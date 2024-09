Arma de doble filo: comisiones investigadoras por sueldo de Cubillos en la USS abren flanco a Cataldo

A través de oficios paralelos ingresados a la oficina virtual de la Cámara de Diputados, los legisladores oficialistas ya comenzaron a juntar firmas para crear no una, sino dos comisiones investigadoras por el alto sueldo de $17 millones, que recibía la exministra de Educación y actual candidata a alcaldesa de La Condes, Marcela Cubillos, de parte de la Universidad San Sebastián (USS).

Una solicitud fue ingresada por la diputada Camila Musante, jefa de la bancada PPD-Independientes, mientras que la otra comisión fiscalizadora fue pedida por su par socialista, Juan Santana.

28/02/2020 RENUNCIA LA MINISTRA DE EDUCACIÓN, MARCELA CUBILLOS Y ASUME LA CARTERA EN FORMA INTERINA EL SUBSECRETARIO RAÚL FIGUEROA Mario Tellez/La Tercera

A pesar de que ambas instancias buscan emplazar a la derecha por los contratos de dirigentes de ese sector con la universidad, sorpresivamente legisladores opositores comenzaron a suscribir la creación de estas comisiones. La firma se realiza mediante la misma oficina virtual donde los diputados expresan su adhesión vía electrónica.

El inesperado apoyo opositor es una nueva señal de distancia de Chile Vamos, especialmente la UDI, con Cubillos y, además, da cuenta de que ambas comisiones investigadoras -que eventualmente pueden fusionarse- podrían transformarse en un arma de doble filo para el oficialismo y para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC).

De hecho, en la solicitud de ambas instancias fiscalizadoras se plantea la preocupación por los millonarios traspasos del Ministerio de Educación a esa universidad incluso en la actual administración presidencial.

“Un importante porcentaje del financiamiento obtenido por la Universidad San Sebastián tiene un origen fiscal. Se estima que esta institución privada de educación superior, durante el año 2023, recibió recursos de origen estatal correspondientes a becas fiscales, CAE y fondos públicos concursables, que en su totalidad representaron un 45,5% de sus ingresos anuales”, dice, por ejemplo, la solicitud de la diputada Musante.

Solo actos de gobierno

Una de las razones de por qué se abre un flanco para el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, es que los diputados solo pueden fiscalizar “determinados actos del gobierno” y no tiene competencia sobre los privados, cuyas eventuales responsabilidades deberían perseguirse en tribunales.

Solo los ministros de Estado, los funcionarios de la Administración del Estado y “el personal de las empresas del Estado o de aquellas en que éste tenga participación mayoritaria” están obligados a asistir, lo que no se ajusta a personas ligadas a la USS. Por lo tanto, ni Cubillos, ni el exministro y recién renunciado presidente de la Junta Directiva de la USS, Andrés Chadwick, ni ningún personero de esa casa de estudio está obligado a comparecer, salvo que lo haga voluntariamente.

Toda la información que se recaude provendrá esencialmente de lo que pueda entregar el Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación Superior, que recién este martes -tras la publicación de El Mostrador- ofició a la USS pidiendo antecedentes sobre el sueldo de Cubillos. Por lo tanto, el resultado de la comisión podría terminar en un reproche a quienes han dirigido el Mineduc, con la diferencia de que solo a Cataldo se le podría hacer valer alguna supuesta responsabilidad política por no fiscalizar debidamente el traspaso de dineros públicos a la USS.

En el pasado, ya un ministro de Educación, Harald Beyer, fue acusado constitucionalmente en 2013 por no haber fiscalizado debidamente el lucro en universidades privadas.

Control opositor

Este escenario que expone a la autoridades del actual gobierno solo se agrava por otro detalle importante. Aunque estas comisiones investigadoras sean solicitadas por el oficialismo, existe un alto riesgo de que ambas instancias queden en manos de la oposición.

De hecho, las últimas tres instancias fiscalizadoras que se han constituido en la Cámara hoy están bajo control opositor.

La razón es que la integración de las comisiones, que son integradas por 13 diputados, se define por un criterio técnico, basado en la proporción de diputados que tiene cada sector político.

De acuerdo a ese criterio, las dos comisiones por la USS contarán con al menos seis diputados opositores (2 UDI, 2 RN, 1 republicano, 1 Demócratas-Independiente) y seis oficialistas (2 Frente Amplio, 1 PC, 1 PS, 1 liberal-radical, 1 PPD-Indep.). El asiento número 13 se definirá por un sorteo entre las bancadas de la DC y el opositor grupo Socialcristiano-Independientes.

Y dado que, por ahora, son dos comisiones paralelas, habrá dos sorteos.

Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que al menos una o incluso las dos comisiones investigadoras, queden bajo la mayoría y la presidencia de la oposición. Con ello, los diputados de derecha tendrían el control para decidir invitaciones y citaciones y perfilar las conclusiones finales de la investigación.

Consultado por estos factores, el diputado Santana (PS) dijo que no teme que la investigación salpique al actual gobierno porque, a su juicio, la Superintendencia está tomando acciones y ya ofició a la universidad. “Esa decisión me demuestra que hay un organismo que está funcionando para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos”, expresó.

Si bien señaló estar consciente de que solo pueden indagar a instituciones públicas, “la comisión podría detectar que la labor que ha cumplido la Superintendencia, del punto de vista de la fiscalización, ha sido la correcta y eso nos permitiría provisionarnos de información relevante sobre la USS”.

La diputada Musante agregó que el “único riesgo que podemos correr es no ejercer nuestras facultades fiscalizadoras y corregir lo que sea necesario, para que el escenario de la USS no se repita en otra universidad. Sería un error no levantar una comisión investigadora, aun cuando sea esta administración la que tenga que realizar los cambios... Yo espero, más que explicaciones, que nos den soluciones que no ha dado ningún otro gobierno”.

Si bien ambas presentaciones continúan su curso paralelo, sus promotores ya tomaron contacto para eventualmente fusionar ambas instancias una vez que se constituyan.

Desde el Mineduc, en tanto, optaron por no hacer comentarios.