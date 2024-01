El explosivo aumento en los casos de dengue que puso en alerta a Brasil y Argentina

Culminando el mes de enero, las autoridades sanitarias de Argentina y Brasil reportaron el número de casos registrados de la infección viral dengue, enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito “Aedes Aegypti”. Mientras en el primer país se notificaron más de 10 mil casos para las tres primeras semanas de enero, en el segundo fueron más de 100 mil durante las primeras dos semanas del mes.

El dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado con uno de los cuatro serotipos del virus del dengue y puede ser asintomático o de síntomas febriles para quienes son infectados. El mosquito que origina el virus, “Aedes Aegypti”, es de hábitos nocturnos y prolifera en climas cálidos y húmedos. Es de color oscuro, con manchas blancas en las patas y el lomo, y es también vector de las enfermedades virales del Zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Mosquito Aedes Aegypti, vector de transmisión de las enfermedades virales como el dengue, Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Foto: Europa Press

En Argentina, el número de casos en las tres primeras semanas de enero es de 11.800, según informaron los voceros del Ministerio de Salud, aunque una estimación a partir de los datos oficiales publicados dice que podrían ser 17.000 hasta el 20 de este mes. En cada una de las dos primeras semanas hubo entre 3.600 y 4.800 casos, y en la tercera más de 3.000, de acuerdo con datos publicados por el medio argentino Infobae.

Según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud argentino, desde la última semana de octubre hasta el 20 de enero, se registraron 27.430 casos de dengue. Así, hubo una incidencia acumulada de 59 casos de dengue por cada 100.000 habitantes. Dentro de ese total, fueron 26.010 casos autóctonos, es decir, que la persona adquirió la infección cerca de su lugar de residencia.

En todo el país, fueron notificados 16 fallecimientos por dengue desde la última semana de diciembre hasta la segunda semana de enero, según el último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud trasandino. Los síntomas más frecuentes que esas personas tuvieron fueron fiebre, dolores musculares y vómitos.

El virus ya había causado una epidemia en Argentina en 2023. Los contagios suelen incrementarse entre febrero y marzo, pero este año se anticiparon, dijo el diario La Nación. Además, el brote epidémico se está produciendo en 11 de las 24 provincias del país. De acuerdo con los epidemiólogos de la cartera de Salud, esas 11 jurisdicciones han notificado 5 o más casos sin antecedente de viaje.

El dengue había sido erradicado de Argentina a mediados del siglo pasado gracias a programas de control del mosquito Aedes Aegypti, pero en 1997 se detectó nuevamente la circulación autóctona del virus que causa el dengue en Salta y luego avanzó la reemergencia por el país. Desde entonces hubo aumento de casos entre los meses de febrero y mayo, incluyendo tres grandes epidemias, en 2009, 2016 y 2020. En ninguna de esas epidemias se había alcanzado la cifra de 10 mil casos en tres semanas.

Una enfermera coloca un mosquitero para un paciente que padece la enfermedad del dengue, en un hospital de Asunción, Paraguay, el 24 de enero de 2024. Foto: Reuters

En Brasil, durante las tres primeras semanas de enero de 2024 hubo 120.874 casos registrados y 9.963 notificaciones de casos probables de la enfermedad, “lo que representa un crecimiento del 587% en comparación con el mismo período de 2023″, según datos del Centro de Inteligencia en Salud (CIS) recogidos por Agencia Brasil. La expansión de los casos es provocada por las lluvias y altas temperaturas asociadas al fenómeno climático de El Niño. Ante estas cifras, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, presentó el pasado viernes un Plan Estatal de Combate al Dengue que incluye la habilitación de 80 salas de hidratación con capacidad para atender hasta 8.000 pacientes al día.

Desde principios de este año, la enfermedad ha causado 12 muertes, según datos del Ministerio de Salud. Para evitar que la cifra letal aumente, el plan del gobernador de Río contempla la formación de 2.000 profesionales médicos de los 92 municipios del Estado, a fin de obtener diagnósticos más precisos y tratamientos más certeros, y la reconversión de 160 camas en nueve centros hospitalarios para tratar el dengue, al igual que ya se hizo con el Covid-19.

En Brasil, las hospitalizaciones hasta finales del año pasado aún no reflejaban la explosión de casos a principios de 2024, dice el diario brasileño O Globo. En las dos primeras semanas del año, el número de casos de dengue en el país se duplicó con respecto al mismo período de 2023: en la actualidad hay 120.800 casos, frente a los 44.700 del año pasado. En 2023, Brasil registró 1,6 millones de diagnósticos de dengue y 1.094 muertes: fue el año con mayor número de muertes por la enfermedad. Hasta entonces, el año 2022 había registrado el mayor número de víctimas: 1.079.

En promedio, 4.000 personas son hospitalizadas por mes con dengue clásico o hemorrágico en unidades del Sistema Único de Salud (SUS), según datos del Ministerio de Salud brasileño consolidados hasta diciembre de 2023. Las hospitalizaciones por la enfermedad en el año pasado costaron 19,7 millones de reales (US$ 3,9 millones) a las autoridades públicas y, junto con el aumento de casos a principios de año, se convirtieron en una preocupación para los gobiernos estatales y municipales.

Conferencia de prensa sobre estrategias de combate y vacunación contra el dengue, en Brasilia, el 25 de enero de 2024. Foto: Ministerio de Salud de Brasil

Respecto a las vacunas, en Argentina la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó en abril de 2023 la inoculación contra el dengue, que desde principios de noviembre está disponible sólo en los centros de vacunación privados, de acuerdo con el laboratorio Takeda, responsable del desarrollo de la vacuna tetravalente. Esta disminuiría en un 84% el riesgo de hospitalización y reduciría en un 61% los casos de dengue sintomático. Se administra de manera subcutánea y protege contra los cuatro serotipos del virus del dengue.

En Brasil, el gobierno enfrenta un desafío importante respecto a las vacunas, ya que aunque es el primer país del mundo en ofrecer la vacuna en la red pública, la cantidad de dosis es baja, por lo que las autoridades se han enfocado en medidas de prevención. Los que han podido vacunarse, lo han hecho a través de la red privada. Entre noviembre y enero, la demanda de la vacuna contra el dengue en las grandes cadenas de farmacias aumentó hasta un 400% y la demanda de pruebas rápidas ha crecido un 500%.

Hasta la fecha, no existe una medicina específica para tratar ni curar el dengue, por lo que especialistas de salud recomiendan el uso de analgésicos como Paracetamol y beber mucho líquido. En toda América, el Aedes aegypti es el mosquito vector para el dengue y sus cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DEN-V 4) están ampliamente distribuidos en todo el territorio, siendo únicamente Canadá y Chile continental los países donde no se encuentra el vector. Así, en Chile durante el 2023 el Ministerio de Salud no reportó ningún caso de dengue, según información de la Organización Panamericana de la Salud.