Alerta por el Dengue: Comité Asesor en Vacunas analiza campaña de inmunización para la Isla de Pascua

“¿Creen ustedes que es necesario vacunar contra el dengue a los habitantes de la Isla de Pascua?”. Esa fue la pregunta que la ministra de Salud Ximena Aguilera le hizo al Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones (Cavei) del Ministerio de Salud hace unos días.

A raíz de ese planteamiento de la autoridad sanitaria este miércoles el grupo se reunirá de manera extraordinaria para analizar la posibilidad de realizar una campaña de inmunización en la isla, la única zona del país donde hay casos autóctonos.

En las últimas semanas los casos de la enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito “Aedes aegypti” han crecido significativamente en Latinoamérica y Chile no es la excepción. Las cifras nacionales sí dan cuenta de un aumento, a lo menos, llamativo: en lo que va del año se han registrado 135 casos importados y 44 autóctonos de la Isla de Pascua, números que superan todo el 2023 cuando se registraron 90 y cero, respectivamente.

De acuerdo a expertos y autoridades este incremento es producto del escenario epidemiológico de los países vecinos, así como del cambio climático, que producen mejores condiciones para el insecto. En Argentina, por ejemplo, se han notificado más de 10 mil casos, y en Brasil, más de 100 mil durante las primeras semanas del año.

Y en ese contexto, el Cavei -que asesora a la cartera en la formulación de programas, estrategias y políticas de inmunización- se dio a la tarea. El grupo de expertos ya se había comprometido a analizar el escenario general, así consta en el acta de la última reunión, con fecha el 6 de marzo, cuando uno de los temas priorizados fue: la situación epidemiológica del dengue.

Jaime Rodríguez, presidente del Cavei y jefe de Infectología Infantil de la Clínica Alemana, explica que la vacuna no tiene como objetivo prevenir el contagio, sino que disminuir la severidad de la infección: “No se usa para controlar el brote, por eso se ha implementado en países como Argentina. En términos simples, es una vacuna que está hecha para prevenir el dengue grave. Entonces, está pensada para poblaciones que tienen una endemia bastante alta. Por ejemplo, quienes hayan tenido la infección son candidatos a inmunizarse”.

Puede ser letal en un segundo contagio

Los expertos han explicado que el dengue no es letal, pero si lo puede llegar a ser para quienes se contagian por segunda vez. En ese contexto, Rodríguez agrega que “la Isla de Pascua tiene una situación muy particular: Están aislados y tuvieron un brote epidémico hace algunos años. Entonces, tenemos que revisar si es que la población enfrentó contagios de dengue de forma importante y si es así, son candidatos a ser vacunados.

Además, a diferencia de Chile continental los casos en la isla no son importados, sino que se originaron ahí mismo. Y aunque por estos días en Rapa Nui aún no se preocupan del todo con una enfermedad que no aparecía desde 2020, el Hospital Hanga Roa ha tomado una serie de medidas, más tendientes a evitar la propagación, como por ejemplo, utilizar malla mosquitera contra insectos.

Con todo, los reportes de la cartera alertan que “todos los casos de dengue confirmados han cursado con enfermedad leve, sin presentación de dengue grave”.

Aunque los casos autóctonos son de la isla, la tarde de este domingo se encendieron las alarmas cuando la seremi de Salud de Valparaíso, Lorena Cofré, confirmó un nuevo foco de aedes aegypti, un tipo de mosquito que puede transmitir dengue, en Los Andes, específicamente en el terminal de buses. Inmediatamente, las alarmas se encendieron.

“Lo que se encontró en el terminal fueron mosquitos adultos y huevos. Este hallazgo es producto de la vigilancia intensificada que hemos realizado. Desde el año pasado tenemos una alerta sanitaria que nos permite fortalecer las medidas y por eso se está actuando de manera decidida. La seremi ha estado de manera activa controlando la situación con un barrido de todas las zonas aledañas a este punto con un control químico, que es lo recomendado”, explicó el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, Christian García.

Pero a pesar del hallazgo del mosquito y frente a los casos en el país, García aclara que, hasta el momento, Chile continental se ha mantenido libre de la enfermedad. Y en tal sentido, agregó que, “tenemos formas para evitar un futuro escenario distinto al que estamos viviendo, o que se pudiera replicar lo que están viviendo otros países”.