La asesoría fantasma y el multifacético perfil laboral de Daniel Andrade

“Un grupo de vecinos y vecinas nos articulamos con otros partidos también y logramos ganar la alcaldía de Pedro Aguirre Cerda, con Luis Astudillo. Ahí me tocó ahora desempeñarme desde otro lugar, pero nuevamente en vinculación a la gestión social desde el medioambiente”.

Con esas palabras de triunfo, Daniel Andrade Schwarze (31), el fundador de Democracia Viva, relató el 22 de octubre de 2022 cómo fue su paso desde “el mundo de lo social” a ocupar un puesto al interior del Estado en la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.

Andrade, contra quien el Consejo de Defensa del Estado se querelló la semana pasada por fraude al Fisco en los convenios que su fundación firmó con la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, habló ese día ante un grupo de invitados en el foro “Ciudades Sin Miedo”, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Para entonces, ya había suscrito el primero de los cuestionados convenios. Ese, firmado el 3 de octubre de 2022, fue por $200 millones de pesos. Luego vendría otro por $170 millones el 27 de octubre, y un último, por $56 millones, el 29 de noviembre.

Allí también dijo que “sí importan las trayectorias de las personas que ocupan los puestos del Estado”, en particular, el que hayan pasado por “organizaciones sociales que se hacen cargo de lo común”, como las fundaciones. “Porque esas personas cuando llegan al Estado, si es que logran llegar al Estado, porque sabemos que esto es una cuestión difícil, cambian la gestión del Estado”, habló ante una audiencia de toda Latinoamérica.

En su caso, el discurso se había vuelto realidad. Luego de ser presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile en 2017 y candidato a la Convención Constituyente en 2021, el 7 de febrero de 2022 el exmilitante de Revolución Democrática (RD) había aterrizado en Pedro Aguirre Cerda y tan solo 18 días después obtuvo la personalidad jurídica de la fundación Democracia Viva.

Sería el primero de tres empleos públicos a los que la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) llegaría en un lapso de menos de dos años. Por medio de documentos obtenidos por Ley de Transparencia, La Tercera pudo comprobar que Andrade habría falseado antecedentes laborales, que no cumplía con la experiencia laboral para uno de los cargos y que consiguió beneficios a los que sólo unos pocos funcionarios pueden optar.

Incluso, en agosto de 2022 y durante 15 días, el fundador de Democracia Viva trabajó en dos reparticiones públicas al mismo tiempo, en el mismo periodo en el que participaba activamente en la campaña por el Apruebo para el plebiscito constitucional de 2022.

La asesoría fantasma a la diputada Pérez

“Elaboración, gestión y aprobación de la Política Medioambiental de Pedro Aguirre Cerda”. Ese era el objetivo que se le encomendó a Daniel Andrade en su primer contrato con el municipio liderado por Luis Astudillo (Ind), el 7 de febrero de 2022. Allí, el ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile firmó un acuerdo a honorarios hasta el 6 de agosto de ese mismo año por un sueldo bruto mensual de $ 1.400.000.

Daniel Andrade y la diputada Catalina Pérez.

Desde la municipalidad señalaron que su contratación no fue motivada por el apoyo que Andrade entregó al alcalde Astudillo durante su campaña. “Se presentó como un vecino e influyó en su contratación el conocimiento del territorio y de la comuna”, contestaron por escrito. Además, respondieron que también pesó “su experiencia laboral antes de llegar al municipio”, entre ella, el hecho de haber trabajado “como asesor de temas medioambientales en el Congreso Nacional”.

En el currículum que el exmilitante de RD entregó a la municipalidad para su contratación se consigna que entre agosto y diciembre de 2021 habría trabajado como “asesor externo del Congreso Nacional, diputada Catalina Pérez, Santiago, Valparaíso, Antofagasta”. Pérez en ese momento era pareja de Andrade y lo fue hasta que estalló el caso Democracia Viva, en junio pasado.

Su labor habría sido la de “servicios de apoyo legislativo y administrativo en proyectos ley marco de cambio climático y Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”.

En el currículum que Daniel Andrade entregó a la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda se consignó una supuesta asesoría prestada a la diputada Catalina Pérez, su expareja. Pero desde la Cámara de Diputados desmintieron el hecho.

