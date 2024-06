Macarena Ripamonti: “Hay una crisis de legitimidad que se arrastra hace mucho tiempo y que no se acaba porque lleguemos nosotros”

“Nos ha tocado muy duro”, parte diciendo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, como un resumen brevísimo sobre su gestión. Recuerda -con ello- el déficit municipal que heredó de los 16 años de administración de Virginia Reginato, los socavones y, por supuesto, los incendios de 2022 y de 2024. Este último es un antes y un después para la licenciada en Derecho de 32 años, quien dice abiertamente que no está conforme con el proceso de reconstrucción y apunta a colaboradores del Presidente Gabriel Boric. Al igual que sus pares Tomás Vodanovic (Maipú) y Emilia Ríos (Ñuñoa), Ripamonti es de las que defienden la importancia para el Frente Amplio de mostrar capacidad de gestión. Y que ello es, quizás, uno de los símbolos más relevantes para su sector.

Como alcaldesa es una de las caras visibles del proyecto político del Frente Amplio. Este llegó con promesas transformadoras, de una nueva ética, una gestión distinta. ¿Eso se ha cumplido?

En el municipio de Viña pasamos de ser el número 114 en estándar de prioridad, según el Consejo de la Transparencia, al 14, con un cumplimiento del 99,3 por ciento. Si tú me dices se transformó una realidad en términos éticos y de prioridad institucional, en Viña sí. Es un dato, no una opinión. No tengo mucho tiempo, porque no me da la vida, para hacer análisis de política nacional.

Pero hay otros alcaldes que han planteado que ustedes mismos, como autoridades comunales, son quienes han impulsado el pragmatismo en su sector.

A ver, creo que la oportunidad que te brinda el municipalismo, el ejercicio de la gestión local, es muy concreta. Es decir, nosotros no estamos para frases grandilocuentes, ni expectativas teóricas. Aquí tienes que recuperar las escuelas, porque si llega el invierno se pueden suspender las clases y yo bajo mi cargo tengo a 13.700 estudiantes. Esa perspectiva concreta, muy de gestión, es la que intentamos representar hacia arriba. Si algo podemos entregar como alcaldes y alcaldesas de este sector es justamente ser un puente con la realidad. Y evitar estas discusiones que son desafectadas de la realidad.

¿Se pierde mucho el tiempo en estas discusiones?

Estoy convencida de que eso es así. Es decir, no existiría un problema de credibilidad con las instituciones públicas, y sobre todo con las instituciones políticas de nuestro país, si no existiera una brutal diferencia entre las necesidades de las personas y las discusiones del debate público.

¿Y a este gobierno, de su sector, le ocurre lo mismo?

Es que el gobierno no trabaja solo. Hay un entorno nacional que discute sobre algunas agendas. Y el rumbo que van tomando esas discusiones, a mi juicio, muchas veces está alejado de las necesidades de las personas. Las escuelas públicas son muy heladas. Hay problemas de seguridad concretos. Necesitamos reactivar la economía, generar empleo. Y eso, que se nos ha dado la oportunidad de hacer, se hace con cuestiones concretas, no con discursos grandilocuentes.

¿Cuán fundamentales han sido los alcaldes del FA para que la coalición y el gobierno hayan asumido una actitud más pragmática?

No lo sé, pero sí sé que existe una coincidencia muy clara en la forma de trabajo de los alcaldes y alcaldesas de nuestro sector. Yo ahí comparto criterios. Yo, en principio, con Tomás Vodanovic y con Carla Amtmann, trabajamos permanentemente con un objetivo muy claro: que la mejor forma de decir las cosas es haciéndolas, lejos de debates pomposos en el espacio público. Y creo que eso ha funcionado para permear la forma del trabajo.

¿Eso ha calado hacia arriba?

Yo creo que sí, hay un genuino interés. Obviamente hay que entender que muchas instituciones públicas tienen otros roles.

Pero creo que nuestro relato y nuestra práctica institucional sí les sirve y muchos lo han acogido y lo han aprendido a trabajar así. Yo soy de aquellas fanáticas del municipalismo y creo que es una muy buena escuela para comprender la realidad y poder hacer una política pública adecuada, ajustada a las necesidades de las personas.

El Presidente habló de una curva de aprendizaje en el sector.

Siempre va a haber procesos de aprendizaje, la capacidad adaptativa y aprender cada día. Y no solamente aprender de las cosas como se han hecho siempre, sino salir fuera de la caja para elaborar una política pública. Esto exige estar en un constante aprendizaje, una mente rápida, capacidad adaptativa.

¿No le ve la connotación negativa que les da la oposición a estas palabras? Critican que llegaron las autoridades a aprender y quienes perdieron son los ciudadanos.

