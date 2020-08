Alberto Montt y su nuevo libro de humor gráfico: “Todos tenemos ansiedad, algunos nos dimos cuenta antes que otros”

Una figura redonda, roja, pinchuda y asediante. Así fue como el ilustrador Alberto Montt personificó la ansiedad, ese sentimiento de nerviosismo, inquietud, temor o preocupación que aparece ante ciertas situaciones de la vida cotidiana como reuniones de trabajo, encuentros sociales o incluso al momento de ir a dormir.

En más de 140 viñetas y con su característico humor, el autor aborda el tema en su nuevo libro Ansiedad, publicado por Planeta Cómic. “También tiene un par de jueguitos y unos guiños a todo lo que hay alrededor en la sociedad para supuestamente calmar la ansiedad, los libros de mandalas, las agüitas de hierbas, etc”, comenta Montt.

Si bien en enero de este año el autor dibujó por primera vez al “bicho rojo” en una viñeta a propósito de la venta excesiva de ansiolíticos en Chile, el tema de la ansiedad estaba presente de alguna u otra manera en sus trabajos desde mucho antes.

“Dentro de poco voy a sacar un libro de recopilación de mis primeras viñetas. Me puse a revisar todo el catálogo y mientras escogía 300 viñetas me di cuenta que 250 podrían haber sido con el personaje de la ansiedad y habrían funcionado perfecto. Entonces, al final encuentro que vengo trabajando con el tema desde hace muchísimos años, solo que no lo había personificado, y ahora está ahí”, cuenta Montt.

Inspirado siempre por experiencias personales, Alberto Montt se nutrió de su propia ansiedad y la de sus cercanos para crear las viñetas. En su caso, algunas de las situaciones más frecuentes han sido la sensación de ser invadido por una multitudes de pensamientos en un mismo instante, o bien “esta idea de que estás metido en la cama a punto de conciliar el sueño y se te vienen problemas de hace 15 años”, agrega.

Foto: Alberto Montt

“Yo creo que todos tenemos ansiedad, algunos nos dimos cuenta antes que otros, pero todos en menor o mayor medida la tenemos. El 99 % de lo que hablo son cosas que me atañen a míi y parto desde ahí, de usar el blog como una especie de espacio de exorcismo de mis propios demonios”, dice el ilustrador.

Según estadísticas de la OMS, en Chile un 6,5% de la población sufre trastorno de ansiedad, lo que equivale a más de un millón de personas. “Parte del éxito creo que se debe a que mucha gente se sintió acompañada con las viñetas”, comenta Montt sobre la recepción que han logrado sus ilustraciones sobre el tema.

Foto: Alberto Montt.

¿Cree que influyó el contexto actual en la creación de estas viñetas?

Yo creo que la situación dio pie para que yo siga haciendo viñetas, pero las comencé mucho antes. De hecho, siempre se me hacía muy gracioso que el personaje en sí mismo tiene una similitud como de un virus y cuando comenzó la pandemia estaba de cajón, era la ansiedad más la forma de un virus, y parecía como si yo hubiese inventado el Covid. Sin duda, el contexto sí ayudó a que la gente se sienta identificada, estoy seguro que sí.

¿Ha habido una apertura a hablar más del tema?

El contexto ha ayudado a que esto se visibilice con mucha menos carga. Antes había un estigma con el que cargan todas las enfermedades mentales, no solo la ansiedad. Nadie te dice que va al psicólogo, nadie dice que se está tratando; comprar rivotril o rize es en general mal visto por un grupo de gente, entonces siempre los malestares mentales han sido mal vistos socialmente. Hoy es mucho más aceptado socialmente si estoy con una ansiedad que me carcome los huesos, porque todos estamos en una situación extrema, pero muchos de los que podemos decir que tenemos ansiedad, la tenemos desde mucho antes . Creo que hay mucha gente que ha tenido ansiedad y nunca se dio el trabajo de analizarse a sí mismo.