A 60 años del debut de The Beatles en La Caverna: un lugar al borde del cierre que lucha por no morir

La Caverna, casi como si con su nombre hiciera honor a un refugio hermético a prueba de todo, ha sobrevivido a las más diversas coyunturas: cierres, demoliciones, el abandono y hasta una pandemia como la del Covid 19. Pero, pese a todo, a ser un lugar subterráneo en una ciudad alejada del influjo turístico, se mantiene eterna como el epicentro donde The Beatles empezó su leyenda.

Algo que quizás en 1957, cuando fue inaugurada como un club más de música para satisfacer la entretención nocturna de Liverpool y que no contaba con los mínimos estándares de seguridad, nadie imaginó.

Con la estatua de John Lennon dando la bienvenida al recinto desde 1997, cada año recibe a miles de turistas que transforman a Liverpool en una de las coordenadas ineludibles para todo devoto de la música que pasa por el Reino Unido.

Actualmente, La Caverna se encuentra cerrada debido al duro golpe que atraviesa por la crisis sanitaria y económica de Inglaterra, una de las naciones más afectadas por la pandemia. Como consecuencia de ese mismo panorama global, la mítica sala que aún lucha por sobrevivir ha tenido pérdidas de 30 mil libras semanales (cerca de $30 millones), aseguró Bill Heckie, integrante de la directiva del lugar, a la BBC en agosto del 2020.

También para este medio, el ex alcalde de Liverpool, Joe Anderson, afirmó que “la perspectiva de perder una joya nacional como The Cavern es un escenario horrible”. Además, el acceso al club estaba incluido en un recorrido popular de la ciudad para turistas y fanáticos, incluyendo visitas a las casas donde se criaron John, Paul, George y Ringo, y a sitios que forman parte de las canciones del cuarteto como, Penny Lane y Strawberry Fields. Nada de eso se ha podido hacer en este año de encierro y aislamiento.

Para poder sobrellevar la situación crítica, en octubre el reducto recibió 525 mil libras esterlinas como parte del fondo de recuperación cultural para ayudar a afrontar los desafíos de la pandemia y garantizar de que este recinto tenga un futuro sostenible, según afirma la página web oficial del club.

Oliver Dowden, secretario de Cultura en Inglaterra, explicó a los medios nacionales que la mitad de esta subvención también está reservada para distribuirse directamente a los músicos locales que han tenido poco apoyo durante los últimos seis meses. Los 30 músicos que tocan habitualmente en “The Cavern” tendrán conciertos garantizados durante los próximos seis meses, incluso con una audiencia reducida del 25%.

Además, Dowden destacó que “este financiamiento es un impulso vital para los teatros, locales de música, museos y organizaciones culturales que forman el alma de nuestra nación. Protegerá estos lugares especiales, salvará puestos de trabajo y ayudará a la recuperación del sector cultural”.

Durante el primer trimestre de este año, La Caverna continuará con sus instalaciones cerradas pero se mantiene en contacto con sus consumidores a través de su tienda online y transmisiones en vivo, desde Liverpool, por sus redes sociales y su página web oficial.

Además, tienen a la venta las entradas para el Festival Internacional llamado BEATLEWEEK 2021, que se llevará a cabo de forma virtual del 25 de agosto hasta el 31 de agosto, y está enfocado en el álbum Let it be (1970) de The Beatles.

Recuerdos de beatlemanía

Este mismo día, un 9 de febrero, hace 60 años, los Beatles se subieron por primera vez al escenario del Club La Caverna, en una sesión en vivo al mediodía. En ese entonces algunos clubes ofrecían ese servicio a la hora del almuerzo.

El grupo actuó de 13.00 a 14.00 horas de la tarde y cobró cinco libras a repartir entre sus cinco miembros: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best –sustituido después por Ringo Starr como batería– y Stuart Sutcliffe, –quien abandonó la banda poco después–.

Los Beatles iniciaron ese día su larga residencia en el local del número 10 en la calle Mathew en Liverpool, donde perfilaron su identidad musical y prepararon su gran salto a una fama.

No fue hasta nueve meses después de su debut cuando acudió al establecimiento Brian Epstein, que les propuso representarles tras quedar impactado por su actuación, luego de haber sido alertado de la existencia del grupo por un cliente.

“The Cavern Club” se convirtió así en el escenario de un encuentro llamado a marcar la historia de la música moderna. Los Beatles hicieron de este local su santuario y sumaron cerca de 300 conciertos.

No volverían actuar en su período de mayor fama, aunque Paul McCartney sí lo ha hecho en los últimos años. Son las huellas que ese oscuro sótano dejó en los orígenes de la banda más popular de la historia.