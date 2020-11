“Caco” Latorre (DC) confía en el Regeneron: Primer chileno en probar el fármaco usado por Trump contra el Covid-19

“Me siento mejor, más tranquilo, con más energía y, gracias a Dios, con indicadores optimistas, a pesar de estar aún estoy en la clínica”. Así resume su estado de salud el exdiputado y expresidente de la DC, Juan Carlos Latorre, quien ingresó de urgencia el 22 de octubre pasado a la Clínica Las Condes, tras sufrir complicaciones respiratorias debido al coronavirus.

Y ya pasado el momento más complejo, el exparlamentario de 71 años relata una particularidad en su atención: está siendo tratado con el fármaco Regeneron, el mismo que utilizó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump cuando tuvo Covid-19. Así, se convirtió en el primer paciente en el país en recibir este productos.

Ddesde la Unidad de Tratamiento Intensivo de la clínica, donde permanece internado, explica que el infectólogo Ricardo Espinoza -quien encabeza el estudio clínico desde CLC para el Regeneron- es su médico de cabecera hace muchos años. “Después de los análisis se me planteó la idea de si estaba dispuesto a someterme a un proceso de investigación que incluye la aplicación de determinados medicamentos y, en particular, uno en prueba, que es el Regeneron”, cuenta el ex parlamentario, quien relata además que "asumí voluntariamente someterme a este proceso; tenía confianza no solo en el efecto que pueda tener en mi salud, sino que pueda ser una experiencia que ofrezca alguna certeza u orientaciones para el trabajo de los equipos médicos, que hacen un trabajo enorme por combatir esta pandemia”.

A su vez, Espinoza explica que Latorre es el paciente al que se le provee este fármaco de la empresa Regeneron Pharmaceuticals y aclara que, en lo técnico, es una dosis inyectable que contiene “anticuerpos puros contra el Covid-19, que tiene una duración de tres a cuatro semanas”. Espinoza aclara que se aplica a personas que están en una primera fase de la enfermedad, para evitar que se sigan infectando las células.

¿Qué diferencia entre este fármaco con una vacuna? Este producto genera una inmunidad más breve, mientras que la segunda -estiman los expertos- podría tener una duración que va de seis meses a un año. Todo está en estudio.

Espinoza agrega que al estudio donde participa Latorre se podrían sumar otros pacientes. Durante la investigación se inocula a los voluntarios con la dosis del fármaco y a otros, al azar, con un placebo (un suero sin anticuerpos). Se trata de un estudio denominado “doble ciego”, donde ni médicos ni los usuarios saben si finalmente fueron inmunizados con el producto.

“La evolución del paciente ha sido favorable (…) Con muchos pacientes pasó que se agravaban y no teníamos muchas herramientas para tratarlos; sentimos que estamos haciendo algo por ellos más allá de mirar su evolución natural”, dijo el especialista, quien advirtió que el exdiputado deberá mantenerse en el centro de salud mientras dure el tratamiento.

Investigaciones

¿Qué tan efectivo es el medicamento? Según Gabriel Cavada, epidemiólogo de la U. de Chile, afirma que estos productos aún están siendo probados a nivel mundial, pero que no hay medicamentos que curen el coronavirus, pues las vacunas están en etapa de desarrollo por parte de diversas empresas farmacéuticas. “Hasta ahora no hay tratamientos que hayan probado eficacia por si solos”, aclara Cavada.

Hasta ahora, en Chile se están realizando cuatro ensayos clínicos de vacunas a lo largo del país, con el fin de probarlas y luego poder adquirirlas para suministrarlas a la población.

Y en paralelo, la Clínica Las Condes aguarda una nueva autorización del Instituto de Salud Pública para emprender otro estudio clínico, esta vez, en pacientes ambulatorios.