habilidades que se necesitan.... Continúa leyendo Aquí.

Joaquín Lavín: “No creo que lo que se busca sea novedad, sino certidumbre”

10/07/2021 FOTOGRAFIAS A JOAQUIN LAVIN, PRE CANDIDATO PRESIDENCIAL CHILE VAMOS Mario Tellez / La Tercera

¿Por qué ahora sí? “Chile es muy distinto y yo soy una persona distinta”, responde Lavín, en su tercera aventura presidencial. “Me da la sensación de tener justo el proyecto para este minuto”, dice.

Hay cosas que no cambian. Son las 9 de la noche del jueves y Joaquín Lavín (67 años, 7 hijos, 8 nietos, UDI) llega a su hotel en Talca en medio de la gira de campaña. Se conecta al computador para dar esta entrevista y abre una lata de Coca Cola light, probablemente la número 10 del día. La imagen podría ser de la presidencial del 99 en que perdió con Ricardo Lagos, o de la del 2005, cuando fue Sebastián Piñera y no él quien pasó a segunda vuelta con Michelle Bachelet. Pero para él la imagen tiene poco de deja vu.

-No lo veo como diciendo “yo hice esto las otras veces”, es como diferente, no sé cómo explicarlo. Lo encuentro como que no lo hubiera hecho las otras veces. Como que partió de nuevo.

¿Por qué, otra vez, quiere ser Presidente?

Bueno, yo no pensaba ser candidato presidencial de nuevo. La verdad es que hay gente que me dice ‘bueno, la tercera es la vencida’. A lo mejor... Sigue Aquí la entrevista completa.

Sebastián Sichel: “La Élite cree que contar mi historia es utilizarla, pero cuando ellos cuentan la suya, no lo es”

09/07/2021 FOTOGRAFIAS A SEBASTIAN SICHEL, PRE CANDIDATO PRESIDENCIAL INDEPENDIENTE Mario Tellez / La Tercera

El único candidato independiente a las primarias dice que “el gran valor de la centroderecha es la diversidad de candidatos hoy, pero en vez de eso estamos peleando por quién no debiera estar. Así no sólo no vamos a ganar la elección, sino que el país se va a ir por las garras del populismo, del autoritarismo”.

Cuando se le pregunta a Sebastián Sichel (43 años, tres hijos, independiente) cuál cree que es su peor defecto, se demora poco en contestar que es “súper pasional”. Durante esta entrevista lo demuestra; el tema de las críticas a la presencia de su historia personal en su campaña política le molesta. Vuelve al punto varias veces para enfatizar su diagnóstico: a la élite le encanta contar su propia historia, pero les da pudor que otro, que hoy sí es parte de la élite, pero antes no lo era, haga lo mismo. Romper con esas costumbres es parte de los desafíos que ve Sichel para el sector que aspira a representar en la presidencial y que, está seguro, le dará el primer lugar el domingo que viene.

Estuvo en la DC, después formó Ciudadanos y después fue ministro de Piñera. ¿En qué parte del arco político está hoy?

En el centro liberal, y muy contento, porque es donde mismo estaba en la universidad. Mi sensación es que la izquierda involucionó, se polarizó, y hay una centroderecha que evolucionó hacia una centroderecha democrática, moderna, y nos encontramos. Yo no he cambiado en mis convicciones, cambié de partido... Lea la entrevista completa Aquí.