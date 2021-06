Análisis de una derrota: las cuentas de Desbordes tras su dura caída frente a Chahuán

“La gran diferencia se produjo en Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y La Reina. Aún siguen anclados en el Rechazo y atrincherados ahí. Eso nos va a hundir en noviembre si no son capaces de salir de esa lógica”.

Las palabras son del abanderado presidencial de RN, Mario Desbordes, quien las envió el domingo, a las 9.20, a través de un grupo de WhatsApp. Sus declaraciones daban cuenta de los primeros análisis tras la dura y sorpresiva derrota que sufrió el día anterior en los comicios internos de la colectividad, donde no logró transformarse en el presidente y fue derrotado en una estrecha contienda ante el senador Francisco Chahuán.

Ahí, de acuerdo a los resultados preliminares del Tribunal Supremo del partido, Chahuán consiguió el 52,5% de los votos, mientras que Desbordes obtuvo un 47,5%. Eso sí, aún falta la resolución final del organismo interno que se espera esté durante esta jornada. Si bien en el equipo del exministro de Defensa sabían que sería una elección estrecha, en los días previos apostaban a que ganarían con al menos el 55% de los sufragios. En esa línea, algunos en entorno del exministro reconocen que hubo un “exceso de confianza”.

Ese mismo domingo por la mañana Desbordes sostuvo una ronda de conversaciones con sus colaboradores más cercanos, a quienes les transmitió que estaba en reflexión respecto de si continuaba o no con su candidatura presidencial, debido al impacto que habían generado los comicios internos en su apuesta por llegar a La Moneda. La reflexión, eso sí, duró solo unas horas, debido a que por la noche envió nuevos mensajes de WhatsApp a distintos grupos asegurando que seguía en carrera y que llegaría a la primaria del sector del próximo 18 de julio.

Con esa decisión ya tomada -y aun cuando persisten dudas en la disidencia sobre la conveniencia de que se mantenga en carrera-, en el equipo de Desbordes son varios los análisis que se hacen respecto de por qué terminaron sufriendo una dura derrota en los comicios internos.

Así, junto con la idea de que Chahuán se impuso en comunas en donde ganó el Rechazo en el plebiscito de octubre del año pasado, dentro del diagnóstico del equipo del exministro de Defensa creen que también pesó la doble candidatura de Desbordes a la presidencia del partido y a primarias. Esto, porque dicen que fue uno de los argumentos que usó la lista de Chahuán para instalar que se quería aprovechar de la estructura del partido para beneficio propio.

De todas formas, las mismas fuentes argumentan que a Desbordes no le quedó otra opción que asumir la candidatura debido a que el exministro Cristián Monckeberg desistió a última hora de querer competir por la presidencia.

Asimismo, también cree que hubo una campaña “antidesbordes” debido a su visión distinta respecto de la centroderecha, con su apuesta más social. En esa línea, recalcan que la votación evidenció una fractura en el partido debido a lo estrecha que fue.

De todas formas, en el equipo de Desbordes admiten que la derrota también pasó porque Chahuán y su lista se venían preparando hace tiempo e hizo un mejor trabajo territorial y logró recoger sensibilidades que “estaban heridas”. Por ejemplo, incorporó a la diputada Catalina del Real como vicepresidenta en su lista luego de la polémica que hubo en la interna del partido para la designación del candidato a alcalde en Vitacura, donde su hermano Max del Real buscaba ser la carta del partido, sin embargo, Desbordes impulsaba a Carlos Cruz-Coke.

Asimismo, incorporó en su proyecto a Andrea Ojeda como vicepresidenta tras una polémica que tuvo con Desbordes por la nominación de su cupo parlamentario cuando asumió como ministro de Defensa. Ahí, se optó escoger a Camilo Morán y no a ella, quien había competido en su lista parlamentaria y, de hecho, la nueva directiva la consideraría en su plantilla para competir en ese cupo distrital.

También destacan los aportes de Luis Mayol y José García Ruminot en La Araucanía, y el logro obtenido en Valdivia, zona en que el equipo de Desbordes veía como seguro su triunfo.

“Lamentablemente, en un último minuto tuvimos que armar una lista porque Monckeberg, por motivos personales, no quiso presidir y en esas circunstancias Mario asume y muchas personas interpretan que Mario buscó utilizar al partido para llevar adelante su candidatura a la primaria presidencial”, dice la diputada Ximena Ossandón, quien iba en la lista de Desbordes como vicepresidenta.

