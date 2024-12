Apoquindo 3001: el nuevo centro de operaciones de Evelyn Matthei para llegar a La Moneda

En distancia, 2.4 kilómetros separan el Palacio Falabella -donde está ubicada la Municipalidad de Providencia- y Apoquindo 3001. En el piso 10 de ese edificio ubicado en el corazón de la comuna Las Condes, según pudo confirmar La Tercera, se instalará el centro de operaciones escogido por la alcaldesa Evelyn Matthei y su equipo programático para albergar a quienes trabajan en las propuestas para llegar a la Presidencia. La jefa comunal cesa sus funciones el próximo viernes, día en que asume el exministro Jaime Bellolio.

El edificio, que en su primer y segundo piso alberga una notaría, está al frente de las históricas oficinas de Apoquindo 3000 que ocupó hasta 2022 el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Hace tres años, otro presidenciable ocupó las dependencias de Apoquindo 3001: Joaquín Lavín. El exalcalde de Las Condes instaló su comando ahí mismo -pero un piso más abajo- para la primaria de 2021. Allí estaban las dependencias de la Fundación Aire Nuevo, encabezada por Ernesto Silva.

La instalación en la nueva oficina de Matthei comenzará el próximo lunes, y la idea es que para marzo ya esté en pleno funcionamiento. La alcaldesa saliente se trasladará ahí junto al encargado programático, Juan Luis Ossa, y su equipo, y en compañía del periodista Cristián Torres, quien fue su director de comunicaciones en el municipio.

Inquilinos de las otras oficinas de Apoquindo 3001 indican haber visto a la propia Matthei visitando el edificio, a Ossa y a algunos diputados de Chile Vamos.

La abanderada presidencial solo se tomará algunos días para descansar. Su diseño fuera de la alcaldía contempla un fuerte despliegue en terreno, que le permita no adelantarse, pero tampoco desaparecer del escenario político. Y abocarse de lleno a las propuestas programáticas y a lograr un relato político del sector, una tarea que nunca ha sido fácil para la derecha.

Sin embargo, según confirman en el entorno de la aún alcaldesa, las reuniones allí parten la próxima semana. Una de las primeras citas será en torno a temas de seguridad. Ese equipo está integrado Christian Alveal, exdirector de Gendarmería; Juan Francisco Galli; exsubsecretario del Interior; Álvaro Bellolio, exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, y Cristóbal Lira, exsubsecretario de Prevención del Delito y alcalde saliente de Lo Barnechea.

¿Primarias sí o no? La apertura de Matthei

Durante este domingo la alcaldesa de Providencia volvió a ser consultada sobre la posibilidad de participar de una primaria en el sector. “Yo siempre he estado dispuesta a cualquier cosa. Esto se verá el próximo año”, aseguró.

Así, la declaración de la figura presidencial de la UDI marcó un matiz respecto a lo que ya había dicho públicamente en otras ocasiones. Y es que si bien nunca se ha negado a participar de una primaria, sí ha dejado entrever que ese mecanismo se debería dar bajo ciertas condiciones.

“Si hay personas que están relativamente parecidas en las encuestas y qué se yo, uno dice ‘bueno, perfecto, primarias’. Ningún problema, ¿no?”, planteó en mayo de este año.

Tan solo unos días después, en entrevista con La Tercera, indicó que “depende de las circunstancias, yo nunca me he negado a nada, nunca he pedido nada tampoco (...). Uno no puede decir nunca este método es mejor que el otro”.

En todo caso, desde su equipo recalcan que nunca ha estado en contra de la idea de realizar una primaria y que tampoco se han puesto condiciones para participar. En esa línea, insisten en que aún no es el momento para tomar una definición, pues el escenario todavía está muy abierto y podría cambiar el próximo año.

Lo cierto es que el tema ya se ha tomado las conversaciones al interior de los partidos. De hecho, este lunes Matthei tiene agendado un encuentro con algunos diputados de Renovación Nacional (RN), entre ellos Hugo Rey, Diego Schalper, Ximena Ossandón y Frank Sauerbaum, para abordar el tema presidencial.

Entre los parlamentarios ven con preocupación que la colectividad decida levantar otro candidato para competir, esto en medio de la presión de algunos dirigentes como Cristián Monckeberg, Cecilia Pérez y Carlos Larraín por levantar un abanderado propio.

Al respecto, en entrevista con Desde la Redacción, de La Tercera, la diputada Ximena Ossandón (RN) aseguró que “tengo muchas preguntas que hacer y quiero escuchar cuáles son los planteamientos, porque hoy día ya tenemos muchas personas que van surgiendo, ya sabemos cómo podemos enfrentar ciertas cosas y me gustaría escuchar a Evelyn Matthei. Pero insisto, si nosotros la llegamos a proclamar en un consejo general, no quiere decir que no vamos a estar abiertos también para tener primarias”.