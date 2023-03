Cambio de gabinete, episodio X: los filtros de La Moneda para no repetir el tropezón de Cataldo

Fue el episodio que empañó de manera irreversible el primer cambio de gabinete del Presidente Gabriel Boric, el 6 de septiembre de 2022. Nicolás Cataldo, quien aún ejercía como subsecretario de Educación estaba listo para asumir su desafío político más importante: convertirse en el primer comunista desde el retorno a la democracia a cargo de las fuerzas de orden y seguridad.

Esa mañana una conversación con el Mandatario ya había sellado su futuro y lo dejaba como el próximo subsecretario del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve (PS), quien a contrapelo de sus aspiraciones asumiría como ministro de la Segpres. Sus equipos estaban tan confiados de que el enroque se daría como estaba previsto que, incluso, cambiaron la descripción de su cuenta de Twitter.

Pero la ola de críticas que surgieron ante el posible ascenso del comunista por sus dichos previos respecto de Carabineros de Chile, forzaron al Presidente a retroceder, manteniendo a Monsalve en Interior, subiendo a Ana Lya Uriarte a la Segpres, y dándole a Cataldo una compensación por su día más negro: asumir la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Evitar que se repita el episodio Cataldo y que el ajuste ministerial de esta semana sea sin percances es una de las principales preocupaciones que tienen hoy los equipos del Mandatario de cara a los cambios que anunciará, si todo se mantiene como está previsto, antes del 11 de marzo.

Según explican en La Moneda, parte de la discusión ha sido que se amplíen los equipos de chequeos de datos de las futuras autoridades, los que han concentrado hasta ahora los integrantes del Segundo Piso. Esa solicitud, de hecho, la planteó la Secom -que dirige Pablo Paredes- y también otras carteras de Palacio, con el objetivo de anteponerse a cualquier flanco.

Fuentes del gobierno aseguran que ya se ha iniciado un chequeo general sobre posibles cartas que el Jefe de Estado podría incorporar a sus equipos, mientras que aquellos que se han mencionado como eventuales reemplazos también se han dedicado a revisar sus redes sociales, eliminando incluso algunos comentarios controvertidos.

Las mismas fuentes señalan que, en medio de el alza en las encuestas a la aprobación del Presidente y del hito que marcarán este sábado con una jornada de trabajo para estrenar un nuevo relato de cara al segundo año, no hay margen para errores. Los filtros deben ser acuciosos, repiten.

Boric: “Mi objetivo es proyectar esta alianza”

En el marco de una actividad en el sector de Punta Lavapié, en la comuna de Arauco, el Presidente fue consultado por el reajuste ministerial que prepara.

“Más allá de los necesarios equilibrios y que un gobierno tiene que sostenerse en todas las fuerzas que lo apoyan, mi objetivo es proyectar esta alianza de gobierno hacia adelante, hacia el futuro y para eso se requiere construir confianzas”, dijo.

En ese sentido, agregó que “mi objetivo y mi prioridad y mi obligación por sobre todo como Presidente, es mejorar la gestión, no hacerle favores a los partidos políticos, a ninguno, a los de ningún lado y eso yo creo y espero que los partidos lo entiendan y, por lo tanto, no me siento sometido a presiones de partido y los que lo intenten les va ir mal en esa perspectiva”.

“Porque mi prioridad es un buen gobierno y en eso tienen que estar personas que estén capacitadas para eso, con compromiso con el proyecto político, pero por cierto con las competencias para poder desarrollar los cargos que se necesiten”, recalcó.