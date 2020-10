Juan Francisco Galli: “La violencia no contribuye a llevar adelante adecuadamente el plebiscito”

Estaba en Iquique cuando el viernes ocurrió el episodio por el cual la fiscalía terminó acusando a un funcionario de Carabineros de empujar a un joven hacia el río Mapocho. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, tomó contacto de inmediato con la institución para pedir antecedentes. El jueves desde su oficina, luego de tener una reunión de coordinación con el Presidente Sebastián Piñera para continuar con el plan de seguridad para octubre, Galli -quien votará por el Apruebo en el próximo plebiscito del 25 de octubre- asegura que los hechos de violencia pueden repercutir en la participación ciudadana del referéndum. “Lo que nos jugamos en este mes de octubre es una disyuntiva entre violencia y democracia”, dice, evitando responder si es que está o no en riesgo el plebiscito.

¿Se le llamó la atención a Carabineros por las tres versiones distintas que entregó por lo ocurrido en el Puente Pío Nono? Primero dijeron que ellos no tenían nada que ver, después corrigieron diciendo que no lanzaron al joven desde los pies y después indicaron que el joven había perdido el equilibrio.

En primer lugar, también una lección aprendida, pero en materia de comunicaciones, es que la institución no puede guardar silencio cuando hay un evento en que Carabineros se ha visto involucrado y la ciudadanía necesita información oficial. ¿Cuál es el riesgo de eso? ¿De comunicar rápidamente? Que se comunica con la información que está disponible y, por eso, efectivamente, hay una primera comunicación en que el mensaje que se entrega da a entender que Carabineros no estaba involucrado en el hecho, cuando en realidad el procedimiento claramente es policial y, por lo tanto, lo que correspondía era aclarar cuál era la real participación.

¿Pero se le reprendió a Carabineros por mentir?

La información que debe ser entregada es la información precisa que se tiene en ese momento. Por lo tanto, el peor escenario es entregar información imprecisa o entregar información que puede ser interpretada de distinta forma o que induce a error a la población. Por lo tanto, Carabineros lo corrigió y, por eso, el general Monrás al día siguiente da una versión. Lo que correspondía era dar la información precisa que se conocía en ese momento. Y no fue precisa.

En privado, en La Moneda transmiten que con lo que ocurrió en el Puente Pío Nono se puede propiciar el ambiente para un estallido 2.0. ¿Lo ve viable?

Hay que distinguir dos cosas. Lo que yo veo es que, efectivamente, el hecho ocurrido el día viernes aumenta el nivel de tensión que es distinto, pero un escenario similar y una violencia como la que vivimos el 18 de octubre y los días y meses posteriores yo no he visto indicios de que pueda generarse, no veo que ese nivel de violencia se repita masivamente como lo que vivimos esos días. Lo que sí, y para eso sí nos estamos preparando, es para afrontar hechos de violencia en el contexto o no de manifestaciones, con nuevos procedimientos, mejores medios, de tal manera de poder prevenir y evitar que los hechos de violencia, bombas molotov, generen daño a la población o puedan poner en riesgo a las personas.

¿A qué cree que responde que hayan retornado las movilizaciones? ¿El gobierno no leyó bien de nuevo a la ciudadanía?

Lo que nos jugamos en este mes de octubre es una disyuntiva entre violencia y democracia. Porque Chile se dio un camino en que para superar lo que nos ocurrió el 18 de octubre y los días posteriores es que todas las fuerzas políticas definieron una ruta cuyo primer paso es en pocos días más: el plebiscito del 25 de octubre, en que todos los chilenos van a poder decidir cuál es el camino para seguir, si es una nueva Constitución o son las reformas con el ordenamiento jurídico que nos rige hoy día. Es el camino por el cual optamos, el camino de la democracia, del voto, y la democracia es intrínsecamente incompatible con la violencia. Por eso mismo, acojo el llamado que hicieron los líderes de oposición y que nosotros como Chile Vamos y como gobierno hemos venido haciendo intensamente, que es rechazar la violencia venga de donde venga y de manera absoluta, sin peros.