Pero desde la corporación respondieron que Andrade “no registra vínculos con la Cámara de Diputadas y Diputados bajo la modalidad de contrato de trabajo ni de convenio de honorarios vinculados a la Asignación Personal de Apoyo. Tampoco figura inscrito en el Registro de Asesores Externos, por lo tanto, no ha celebrado ningún contrato en calidad de asesor externo para diputados ni diputadas”.

Además, el exmilitante de RD tampoco aparece como asistente a ninguna de las comisiones de Medio Ambiente de la Cámara realizadas entre los meses de agosto y diciembre de 2021.

Sin embargo, el 1 de agosto de 2021, misma fecha en la que habría comenzado la supuesta asesoría a la diputada Pérez, Democracia Viva hizo su primera publicación en Instagram. De ahí en adelante, y hasta el fin de 2021, en la misma cuenta se publicaron fotografías de encuentros por el Apruebo en Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Ñuñoa e Independencia, en los que participó Andrade.

La diputada Catalina Pérez no contestó las preguntas enviadas para este reportaje. Queda abierta la duda si Daniel Andrade inventó la asesoría o si, efectivamente, fue prestada y pagada de manera irregular fuera del mecanismo regulado por la Cámara de Diputados.

La propuesta de lombrices californianas

Según el contrato firmado con la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda el 7 de febrero de 2022, el ingeniero debía elaborar la nueva política medioambiental mediante un proceso participativo, “convocando a actores” y “articulando reuniones con diversas instancias comunales”. Para ello, Andrade no tenía obligación de ir presencialmente al municipio ni tenía control horario.

Por ello, durante esos meses también se pudo ver a Andrade en redes sociales participando activamente en foros internacionales en representación de Democracia Viva. Por ejemplo, el 9 de junio de 2022 asistió como “activista social” a la 9° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, que se realizó en Ciudad de México.

El 9 de junio de 2022, mientras trabajaba en Pedro Aguirre Cerda, Daniel Andrade viajó a México en representación de Democracia Viva a la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales.

En el convenio a honorarios con el municipio, su única obligación era entregar mes a mes “un informe detallado y pormenorizado de las actividades para las cuales fue contratado”, el que una vez aprobado daría curso al pago del sueldo acordado.

La Tercera tuvo acceso a los informes entregados por el exmilitante de RD entre los meses de febrero y agosto de 2022. Contrario a lo requerido, en ninguno de ellos se entregan fechas específicas de las actividades desarrolladas ni tampoco se adjuntan fotografías que permitan comprobar lo declarado.

Por ejemplo, en el informe del mes de febrero, Andrade señala que visitó las instalaciones de la Dirección de Aseo y Ornato, el vivero municipal y el “punto limpio” comunal. También declara que “se realizaron cuatro reuniones con la mesa ambiental comunal y varias organizaciones medioambientales de la comuna”, sin especificar cuándo ni con qué organizaciones se hicieron los encuentros.

Un escenario similar ocurre en el informe del mes de marzo, donde se repiten algunas de las actividades informadas en febrero, como por ejemplo, el de “rol de coordinación de la cicletada comunal”. Y en el caso de los meses de abril, mayo, junio y julio, entre otras, se repiten de manera genérica “reuniones periódicas con personal del área de aseo y ornato para monitorear tareas”.

En los informes mensuales de actividades que Daniel Andrade entregó en Pedro Aguirre Cerda se repiten eventos y no se indica con exactitud cuándo ocurrieron.

De cualquier forma, el fundador de Democracia Viva presentó la nueva política medioambiental en el concejo municipal del 5 de agosto de 2022, un día antes de que terminara su contrato. En la instancia sugirió “posicionar a Pedro Aguirre Cerda como una comuna ejemplo a nivel nacional y latinoamericano en sustentabilidad, cuidado y desarrollo de su patrimonio ambiental”.

Para lograrlo, Andrade propuso a los concejales la creación de nuevas áreas verdes, mejorar el sistema de retiro de residuos domiciliarios y crear una zona de compostaje con lombrices californianas. En el concejo, algunos de los ediles felicitaron al ingeniero por su trabajo.

Quizás por esa razón, el 8 de agosto de 2022 el exmilitante de RD firmó un nuevo contrato con el municipio, esta vez para ser “asesor medioambiental” hasta el 31 de diciembre de ese año, con una remuneración mensual de $ 700.000. Sin embargo, ese nuevo vínculo no duraría muchos días más.

