El juicio final a los ganadores, perdedores y dudosos de la Roja

Los ganadores

Claudio bravo. El capitán de la Roja, a sus 38 años, entregó atajadas memorables y su liderazgo se vio revitalizado con un mediático abrazo con Arturo Vidal. “A pesar de las dificultades, siempre ha sido un líder natural. Es uno de los mejores arqueros del mundo”, indica Jorge Aravena. “No tuvo falla en ningún gol. El liderazgo lo tiene, no hay que inventar nada más. Mientras esté Bravo, que sea él el referente de la capitanía. Es requerido por sus compañeros como el líder que tienen y a quien respetan”, pide Leonardo Véliz.

El portero fue vital en el arco de la Roja (Foto: AFP).

Eugenio Mena. Solidez defensiva, dominio del flanco izquierdo, gran presencia de ataque y un rendimiento físico fantástico. “No permitió que lo complicaran y cuando pasó a la defensiva creó bastante daño. Siempre ha tenido una gran capacidad física”, analiza el Mortero Aravena. “Mena respondió a cabalidad. Chile recuperó un lateral, y con él, la capacidad ofensiva que no tuvo en el proceso anterior, cuando no estuvo. Demostró que está para jugar arriba y volver. Calladito, en su estilo, fue cumplidor y eficiente”, elogia Véliz.

El lateral de Racing volvió a ser considerado y ocupó su posición a gran nivel (Foto: Reuters).

Ben Brereton. El descubrimiento de Lasarte. Hasta sacó pecho por tal mérito tras la eliminación en la Copa. Pasó de ser un inglés desconocido a ser el acompañante de Vargas, el reemplazante de Alexis, y quien dejó en la banca a Meneses. También un fenómeno en redes sociales. “Estábamos jugando sin nueve hace tiempo. Por un gol no quiere decir que van a ser figura, hizo lo que estaba haciendo en Inglaterra, pero le falta todavía. Si no tiene continuidad nos vamos a quedar con que hizo el gol nomás. Le falta más rodaje”, dice Humberto Cruz.

El delantero se ganó la camiseta de la Roja; también el corazón de los hinchas (Foto: Agencia Uno).

Los perdedores

César Pinares. El volante de Gremio simplemente no termina de convencer con la camiseta de la Roja. “Me gustaría verlo jugar como lo hacía en la Católica. Durante los minutos que pasó sobre la cancha fue un jugador normal. Es un jugador de calidad, pero decepcionó”, reprocha Aravena. “Cuando se habla de que a Chile le falta un cerebro que con su juego asista a los hombres de arriba, Pinares no respondió a nada de eso. Todas sus actuaciones fueron pálidas, no corroboró lo que hizo en Católica. Cada vez que le dieron la oportunidad no prevaleció para nada”, atiza Véliz.

El volante no respondió a las oportunidades que le dio Lasarte (Foto: Reuters).

Jean Meneses. Comenzó como titular, pero luego perdió terreno y no tuvo cabida en la alineación de Lasarte. “No mostró el fútbol que muestra en México. Allá es tremendamente importante, pero aquí ni siquiera mostró lo que venía haciendo en Eliminatorias”, asegura Aravena “Meneses es un futbolista que tiene muchas condiciones, pero que se queda. Promete, pero se queda. Le falta desequilibrar para ser un jugador de un nivel internacional de mayor envergadura”, comenta Véliz.

El atacante perdió la titularidad en el transcurso de la fase de grupos de la Copa América (Foto: Reuters).

Felipe Mora. El ex Universidad de Chile asomaba como una alternativa en reemplazo de Vargas por su posición de centrodelantero. Pero ni en un equipo con carencia de 9 logró meterse. Tanto así, que ante Uruguay Lasarte prefirió a Arriagada y ante Brasil, al recién llamado Valencia. No sumó ningún minuto. “Un solo jugador no hubiese sido la solución para la Selección. Hace mucho tiempo no hay un goleador. Yo lo vi cuando salió de la U e hizo una buena campaña nomás, no creo que haya podido ser una solución”, piensa Sandrino Castec.

Los dudosos

Carlos Palacios. 103 minutos disputados durante los que el mediocampista no pudo demostrar que es el joven revulsivo que Chile necesita. “Entró ante Brasil y exageró el individualismo. Debió ser más dinámico al pasar el balón, porque es un buen jugador”, declara Aravena. “En Chile tu metes a jóvenes como Palacios y no se consolidan, pese a toda la calidad que uno le reconoce. Es un muy buen jugador, pero las oportunidades que ha tenido en la Roja... quizás no han sido en su puesto”, evalúa el Pollo.

La Joya es una de las grandes promesas del fútbol chileno, aunque no logró consolidarse en el certamen continental (Foto: AFP).

La tropa juvenil. Arriagada, Montes, Núñez, González y Valencia casi no tuvieron acción. Sí en la interna, donde hasta los incluyeron en las famosas transmisiones. Aprendizaje, parece ser la razón de la nominación por Lasarte. El Coca Mendoza, eso sí, destaca su integración: “Yo creo que fueron a ganar experiencia. Esta es la última Copa América en que van a estar muchos de los rockstars y estos jugadores jóvenes van a contar que estuvieron con ellos. Hay que meterles la exigencia, en la Eurocopa los hacen jugar con 18 años, no hay que pensar que son jóvenes”.

Luciano Arriagada fue el único de los juveniles citados en primera instancia que disputó minutos. Valencia, el citado de emergencia, también tuvo una breve chance ante Brasil (Foto: Agencia Uno).

La dupla Maripán-Sierralta. Cumplieron, pero ambos siguen de lejos el nivel de Gary Medel. Como dúo, difícilmente se consolidarán estando el Pitbull. “Yo creo que la dupla no es mala, yo la apruebo. Ha sido un acierto ver a Maripán pese a las críticas. Salió y se vio una debilidad por ese sector. Medel es otra cosa, no existirá otro. Aprendiendo de él puede haber un gran potencial de defensa en Chile”, opina Gabriel Mendoza.