Usted decía que ahora que viene el plebiscito tendrán que resolver una disyuntiva entre violencia o democracia. ¿A qué se refiere?

Eso es lo que nos jugamos ahora en lo que queda de octubre. Yo creo que para que esa hoja de ruta que nos fijamos se concrete, para que el 25 de octubre los chilenos se sientan convocados a ser partícipes de esta decisión tan relevante para el país como es el plebiscito constitucional, tiene que haber una condena absoluta de la violencia.

En ese sentido, ¿cree que el plebiscito está en riesgo?

Yo, tal como te decía antes, veo lejano que se repitan hechos de tal nivel de violencia como el 18 de octubre y, por lo tanto, el llamado a los ciudadanos es a rechazar la violencia y a ser partícipes de este proceso del 25 de octubre.

Entonces, si usted dice que no cree que haya los mismos episodios de violencia y que no está en riesgo el proceso, ¿por qué esa disyuntiva?

Porque, muy simple: el camino que nos trazamos es el camino del voto, que es incompatible con la violencia. Aquellas personas que creemos que la solución de los problemas en un estado de derecho moderno, en una democracia liberal, nuestras diferencias las solucionamos a través del voto, con amistad cívica, con tolerancia. Eso es incompatible con solucionarla a través de la violencia. Entonces, aquí tenemos que optar, independiente de cuál sea nuestro gusto en el plebiscito. La disyuntiva es cuál es la discusión que estamos sosteniendo y por qué vamos a tener un plebiscito, porque discutimos respecto de la legitimidad de nuestra institucionalidad y creo que en un contexto de violencia esa discusión no se va a zanjar. Creo que este plebiscito se tiene que llevar pacíficamente, en que los ciudadanos puedan optar libremente por aquella opción que ellos creen mejor para Chile.

Por eso, ¿hay preocupación de que los hechos de violencia puedan empañar el plebiscito?

La violencia es incompatible con la democracia, obviamente que el plebiscito debe llevarse adelante en un contexto de paz.

Y si siguen estas movilizaciones, ¿usted cree que se pone en riesgo?

Soy optimista y creo que los ciudadanos de Chile son responsables y lo que quieren es seguir esta hoja de ruta que nos trazamos.

¿Cree que este escenario pueda incidir en la participación ciudadana del plebiscito?

Claro. Cuando yo decía de la legitimidad del proceso que no se cuestione esta ruta que nos fijamos es justamente lo que estamos tratando de hacer. Hace pocos días el Presidente lanzó un video para llamar a votar, obviamente que va a haber menos convocatoria, los ciudadanos se van a sentir menos convocados si es que esto se da en un contexto de violencia o con presencia de hechos de violencia en los días previos al plebiscito. Hoy día ya tenemos un factor que hace distinto este proceso eleccionario de cualquier otro que se hace en contexto de una pandemia y, por lo tanto, ya tenemos un factor de riesgo que podría afectar la participación ciudadana en el plebiscito. Obviamente que todos aquellos que confiamos en que esta es la vía, la democracia y el voto es la vía para llevar adelante este proceso. Queremos que se haga con tranquilidad y la violencia no contribuye a que podamos llevar adelante adecuadamente el plebiscito, con la mayor participación de la ciudadanía posible.

¿Si hay una baja participación se pone en cuestión la legitimidad del plebiscito?

El objetivo es que participe la mayor cantidad de gente.

¿Cuál es la meta, que participe la misma cantidad de personas que en las presidenciales?

Uno esperaría que la participación rondara en lo que han sido las últimas elecciones.

¿Puede garantizar que se va a realizar el plebiscito?

La hoja de ruta está trazada y nuestro rol como gobierno está en generar las condiciones para que el plebiscito se lleve adelante con normalidad ese día.

¿Pero no está garantizado entonces?

Nuestro rol es que así ocurra.