Mira, la administración que a mí me antecedió estuvo 16 años. Yo llevo tres años recién cumpliendo. Hoy día inauguramos una flota municipal de camiones recolectores que tenían más edad que yo. Porque en 20 años no se compró un camión de basura.

Probablemente soy una persona que tiene que aprender muchas cosas, pero si tú preguntas, probablemente las personas que están afuera van a coincidir en que en estos tres años hemos hecho bastante más.

Llegó con una fuerte arremetida contra Reginato por delitos de corrupción. ¿Cómo fue para usted que unos años después su propio partido se viera involucrado en un caso como Democracia Viva?

Este tipo de organizaciones políticas siempre pueden ser un espacio de cultivo para personas que no tengan buenas intenciones. No es una opinión, es la evidencia histórica. Y por eso creo que hay que ser implacable. Y con los de nuestras filas es más severo.

¿Este caso le provocó un daño irreparable a esta promesa de probidad con la que nació el Frente Amplio?

Creo que uno tiene que demostrar con hechos. Me parece una profunda injusticia que muchas personas que se han sacado la mugre y han entregado su vida para servir a otros, y que se trate a todos de la misma forma. Es un acto de injusticia. Y me parece una generalización apresurada.

“Esto es una crisis permanente”

Los incendios de este año marcaron un antes y un después en su gestión. ¿En qué etapa está hoy esta emergencia?

Esta es una crisis permanente. Esta catástrofe es excepcionalísima. Esto no ha pasado en nuestro país antes y pocas veces ha ocurrido también en el mundo. Se quemó el 27% de la ciudad. Son 5.752 hogares sólo en Viña del Mar. Esto es una tarea titánica que se puede igualar a la magnitud de levantar una comuna completa de nuevo. Para responder a eso se necesitan medidas muy excepcionales, que no existen probablemente en nuestro aparato público.

El Presidente dijo en su última cuenta pública que él no estaba conforme con el proceso de reconstrucción.

Yo estoy de acuerdo con él y él me lo ha dicho a mí. Yo creo genuinamente que está muy descontento.

¿Y qué lo tiene descontento?

La velocidad. Creo que colaboradores de él, que son parte del aparato público, tienen que trabajar a la velocidad que el Presidente está pidiendo.

¿Qué está pasando que eso no ocurre?

Varias cosas. Nosotros levantamos varios proyectos sin tener competencias ni facultades, teniendo un pequeño campo de acción como municipio. Al 15 de marzo teníamos un proyecto con universidades, con oficinas de arquitectura de las más prestigiosas del país. Y los pusimos a disposición. Con esta perspectiva tan centralista, no existió quizás confianza para entender que había rutas para responder de manera distinta en los primeros momentos.

¿No existía confianza o conocimiento?

No lo sé, prefiero no suponer. Pero en principio, al menos eso no se dio y hoy día se está trabajando. Y sé que cosas rápidamente van a salir. Confío en que el Presidente ha hecho que esas cosas avancen.

¿Cómo evalúa el rol de la ministra Javiera Toro y del ministro Carlos Montes en la tarea de la reconstrucción?

No hablaría de nombres en particular de ministros y ministras. Yo diría que siempre hay brechas en términos de coordinación. Y que la manera de repararlas es teniendo un ejercicio de análisis.

¿Hay descoordinación al interior del gobierno que esto no se apresura?

Hay una persona con la que trabajé en el proceso de reconstrucción, un arquitecto bastante conocido, que tiene un dicho: el problema fundamental de nuestro país no es que falte dinero, sino que un déficit de coordinación. Porque es complejo. Son muchas instituciones desagregadas, cada una con su cultura, con sus normas. Entonces, es complejo que una crisis de carácter permanente, que significa reconstruir una ciudad, salga adelante sin que exista una institución que lleve eso con liderazgo.

¿Pero no es eso lo que hace la ministra Toro?

Sí, lo que sucede es que una persona sola no va a resolver todas las cosas.

No, pero sí puede apretar las tuercas para que las cosas anden...

Sí, pero a mi juicio, para hacerte cargo de un proceso como este, de esta envergadura, tienes que tener instituciones nuevas.

Ese es el ideal, hoy no existe. Y hay que arar con los bueyes que se tienen. ¿Hay falta de gestión? ¿Falta de urgencia, de experiencia?

Yo creo que hay... no sé si déficit de gestión propiamente tal. Yo te puedo decir que soy una persona que está descontenta en cuanto a la respuesta, porque soy una persona viñamarina. Tengo 52 funcionarios que perdieron sus hogares, tengo amigos que viven allí. Entonces, claramente, quiero que las cosas sucedan más rápido. Esto desborda cualquier cosa. Y la institucionalidad que tenemos para hacer frente a los incendios no va a poder responder de manera rápida y se necesita otra. Hay que construirla. Por nosotros, por Viña del Mar, por supuesto, pero también para los futuros desastres que vienen.

