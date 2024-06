70 mil usuarios sin luz, 3.297 damnificados y ríos desbordados: el saldo tras una nueva jornada de sistema frontal

“Hemos tenido, hasta el momento, 29 alertas SAE que se han debido activar. Eso ha permitido que en todos los lugares donde hemos tenido desbordes importantes no hayamos tenido personas afectadas (...). El llamado es a quienes no tengan que salir, no hacerlo”.

Con esas palabras la mañana de este jueves la vicepresidenta de Chile, Carolina Tohá, informaba los alcances del sistema frontal que desde comienzos de semana afecta a la zona centro-sur del país y que obligó a desplegar a las autoridades entre las regiones de Coquimbo y Ñuble debido a la intensificación de las lluvias. Y es que el impacto no ha sido menor: a estas alturas ya se registran calles anegadas desde la Región Metropolitana hasta Los Ríos, además de desbordes de ríos y más de 70 mil clientes sin suministro de luz a nivel nacional.

Por su parte, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, dijo tras el Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) de este mediodía que hasta las 11.30 se registraban 3.297 personas damnificadas a lo largo de Chile. Los números están concentrados en la Región de Biobío (3.219), Ñuble (52) y Araucanía (21), mientras que los albergados a lo largo del territorio nacional se cifran en 73, y en aislamiento, 485. Expuso, además, que durante las últimas 12 horas habían caído en torno a 30 milímetros de agua, pero al mismo tiempo señaló que “lo peor del sistema frontal, en las regiones de Coquimbo, en la Región Metropolitana, en la Región de Valparaíso y en la Región de O’Higgins, ya pasó”.

Y pese a que autoridades trataron de evidenciar calma, como la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, quien señaló esta mañana que el sistema frontal “nos pilla bien preparados”, comunas como Maipú amanecieron con amenazas latentes. En el caso del territorio que lidera Tomás Vodanovic (RD), era el inminente desborde del canal Santa Marta, pese a que se había registrado la caída de 30 de los casi 100 milímetros de lluvia pronosticados para la capital. “Lo más probable es que hoy se desborde el canal Santa Marta, afectando principalmente el flujo vehicular en camino Melipilla, y eso es muy importante, porque es la única vía de conectividad que tienen los vecinos no solo del sector poniente de Maipú, sino también de comunas como Padre Hurtado”, dijo el edil.

La preocupación llegó en especial a la RM, donde las autoridades ya habían decidido suspender las clases en todos los establecimientos educacionales de la región junto a otras seis regiones. En paralelo, los municipios, la Delegación Presidencial y los ministerios también iniciaron un plan de prevención para limpiar las calles y despejar puntos críticos que pudiesen verse saturados por las lluvias.

Pero el agua, en algunos casos, pudo más, provocando cortes de caminos y caídas de árboles, por ejemplo, a causa de los fuertes vientos en la ruta G21 camino a Farellones, en Lo Barnechea. Incluso, debido a la caída de un árbol sobre un vehículo un hombre resultó con lesiones durante la madrugada. En Estación Central, en tanto, la avenida Apostol se anegó por el aumento de caudal por lluvias. Las autoridades llamaron a motoritas y vehículos más pequeños a no transitar por el sector hasta que pudiese ser controlado. Mientras, en Pudahuel hubo restricción de tránsito en Avenida Teniente Cruz y Lago O’Higgins debido a un perímetro anegado, así como en Providencia se optó por cerrar los parques Inés de Suárez y de Las Esculturas.

La Municipalidad de San Bernardo, en tanto, reportó el cierre de cuatro pasos bajo nivel de su comuna. Se trata de los pasos O’Higgins, La Divisa, Lo Espejo y el de avenida Colón. En tanto, el paso bajo nivel La Estancilla no está habilitado para vehículos livianos.

