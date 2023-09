Boric, el gran ausente en el cuarto aniversario del estallido social

El año pasado el presidente Gabriel Boric preparó con varios días de antelación su discurso para la conmemoración del tercer aniversario del estallido social de 2019.

En ese entonces, el triunfo del Rechazo en el plebiscito del primer proceso constitucional marcó el cambio de discurso de un Mandatario que tomó distancia de la postura de su sector y respaldó a Carabineros. “Cuando leemos el estallido solo para reafirmar nuestras concepciones estamos eludiendo su mensaje y enseñanza, y como Presidente de Chile no voy a cometer ese error, y estamos trabajando desde nuestro gobierno y las fuerzas políticas que nos apoyan para no caer en lo mismo”, dijo ese día.

Este año la fecha será diferente para Boric y su discurso estará concentrado en otro evento, ya que estará de regreso de su gira a China por el III Foro de Cooperación Internacional de la Franja y la Ruta que se realizará en Beijing. Es más, en el itinerario informado por Presidencia se avisó que el Presidente llegará a China, a Chengdu, el 14 de octubre, y que el regreso está contemplado para el 18 de octubre desde Beijing, en un viaje que será largo y con varias escalas.

Autoridades de La Moneda aseguran que hasta ahora no se ha preparado nada en especial por el aniversario del estallido social y que todas las coordinaciones responden a posibles temas de seguridad en fechas que son sensibles para la ciudadanía. Además, en los equipos del Mandatario los esfuerzos están puestos en la discusión del Presupuesto -que presentará el mismo Boric este jueves o viernes- y en los Juegos Panamericanos que empezarán el 20 de octubre, hito al que el gobierno pretende sacarle provecho. De hecho varias delegaciones de deportistas internacionales ya habrán llegado a Chile para la fecha.

El aniversario del 18-O llega en un contexto complejo para el gobierno ya que el expresidente Sebastián Piñera tensó más el debate al decir que en el estallido social sufrió “un golpe de Estado no tradicional”.

“Este fue un golpe de Estado para debilitar las bases mismas de la democracia y usaron brutalmente la violencia. Era una violencia irracional, estaban dispuestos a destruirlo y quemarlo todo, iglesias, colegios, hospitales, monumentos, plantas de energía, lo que se cruzara en su camino”, dijo el exmandatario desde Argentina.

Sus palabras generaron disgusto en La Moneda, donde no tardaron en salir a responder. “Los golpes de Estado consisten en ir y asaltar el Estado y tomárselo. Aquí el Estado no fue asaltado y nadie se lo tomó. Lo que hubo fue una revuelta en las calles, con mucha violencia, pero eso no es un golpe de Estado, un golpe es usurpar el Gobierno”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Aunque también hay quienes salieron a defender a Piñera, como el exdirector del INDH, Sergio Micco, quien se enfrascó en diversos debates defendiendo la posición. “A partir del 18 de octubre, ciertos actores políticos y sociales, a través de acciones directas, rápidas y violentas, quisieron apoderarse del gobierno. Eso técnicamente es un intento de golpe de Estado. Fracasaron gracias a liderazgos que cooperaron en esas oscuras horas”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

La fecha podría revivir otra polémica en torno al estallido social, ya que será el primer aniversario desde que Boric otorgara en enero 12 indultos a detenidos en el marco de las manifestaciones y uno al exfrentista Jorge Mateluna, decisión que terminó con las salidas del exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía -uno de los hombres más cercanos al Mandatario- y de la exministra de Justicia Marcela Ríos luego de que desde La Moneda reconocieran “desprolijidades en el proceso”.