Y si no existe, ¿qué se les dice a los ciudadanos? ¿Que esperen?

Por eso es tan importante tener una institucionalidad nueva. Por eso es importante una ley de incendios.

¿Era necesario el cartel en el Festival?

Creo que era necesario. Y espero que tenga alguna consecuencia, que tengamos una normativa nueva. Eso es urgente de discutir. Hay que acelerar las cosas, por cierto. Como municipio vamos a hacerlo todo y más. Vamos a presionar a todos. Sin embargo, hay que tener una reflexión crítica. Necesitamos una institución nueva que se pueda hacer cargo de este tipo de desastres.

¿La reconstrucción de Viña del Mar es un test a la capacidad de gestión del gobierno?

Yo creo que no es un test. Es una oportunidad tremenda de dejar un legado. Si uno puede legarle una perspectiva de riesgo a un país como el de nosotros, vas a cambiar la historia del país.

¿Hace alguna autocrítica respecto de su rol o del rol del municipio?

Obviamente uno, en retrospectiva, siente que hay muchas decisiones que se pudieron haber tomado antes. Tengo un respeto incalculable por el trabajo que hicieron los funcionarios. Todo cuanto hicimos y podíamos hacer, lo hicimos. Y sobre el gobierno, creo que esto tiene que tener consecuencias, lejos de las críticas cruzadas que son solo un problema para los políticos. Porque a la gente no le interesa. A la gente le interesa que le construyan su casa, que le pavimenten la calle. Y para eso, hay que hacer la pega. Yo no soy una persona que critique a otros. Y menos en público. Creo que lo que importa y lo que esperan las personas es que actuemos. Que exista coordinación. Y bueno, si alguien no la tuvo, nosotros tendremos que liderarla. Y vamos a insistir en eso.

“El mejor símbolo es hacer”

Mañana lunes se disuelve RD, y el Frente Amplio estará listo para ser partido. ¿Para qué es este nuevo partido? ¿Qué va a defender?

Los debates de corte ideológico y el proyecto político son discusiones que se tienen que dar en instancias con las bases. Y al menos nuestra propuesta y lo que hemos discutido, sobre todo con quienes yo comparto como colegas en los municipios, es que queremos que el municipalismo esté al centro. Que la gestión a través de los gobiernos locales esté al centro. Y que nuestros resultados, nuestros indicadores, hablen más que los discursos grandilocuentes.

El alcalde Vodanovic planteó hace unos meses que ya había pasado el tiempo de los símbolos para el Frente Amplio y que había llegado el tiempo de hacer. Y hay quienes plantean, como el diputado Gonzalo Winter, que también hay una batalla cultural y simbólica importante que dar. En esta díada, ¿dónde se ubica?

No me parece que sea una discusión o una díada aparente. O sea, creo que la gestión es, por cierto, una cuestión necesaria. Necesitamos demostrar con hechos. Ahora, esto tiene que ser con cuestiones concretas también en términos simbólicos. Tiene que ser con una probidad a ultranza. Tiene que ser con cariño. Tiene que ser con respeto. Tiene que ser a propósito de una política inclusiva. Tiene que ser con lo que hemos hecho, en concreto.

A mí me parece que los símbolos y la gestión no son cuestiones distintas. Creo que el mejor símbolo es hacer. El mejor símbolo es comprometerte a lo que puedes cumplir y cumplirlo en un 100%. Ir a los territorios y decir “puedo tener esta nueva flota de camiones pero va a llegar en el 2022. Máximo en julio”. Y que llegue en la fecha en la que te comprometes. Hay una crisis de legitimidad importante que se arrastra hace mucho tiempo y que no acaba porque lleguemos nosotros. Acaba cuando nosotros podemos cumplir con nuestra palabra. Y cuando nuestra palabra vale.

¿En algún momento pensaron que esta crisis de legitimidad iba a cambiar porque llegaba un gobierno del FA?

No sé quién podría pensar eso. Es muy ingenuo. Creo que nuestra expectativa era ponernos a disposición y obviamente, al menos yo, pregonar con el ejemplo.

Va a la reelección. ¿Le preocupa que su sector no tenga un candidato presidencial justamente en vista de la elección municipal?

Lo importante es que podamos avanzar en las elecciones de los municipios y luego iniciar una conversación política. Me parece que es importante siempre tener un candidato o candidata. Y tener conversaciones honestas sobre el proyecto y los compromisos y qué les vamos a proponer a las personas. Pero, sin embargo, hoy día estamos full concentrados no en la elección solamente, sino en hacer nuestra pega.

¿Cómo ve a su contendor principal, Iván Poduje?

Creo que van a llegar muchos candidatos y candidatas. Es natural, es una elección. Y creo que vamos a reelegirnos.