En la directiva electa, en tanto, añaden que uno de los factores por los que ganaron es que lograron movilizar a mucha gente e instalaron un programa claro respecto a “recuperar” el partido y con el tema de la transparencia. Incluso, cercanos a la directiva electa dicen que Schalper ha sido objeto de bromas por aplicar “ingeniería alemana”; en esa lista, cuentan que tenían un documento excel on line que iban actualizando día a día, con personas que iban sumando, adónde tenían que “apretar” más y dónde iban bien aspectados.

Insisten en libertad de acción y presión de sectores para que Desbordes baje candidatura

En el partido son varios los parlamentarios que por interno contaban en privado que no quieren votar por Desbordes. De hecho, de acuerdo a un sondeo de La Tercera el 26 de mayo, cuatro diputados y tres senadores están a favor de Sichel, mientras que otros se declararon en “reflexión”.

Y tras la derrota del presidenciable, hubo algunos que lo empezaron a reconocer públicamente, como el diputado por La Araucanía Miguel Mellado, quien dice que “debiera darse libertad de acción por el bien de la alianza. Que RN dé libertad de acción para poder trabajar por el candidato que va a poder ganarle lejos a Jadue”.

En ese sentido, añade que “en mi caso, yo creo que es importante poder decir que conozco a Joaquín Lavín hace más de 30 años, tengo una amistad con él, es importante decirlo y transparentarlo. Porque es el candidato que podría ganarle a Jadue. Lavín me representa en lo valórico. Y me representa completamente en lo económico”.

Esta postura de pedir libertad de acción también la han impulsado otros, como los diputados Tomás Fuentes y Gonzalo Fuenzalida.

En tanto, en la directiva electa afirman que el tema de la libertad de acción es una decisión que tendrá que ratificar el consejo general que se convoque para estos efectos y para hacer un traspaso de mando correcto, el jueves de esta semana se juntará el actual secretario general, José Miguel Arellano, con quien será su sucesor, el diputado Diego Schalper.

Sin embargo, dentro de los cercanos a Desbordes generan dudas el cambio de postura que ha tenido Chahuán en torno al tema. Porque si bien el 14 abril dijo en El Mercurio que “mi definición es la libertad de acción”, en el punto de prensa del domingo junto a Desbordes afirmó que “el candidato del partido es Mario Desbordes. Esta mesa jamás planteó revisar los acuerdos del consejo general”; y ayer dijo a ese mismo diario que “sería un error perseguir a quienes tienen una decisión distinta en materia presidencial”.

Claro que, de acuerdo a fuentes del partido, tanto en la directiva electa como en el sector que apoyó a Chahuán aspiran a que sea el propio Desbordes el que abandone la carrera presidencial en los próximos días. Las mismas fuentes argumentan que no tiene sentido mantener un discurso de que se puede liderar a la coalición -y representarla siendo su candidato presidencial- si el exministro ni siquiera fue capaz de convencer a su propio partido para que lo apoyara.

De hecho, agregan que uno de los mayores errores del presidenciable fue convertir la elección interna en un plebiscito respecto de su aspiración presidencial sin “amarrar” bien los apoyos de los militantes, en un partido que -mayoritariamente- se había inclinado por el Rechazo, mientras Desbordes fue la cara del Apruebo. Eso -aseguran- le pasó la cuenta.

Además, hay parlamentarios como Tomás Fuentes que piden “bajar” la candidatura de Desbordes, pero en la directiva electa piensan que esta es una decisión que tiene que tomar el propio Desbordes y, hasta ahora, la apuesta es que tome la decisión antes del consejo general, y de no hacerlo que proponga una fórmula sobre cómo seguir en carrera.

Como sea, en el comando de Desbordes defienden la continuidad de su candidatura. “Porque hay un proyecto que es de una derecha moderna, y que comprendió mucho mejor lo que pasó el 18 de octubre de 2019. Desbordes es la única voz de la centroderecha, más fuerte, que va quedando. Si se baja, damos espacio para que el sector se atrinchere y ese no es el camino”, sostiene el diputado Morán.

De todos modos, para tomar una definición en cuanto a la libertad de acción, en RN deben esperar que se reúna el nuevo consejo general. La instancia aún no tiene fecha definida, pero la nueva mesa espera que sea este fin de semana o el otro. Y si bien éste tiene como mandato elegir a los miembros de la comisión política y al Tribunal Supremo, en el sector que se opone a Desbordes quieren usar la instancia para que el partido decrete libertad de acción para que los militantes puedan apoyar al presidenciable que quieran.

El TS actual todavía no ha ratificado oficialmente los nombres de los consejeros electos este sábado, por lo que se desconoce qué tendencia podría tener esta instancia en torno a esta decisión. Sin embargo, todavía no se puede llamar a consejo general, ya que el TS -mayormente dominado por Mario Desbordes- aún no califica esa elección.