Según el balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) la mañana de este jueves, a nivel nacional se informaba de 1.245 personas damnificadas, 49 albergadas, 482 aisladas, una lesionada y persona fallecida en el Maule luego de que la maquinaría impactara con un tendido eléctrico. En cuanto a viviendas, 2.035 registraron daño menor y 237 con daño mayor, tres destruidas y 716 en evaluación.

Aunque para el gobernador de la RM, Claudio Orrego, lo peor aún no ha llegado, puesto que todavía no han caído todos los milímetros presupuestados para la jornada: “Esto está partiendo. Llevamos cerca de 30 milímetros en la Región Metropolitana, pero se habían pronosticado cerca de 100, así que entiendo que lo más difícil está todavía por llegar. Hasta ahora la ciudad responde relativamente, si bien tenemos cortes de energía, son bastante acotados, y la exigencia que hizo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que las empresas doblaran la cantidad de cuadrillas aparentemente está resultando”, señaló.

Como sea Monsalve señaló que el 80% de las precipitaciones están saliendo del país hacia Argentina. “Durante la tarde van a haber precipitaciones, es probable que también se produzcan chubascos, que son periodos de lluvia intensa, en periodos cortos de tiempo, pero claramente de una intensidad ya menor a la que ya ocurrió en estas regiones”, aseguró.

Afectación en regiones

Luego de un Comité de Gestión de Riesgos y Desastres (Cogrid) en la Región de Valparaíso, la delegada Presidencial, Sofía González, informó de afectaciones menores por lluvias en la quinta región y que solo dos viviendas de emergencia por incendios forestales se habían visto afectadas. No obstante, desde la comunidad informaron innumerables caídas de árboles en Valparaíso, Viña del Mar, Quillota y 147 personas fueron evacuadas desde tres edificios ubicados en la calle Las Perlas, producto del colapso de un colector de agua lluvia en el sector

En cuanto a los edificios afectados por los socavones, la autoridad aseveró que las medidas de mitigación cumplieron su objetivo por lo que no se han reporado daños.

En la zona costera se esperan vientos de hasta 60 km/hr en promedio, pero con ráfagas que podrían llegar hasta las 100 km/hr, por lo que la Armada de Chile decretó la prohibición de deportes náuticos y salidas al mar sólo con estricta autorización de la Autoridad Marítima.

En el Maule, se reportó una persona fallecida tras impactar maquinaria con tendido eléctrico, provocando al caída de poste de alumbrado público. Además, se reportan caídas de árboles y voladuras de techumbre en diversas comunas de la región y el cierre preventivo de pasos fronterizos Pehuenche y Vergara.

En Ñuble, en la comuna de San Nicolás, hay una persona lesionada producto de la caída de árbol se traslada a Cesfam de la comuna. Además, se declaró alerta amarilla para las comunas de Pinto, San Ignacio, Chillán, Chillán Viejo y Bulnes por crecida del Río Larqui. Asimismo, se informó de alerta roja para las comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco por crecida del Río Lonquén.

Por su parte, en el Biobío -una de las regiones más afectadas- se reportó que en Santa Juana hay 343 personas damnificadas, 70 viviendas con daño menor y 400 en evaluación. En Antuco 600 viviendas con daño mayor y en Alto Biobío, se informó de 299 personas aisladas. Mientras que en Hualqui, 320 personas damnificadas, cinco albergados en la Escuela Amat y Juniet D-600 y 80 viviendas daño mayor.

En La Araucanía se registran caída de árboles y anegamiento de calles por colapso del sistema de aguas lluvias, además de desbordes de cursos de agua y peligros de deslizamiento. En Cholchol, se informó de 120 personas aisladas y colapso de puente Malalche. En Ango hay 16 personas damnificados, 17 viviendas con daño menor y cuatro con daño mayor. Mientras que en Renaico, 28 personas aisladas y 55 viviendas con daño menor. Se reportó un socavón en puente Las Marías, sector Tolpán rural, comunidad San Rafael, estero Coihueco. Aumento de caudal río Renaico, sector “La ribera sur”.