Los trabajos paralelos de Andrade

El 16 de agosto de 2022, a sólo ocho días de haber firmado un segundo contrato a honorarios con Pedro Aguirre Cerda, Daniel Andrade daría un nuevo paso ascendente en su carrera. Esta vez en la Dirección de Planeamiento (Dirplan) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que en ese momento era dirigida por el arquitecto Víctor Pérez Gutiérrez.

Ahora se convertiría en “Asesor de Jefatura Superior de Servicio” y sus funciones consistirían en “proporcionar asesoría y apoyo, con una mirada estratégica, a través del monitoreo y seguimiento de los compromisos, gestionando la agenda, las comunicaciones y el protocolo”, con un sueldo bruto cercano a los $ 2 millones y una jornada controlada de 44 horas semanales.

Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, llegó a tres empleos públicos en menos de dos años.

Víctor Pérez, quien en ese momento era el jefe del servicio, respondió que la llegada del ingeniero al MOP se produjo porque “buscaron un profesional que supiera del mundo…, que fuera ingeniero del mundo…, y que estuviera haciendo algún trabajo en el ámbito ambiental. Pero nada particular. No busques nada particular. Es una cosa absolutamente normal”.

Además, dijo que “yo no lo llevé ni lo invité, para nada. De hecho, no trabajaba directamente conmigo”, y que su trabajo consistió en ayudar a elaborar las bases para la licitación del Plan Director de Infraestructura. Sobre el porqué llegó en calidad de “asesor de Jefatura Superior”, Pérez aseguró que “lo que pasa es que esa calificación siempre se hace cuando la gente entra a mitad de mes, pero no es una contratación especial ni mucho menos”.

De acuerdo al perfil del cargo obtenido por La Tercera a través de la Ley de Transparencia, el puesto considera una alta responsabilidad en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, se exigía un requisito mínimo con el que Andrade no cumplía. “Experiencia laboral requerida: un año en la administración pública”, se lee en el documento.

Entre los requisitos para ocupar el puesto al que llegó Daniel Andrade en el Ministerio de Obras Públicas estaba el contar con al menos dos años de experiencia en la administración pública. Pero el fundador de Democracia Viva no cumplía con las exigencias.

El 12 de septiembre de 2022, a menos de un mes de su llegada, Andrade fue cambiado de funciones en el MOP. Ahora se convertiría en “Analista de Estudios y Políticas” de la misma Dirplan. Pero nuevamente su perfil no calzaba con los requisitos del puesto, que esta vez exigía un mínimo de dos años de experiencia en la administración pública.

Sobre este punto, desde la Dirplan señalaron que “el perfil del cargo es un insumo a considerar en la contratación de personal, por lo que la ponderación de este aspecto recae en la Jefatura Superior del Servicio a la fecha del ingreso del exfuncionario”. Pero Víctor Pérez, quien ejercía ese cargo, respondió algo totalmente contrario. “Usted entenderá que eso yo no lo veo directamente, eso lo ve el departamento de personal”, replicó.

Desde el MOP también expresaron que entre los antecedentes que Andrade entregó para su contratación estaba un “certificado de experiencia laboral” emitido por la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, el que daba cuenta de que había trabajado allí entre el 7 de febrero y el 6 de agosto de 2022. Pero nada dijo del segundo contrato con el municipio, el que se encontraba vigente al momento de unirse al MOP a jornada completa.

Para llegar al MOP, Daniel Andrade presentó un certificado de experiencia laboral de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda. Pero no informó que en ese momento ya mantenía un contrato vigente con el municipio.

Por ello, durante 15 días, el fundador de Democracia Viva trabajó en dos partes al mismo tiempo: en Pedro Aguirre Cerda a honorarios y en el MOP a contrata. Si bien no existe un impedimento legal para cumplir ambas funciones, Andrade no habría informado a sus empleadores de la situación y habría tenido que cumplir con los requerimientos municipales fuera de su jornada de 44 horas semanales en el MOP.

Recién el 20 de septiembre de 2022, el ingeniero envió una carta de renuncia dirigida al alcalde Luis Astudillo, en la que hacía efectiva su dimisión a contar del 1 de septiembre de ese mismo año. “Quedo atento a la cancelación de mis remuneraciones, para la cual dejo mi correo electrónico y mi número de teléfono”, escribió en la misiva.

Recién el 20 de septiembre de 2022, Daniel Andrade renunció a su segundo contrato con la municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, pidiendo que se hiciera efectivo desde el 1 de septiembre de ese mismo año.

La asignación y el permiso administrativo

La estadía de Daniel Andrade por el MOP sería sólo otro paso más en su meteórica carrera. Tras estar menos de dos meses en la Dirplan, el 1 de octubre de 2022 aterrizó en las oficinas de la Subsecretaría de Defensa, que en ese momento era dirigida por el ex subsecretario Gabriel Gaspar (PS).

Sobre su llegada, el mismo Andrade relató en entrevista con Chilevisión que conoció a Gaspar en el contexto de charlas sobre defensa que el socialista dictó antes del inicio del gobierno de Gabriel Boric. “Me contacta Gabriel Gaspar, que había asumido recién como subsecretario y me invita a trabajar con él, cosa que yo agradezco mucho”, dijo Andrade en televisión.

Ahora, en su calidad de asesor directo del subsecretario, el ingeniero obtuvo una posición de privilegio. Apenas llegó a Defensa, recibió la “Asignación de Funciones Críticas”, un bono que se creó en 2003 luego de la crisis del MOP-Gate para quienes desempeñan labores “que sean relevantes o estratégicas para la gestión” y “por la incidencia en los productos o servicios que estos deben proporcionar”.

Al llegar a la Subsecretaría de Defensa en octubre de 2022, Daniel Andrade se convirtió un uno de los nueve funcionarios en todo el ministerio en recibir la "Asignación de Funciones Críticas", que aumentó su sueldo en un 38% durante tres meses.

Para Andrade, la asignación significó por tres meses un aumento del 38,8% de las “remuneraciones brutas de carácter permanente”. Con ello, su sueldo bruto mensual rondaba los $ 3.000.000. Además del exmilitante de RD, en Defensa sólo recibían el bono siete jefes de división y el jefe de gabinete de Gaspar.

“Fue convocado por sus competencias profesionales como ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile y con las cualificaciones requeridas para que me asesore en materias de su competencia en el ámbito del desarrollo tecnológico e industrias. Se le otorgó la asignación entendiendo su responsabilidad y funciones en el marco de la rápida obsolescencia de las tecnologías aplicadas en estas áreas”, explica Gabriel Gaspar.

Pero al aceptar la asignación de funciones críticas, el funcionario que la recibe debe firmar un compromiso: que tendrá dedicación exclusiva a su empleo público.

Por el tipo de trabajo que realizaba, se autorizó que Daniel Andrade utilizara un control de asistencia escrito a mano, y no un reloj con huella digital como es lo normal. La Tercera accedió a ese registro, en el que un dato llama la atención: los días jueves 21, viernes 22 y lunes 24 de octubre de 2022, a sólo 13 días efectivos de haber iniciado sus labores en Defensa, el ingeniero utilizó dos días y medio de permiso administrativo.

A tan sólo 13 días efectivos de haber llegado a Defensa, Daniel Andrade se tomó dos días y medio de permiso administrativo para asistir a un foro en Rosario, Argentina, en representación de Democracia Viva.

“Por contrato, todo funcionario tiene derecho a seis días administrativos en el año o proporcional. Es su derecho y los puede solicitar en cualquier momento del año, desde que se le contrata”, aclara de entrada Gabriel Gaspar.

Pero al mismo tiempo, el ex subsecretario da las razones de ese permiso: “El Sr. Andrade me comentó, estando ya como asesor del gabinete, que trabajaba en una fundación, pero como una actividad menor que realizaba en sus tiempos libres. ¿Por qué dudaría de ello?”

Justamente, el 21, 22 y 23 de octubre se realizó en Rosario, Argentina, el “encuentro del municipalismo global” denominado “Ciudades Sin Medio”, en el que Daniel Andrade Schwarze asistió como parte de la fundación Democracia Viva y expuso cómo fue su paso desde el “mundo social” al trabajo en el Estado.

“Jamás vamos a tener más recursos que los poderosos, jamás vamos a tener ni más plata que los poderosos, ni más armas que los poderosos. Y lo único que nosotros vamos a tener siempre es la posibilidad de conquistar mentes y corazones”, fueron las palabras con las que Andrade cerró su discurso en Rosario.

Luego de su viaje, llegaría todo lo que ya es conocido. Andrade recibiría una beca de un 100% para estudiar un magíster en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y sería seleccionado para un viaje a China pagado por el gobierno de ese país, mientras era empleado de Defensa y dirigía su fundación. Todo esto tuvo un abrupto final cuando estalló el caso de Democracia Viva, en junio pasado.

Daniel Andrade no contestó las preguntas enviadas para este reportaje.